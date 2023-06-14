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Захарова обвинила США в вовлеченности в экстремистскую деятельность
Захарова объяснила отказ Белого дома обсуждать подрыв «Северных потоков» вовлеченностью США в экстремизм
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась обсуждать подрыв «Северных потоков», поскольку США вовлечены в преступную экстремистскую деятельность, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова, объясняя «скромность» Жан-Пьер, заявила в Telegram, что в данном случае «каждое слово может свидетельствовать против самих» США. Она напомнила, как глава американского государства Джо Байден публично обещал уничтожить трубопровод, а Госдеп «лихо развил тему».
Как отметила Захарова, американские власти «регулярно рассуждают на темы, где есть возможность обвинить Россию», при этом «ни ЦРУ, ни правоохранительные органы им не требуются». «Что-то сломалось на этот раз, видимо», – заявила она.
Напомним, СМИ заявили, что за несколько месяцев до инцидента с подрывом газопроводов ЦРУ призывало Украину не делать этого. Жан-Пьер заявила, что «не может комментировать» эту тему и предложила «обратиться к ЦРУ».
В свою очередь, Wall Street Journal пишет, что ЦРУ потребовали от Киева отказаться от планов атаки, Украина согласилась. После этого, по версии издания, ЦРУ сообщили Европе, что угроза атаки снизилась и что Киев более не разрабатывал такую операцию. При этом в Вашингтоне изначально сомневались в возможности Киева осуществить ее, передает ТАСС.
В США допустили полное вымирание украинского народа
American Conservative: США допускают полное вымирание украинцев
Американский план по украинскому конфликту может закончиться тем, что ради выгоды Белого дома вымрут все украинцы, считает обозреватель Питер ван Бурен.
Вашингтон улучшил очередную стратегию – «Доктрину Байдена» (президент США Джо Байден), предполагающую извлечение максимальной выгоды из вооруженного конфликта без активного участия США, отметил Бурен в материале для American Conservative, передает РИА «Новости».
При этом план предполагает игнорирование человеческих жертв, указал обозреватель.
По его мнению, Украина встала в один ряд с Вьетнамом, Ираком и Афганистаном, США не желают завершения конфликта, потому шлют военную помощь киевскому режиму.
Американскому руководству безразлично число погибших украинцев и разрушение страны, так как процесс восстановления может стать еще одним источником прибыли для США.
Блинкен заявил о максимально возможном расширении поддержки контрнаступления Киева
Западные страны желают увеличить поддержку контрнаступления киевского режима максимально возможным образом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Запад продолжит расширение поддержки киевского режима, чтобы тот смог добиться успеха на поле боя, также важна поддержка Украины, чтобы в будущем «создать сильный потенциал сдерживания и обороны», сказал Блинкен, передает ТАСС.
Это необходимо, если в будущем Россия решит предпринять «еще одну агрессию», на этот случай Украине нужна дополнительная поддержка.
Украинской стороне важны «военная сила» и «экономическая и демократическая сила», чтобы страна могла «не просто выжить, а процветать в перспективе».
НАТО на саммите в Вильнюсе даст Киеву «мощный пакет» политической и практической поддержки, пообещал Блинкен.
По его словам, Украина и Запад хотят мира, но он «должен быть справедливым» и «прочным».
Говоря о подрыве Каховской гидроэлектростанции, он пояснил, что у американской разведки нет никакой дополнительной информации о произошедшем. Блинкен добавил, что это понесло катастрофические последствия для украинцев.
Ранее военкоры сообщали, что украинские вооруженные силы начали менять тактику наступления.
Американский публицист Херш заявил о поддержке СВО большинством жителей Земли
Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине
Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что доля центральноазиатских, южноазиатских и африканских стран, которые перестали быть проамериканскими и превратились в пророссийские, достаточно велика, передает ТАСС.
Херш выразил уверенность в том, что проводимую Россией на Украине СВО поддерживает гораздо больше половины населения мира.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе в разных частях мира, хотя раньше подобное и трудно было себе представить.
Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета.
В США предрекли последствия провала наступления ВСУ для Украины и НАТО
Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО
Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что «контрнаступление не будет хорошим» ни для Украины, ни для НАТО и администрации президента США, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заметил, что альянс и так уже вовлечен в боевые действия с точки зрения консультирования и подготовки украинских войск.
В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности ведения боевых действий, так как украинские подразделения обучались в разных странах НАТО, а совместные маневры даже не отрабатывали .
Как считает Херш, «это как если у вас есть 15 танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им три дня, чтобы организовать совместное выступление». Он выразил уверенность, что в таких условиях было бы невозможно добиться хорошего результат . По его словам, именно это сейчас и происходит в украинской армии.
Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления.
В ICAN обвинили США в тайном размещении 150 ядерных боеголовок в Европе
Вашингтон расположил порядка 150 ядерных боезарядов на европейских авиабазах без официальных заявлений, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
Ядерные боеприпасы расположили в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии, заявила Сандерс-Закре, передает РИА «Новости».
Она упомянула Кубинский ракетный кризис, и указала, что подобные действия – потенциальный триггер, увеличивающий риск ядерного конфликта. Призывающие к прозрачности в отношении ядерного оружия страны ЕС «откровенно лицемерят», указала Сандерс-Закре.
ICAN была создана в 2007 году, она содействует утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.
В ЕС захотели хранить газ на Украине
Bloomberg: В ЕС обсуждают возможность задействования украинских ПХГ, несмотря на боевые действия
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Чиновники Евросоюза рассматривают возможность задействования подземных газохранилищ на Украине, поскольку они находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения и считаются относительными безопасными, сообщило агентство Bloomberg.
Мощности хранилищ ЕС приблизились к предельным, они заполнены более чем на 70%, поэтому трейдеры считают риск оправданным. По их мнению, хранение топлива на территории Украины может предотвратить перенасыщение газохранилищ в Европе в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Немецкая энергетическая компания RWE отметила, что украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года.
Глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской компании Axpo Марко Зальфранк назвал хранение газа на Украине привлекательным и конкурентоспособным вариантом при условии низкого уровня рисков. Однако, как отмечает агентство, страховщики избегают иметь дела с Украиной. Евросоюзу предстоит предоставить гарантии безопасности объектов в случае готовности трейдеров к хранению газа на территории Украины.
Ранее биржевые цены на газ в Европе выросли на 22%.
Министр экономики Германии предупредил о снижении производства при отсутствии газа из России
Министр экономики Германии Хабек заявил о снижении производств в стране в случае отсутствия газа из России
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Остановка соглашения транзита газа в Европу между Россией и Украиной грозит существенным снижением производственных мощностей в ФРГ, заявил немецкий министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек.
Соглашение Москвы и Киева о транзите газа истекает в 2024 году, и нет надежного сценария дальнейшего развития событий, заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Welt.
Отсутствие российского газа в тех объемах, в которых он поступает сейчас, заставит власти ЕС снизить производство или вообще свернуть его, в противном случае «люди замерзнут», объяснил глава ведомства.
ФРГ придется делиться газом со странами Восточной Европы, и строящихся терминалов по приему СПГ не хватит, чтобы обеспечить потребителей в этом регионе.
Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что Украина называет Россию агрессором, но «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа.
В США признали, что санкции мотивируют страны искать альтернативу доллару
Санкции, которые вводит США, мотивируют другие страны идти на поиски альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
Она признала этот факт, отметив, что страны мотивированы на поиск иных финансовых инструментов, нежели использовать доллар, передает РИА «Новости» ее слова, сказанные на слушаниях.
Но, по мнению Йеллен, сейчас все же для большинства стран не существует значимых путей обхода использования доллара.
Ранее сообщалось, что Пакистан впервые оплатил партию российской нефти китайскими юанями, а не долларами.
WSJ не исключила осложнений между Германией и Польшей из-за «Северных потоков»
Wall Street Journal не исключила усиления напряженности в НАТО из-за расследования подрывов «Северных потоков»
Расследование диверсии на «Северных потоках» может привести к усилению напряженности в НАТО и осложнению отношений между Германией и Польшей, сообщили СМИ.
Сообщалось, что территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков». Как установили немецкие следователи, яхта «Андромеда», которая, предположительно, участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, перед диверсией заходила в территориальные воды Польши.
Польское правительство держали в неведении о расследовании в отношении яхты. Как пишет Wall Street Journal, возникла «очень необычная ситуация для двух стран ЕС». Указывается, что у них есть «общие правовые инструменты для трансграничных расследований». WSJ отметила, что Польша просила у Германии «больше информации», стороны «провели, как назвал это представитель польского минюста, рабочую встречу», передает ТАСС.
По данным WSJ, о яхте впервые заговорили в октябре по наводке западной разведки. Информация о судне поступила от неназванного лица на Украине, которое собирало данные в интересах небольшой европейской страны.
Wall Street Journal пишет, что чиновники в Европе «задаются вопросом, почему более крупные державы, обладающие обширным разведывательным потенциалом и сотрудниками на Украине» не владели необходимой информацией или не сообщили ее другим.
Напомним, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. После его заявления в западной прессе стали продвигать версию о том, что диверсию на газопроводах устроила «проукраинская группировка».
Россия и США нарастили число ядерных боеголовок на фоне конфликта на Украине
SIPRI: Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок на фоне СВО
Ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне российской спецоперации на Украине число развернутых ядерных боеголовок быстро растет, следует из данных исследований Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Согласно статистическим данным, которые приводит институт, в январе 2023 года у России, США, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Северной Кореи и Израиля суммарно было 12512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 хранились на складах потенциального пользования, что на 86 единиц больше, чем в прошлом году. В докладе SIPRI отмечается, что 2 тыс. боеголовок были приведены в состояние повышенной боеготовности, пишет РБК.
При этом лидерами по числу развернутых ядерных боеголовок являются Россия и США. У Вашингтона – 1770 единиц, в прошлом году было 1744, у Москвы развернуто 1674 единиц, в прошлом году было 1588.
В общей сложности, Россия и США обладают 90 % ядерного оружия в мире.
Ранее в Китае заявили, что размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха».
Американский публицист не назвал виновного в подрыве Каховской ГЭС
Американский публицист Херш отказался называть в интервью виновного в уничтожении плотины Каховской ГЭС
Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш отказался высказывать в интервью свое мнение о том, кто уничтожил плотину Каховской ГЭС.
В интервью, вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, Херш сказал, что у него есть идея и ему кажется, что он знает, что именно произошло с Каховской ГЭС, но он не готов говорить об этом прямо сейчас, передает ТАСС.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС территорий спасли более 7 тыс. человек.
Антонов: Россия находится на правильной стороне истории
Посол РФ в США Антонов: Россия находится на правильной стороне истории, время расставит все по своим местам
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Россия находится на правильной стороне истории, время расставит все по своим местам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Как заявил Антонов в ходе выступления на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России, Россия доказала, что является надежным партнером для всех, кто готов сотрудничать на основе взаимного уважения и баланса интересов, передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что Россия находится на правильной стороне истории, и время расставит все по своим местам. Он также отметил, что возвращение к принципу неделимости безопасности – единственный способ предотвращения конфликтов в будущем.
Ранее президент Сербии Александар Вучич предупредил о грядущей эскалации конфликта на Украине. Между тем американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни Киеву, ни действующей администрации США, ни Североатлантическому альянсу.
Захарова: США доказывают суть термина «англосаксы» передачей урановых снарядов ВСУ
Захарова отреагировала на планы США передать Украине танковые снаряды с ураном
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Англосаксы – это политическая смычка между Лондоном и Вашингтоном. Передача урановых боеприпасов доказывает этот факт, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее стало известно, что Штаты могут передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном.
«Это лучшее доказательство того, что термин «англосаксы», который отрицают в США и Британии, реален. Англосаксы – это политическая смычка между Лондоном и Вашингтоном, которая реализует неоколониальную политику», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Их планы направлены, в том числе на коррекцию и вымарывание из политической политуры неугодных им стран и народов. Использование радиоактивных веществ в отношении славянских народов – один из приемов», – заключила дипломат.
Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Источники газеты в американском правительстве подчеркивают, что в настоящее время особых препятствий для утверждения подобной помощи ВСУ нет.
При этом некоторые чиновники опасаются, что передача этих снарядов может стать причиной критики действий Вашингтона, поскольку данное вооружение представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды. Подчеркивается, что причиной решения об отправке боеприпасов с обедненным ураном стало желание США поставить Украину в более сильную позицию на возможных мирных переговорах.
Однако в Сети высказываются и другие версии. «Данное решение США выглядит достаточно логичным и предсказуемым, поскольку ввиду сжатости сроков передачи танков Abrams Украине (планируемой уже в сентябре) у американцев просто нет времени изготовить для них экспортные бронебойные подкалиберные снаряды серии КЕ-W с сердечниками из вольфрамового сплава. Украина таким образом, наряду с Польшей, станет первым зарубежным получателем снарядов серии М829 с обедненным ураном», – пишут эксперты Центра анализа стратегий и технологий в своём Telegram-канале.
В результате США могут стать второй страной, которая передает подобные боеприпасы Украине. Первой стала Британия. Напомним, Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном. Об этом говорилось в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».
Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после завершения конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов.
В России заявляли, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном направлены на эскалацию конфликта. Эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов ранее высказывал озабоченность по поводу поставок западными странами Украине снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Позже белградский политолог Стеван Гайич в беседе с газетой ВЗГЛЯД уличил Лондон в попытке устроить урановый геноцид на Украине.
Кроме того, в мае стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации. Об этом сообщал украинский портал SaveEcoBot. Также в Сети было опубликовано видео, предположительно, ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком.
В Кремле назвали константой для США и Британии линию на сдерживание России
Для США и Британии является константой линия на сдерживание России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы этих стран противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики.
Он указал в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, что Россия живет в таких условиях уже достаточно долго, передает РИА «Новости».
США и Великобритания ранее сделали заявление о новом экономическом партнерстве, целью которого является противодействие России на рынке атомной энергии.
В Молдавии испугались возможных требований Газпрома по выплате долга
Представитель «Энергокома» Слусарь: Газпром может потребовать от Молдавии выплатить долг
Газпром в ближайшее время может потребовать от Молдавии выплатить исторический долг, добавив к нему долг непризнанного Приднестровья, считает член наблюдательного совета закупающего газ для республики государственного предприятия «Энергоком» Александр Слусарь.
Виновником сложившейся ситуации Слусарь назвал бывшего вице-премьера Андрея Спыну, который в 2021 году подписал соглашение с Газпромом, где были оговорены сроки выплаты долга, передает ТАСС.
В этой связи, указал Слусарь, Молдавии следует ждать исполнительных листков от арбитража Санкт-Петербурга о взыскании так называемых исторических долгов. Он также не исключил, что Газпром «добавит долги левого берега к долгам правого берега».
Напомним, одними из условий, на которых Газпром согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. Долг «Молдовагаза» перед Газпромом составляет 590 млн долларов.