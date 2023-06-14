Захарова обвинила США в вовлеченности в экстремистскую деятельность

Захарова объяснила отказ Белого дома обсуждать подрыв «Северных потоков» вовлеченностью США в экстремизм

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась обсуждать подрыв «Северных потоков», поскольку США вовлечены в преступную экстремистскую деятельность, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова, объясняя «скромность» Жан-Пьер, заявила в Telegram, что в данном случае «каждое слово может свидетельствовать против самих» США. Она напомнила, как глава американского государства Джо Байден публично обещал уничтожить трубопровод, а Госдеп «лихо развил тему».

Как отметила Захарова, американские власти «регулярно рассуждают на темы, где есть возможность обвинить Россию», при этом «ни ЦРУ, ни правоохранительные органы им не требуются». «Что-то сломалось на этот раз, видимо», – заявила она.

Напомним, СМИ заявили, что за несколько месяцев до инцидента с подрывом газопроводов ЦРУ призывало Украину не делать этого. Жан-Пьер заявила, что «не может комментировать» эту тему и предложила «обратиться к ЦРУ».

В свою очередь, Wall Street Journal пишет, что ЦРУ потребовали от Киева отказаться от планов атаки, Украина согласилась. После этого, по версии издания, ЦРУ сообщили Европе, что угроза атаки снизилась и что Киев более не разрабатывал такую операцию. При этом в Вашингтоне изначально сомневались в возможности Киева осуществить ее, передает ТАСС.