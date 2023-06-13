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На траулере «Дмитрий Кожарский» подняли флаг России
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В Калининграде состоялась церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на траулере проекта KMT02 «Дмитрий Кожарский», построенном на Выборгском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации).
В церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов, генеральный директор ООО «Управляющая Компания «ФОР» Павел Балон, родственники Дмитрия Германовича Кожарского, ветераны рыбной промышленности региона, курсанты Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, сообщили в пресс-службе ОСК.
Строительство траулеров на Выборгском судостроительном заводе ведется в рамках действия программы «инвестиционных квот», стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Всего по заказу компаний, входящих в группу «ФОР», на ВСЗ будет построено три рыболовных траулера проекта KMT02.
«Еще один современный, высокотехнологичный траулер, построенный корабелами ОСК, передан заказчикам. Мы очень хотим, чтобы он хорошо работал на благо нашей страны, вносил вклад в обеспечение продовольственной безопасности, да и просто обеспечивал граждан вкусной и полезной рыбой, а заодно демонстрировал в морях флаг России», – отметил первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов.
«Дмитрий Кожарский» – первый крупнотоннажный рыбопромысловый траулер-процессор проекта КМТ02.02 из серии судов, которые строятся для лова донных пород рыб. Траулер был заложен 1 ноября 2018 года, спущен на воду 19 июня 2020 года.
Траулер ледового класса Ice3 с траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и объемом круглосуточной заморозки до 105 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 2375 куб. м.
Маск прокомментировал потерю ВСУ танков Leopard 2
Маск оценил потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2
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Американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
Один из пользователей Twitter прокомментировал слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника, потребовавшего поставить Киеву больше танков Leopard 2. Пользователь, в частности, отметил, что, судя по роликам в Сети, эти танки на Украине «разрывают в клочья». Комментатор предположил, что украинские военные не имеют достаточной подготовки для этих танков, передает РИА «Новости».
Маск в ответ написал, что небольшое количество танков Leopard 2 легко уничтожить противотанковым оружием и минами. По мнению предпринимателя, следует либо поставить Украине в разы больше этих танков, либо не поставлять их вообще, пишет Ura.ru.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
Минобороны показало трофейные танки Leopard
Минобороны показало захваченные у ВСУ танки Leopard и американские БМП Bradley
Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
На кадрах запечатлена поставленная Киеву западная техника, ее ВСУ задействовали при попытке наступления. В частности, у российских военных оказались немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, говорится в Telegram Минобороны.
При этом военные обращают внимание, что у некоторых боевых машин все еще работают двигатели, что говорит о скоротечности боя и бегстве украинских военных из боеспособной техники.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus. В Германии в ответ заявили, что не станут менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжат поставку вооружения Киеву.
Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2
Министр обороны ФРГ Писториус ответил на требование Киева поставить больше танков Leopard 2
Германия не станет менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжит поставку вооружения Киеву, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус указал, что немецкие власти не могут заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя. При этом он указал, что с июля Германия нарастит поставки отремонтированных танков Leopard 1A5 и до конца года планирует поставить более 100 штук, передает ТАСС.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.
В то же время американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
L’Opinion: Макрон попросил разрешения принять участие в саммите БРИКС
Французский лидер Эммануэль Макрон консультировался с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой насчет возможности участия в саммите БРИКС, утверждает источник издания L’Opinion.
Макрон в ходе телефонной беседы с Рамафосой 3 июня обсуждал возможность своего участия в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, утверждают собеседники L’Opinion, передает ТАСС.
Президент ЮАР якобы не ожидал этой просьбы, он решил взять паузу для обсуждения ситуации с партнерами по БРИКС.
В скором времени в ЮАР ожидается визит французского министра иностранных дел Катрин Колонна.
ВС России уничтожили под Артемовском отступающую технику ВСУ
Бойцы Северного флота ВМФ России уничтожили под Артемовском отступающие после неудачной атаки бронетранспортеры ВСУ
Бойцы 200-й бригады Северного флота ВМФ России поразили отступающие после неудачной атаки на Артемовском направлении бронетранспортеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из видеозаписи.
На видеозаписи можно увидеть, как артиллеристы Северного флота ВМФ России метким выстрелом попадают в бронемашину Вооруженных сил Украины, пытающуюся быстро покинуть местность. После попадания снаряда в бронетранспортере ВСУ начинается пожар и он останавливается. В задней части украинской бронемашины открывается десантный отсек и военнослужащие ВСУ начинают выпрыгивать на землю. В этот момент прямо в открытый десантный отсек с пехотой противника попадает ракета, передает РИА «Новости».
Накануне ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали разведку боем ВСУ под Лисичанском.
Блинкен заявил о максимально возможном расширении поддержки контрнаступления Киева
Западные страны желают увеличить поддержку контрнаступления киевского режима максимально возможным образом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Запад продолжит расширение поддержки киевского режима, чтобы тот смог добиться успеха на поле боя, также важна поддержка Украины, чтобы в будущем «создать сильный потенциал сдерживания и обороны», сказал Блинкен, передает ТАСС.
Это необходимо, если в будущем Россия решит предпринять «еще одну агрессию», на этот случай Украине нужна дополнительная поддержка.
Украинской стороне важны «военная сила» и «экономическая и демократическая сила», чтобы страна могла «не просто выжить, а процветать в перспективе».
НАТО на саммите в Вильнюсе даст Киеву «мощный пакет» политической и практической поддержки, пообещал Блинкен.
По его словам, Украина и Запад хотят мира, но он «должен быть справедливым» и «прочным».
Говоря о подрыве Каховской гидроэлектростанции, он пояснил, что у американской разведки нет никакой дополнительной информации о произошедшем. Блинкен добавил, что это понесло катастрофические последствия для украинцев.
Ранее военкоры сообщали, что украинские вооруженные силы начали менять тактику наступления.
«Миротворец» заявил о «ликвидации» Берлускони
Украинский скандальный сайт «Миротворец» (заблокирован в России по решению суда) внес бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в список «ликвидированных» после его смерти.
На профиле Берлускони на сайте указано, что политик «ликвидирован», передает RT.
Бывший премьер Италии записан на «Миротворце» как пособник «российско-фашистских захватчиков и террористов».
Бывший премьер Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Итальянские СМИ сообщали, что политик страдал от лейкоза.
Вучич предупредил о грядущей эскалации конфликта на Украине
Президент Сербии Вучич: ВСУ только начали наступление, оно будет во много раз мощнее, дальнейшая эскалация еще впереди
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее, дальнейшая эскалация еще впереди, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Вучич заявил в эфире телеканала «Хэппи», что очень обеспокоен ситуацией на Украине. Он выразил опасение, что дальнейшая эскалация еще впереди, передает ТАСС.
По словам президента Сербии, Вооруженные силы Украины (ВСУ) только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Он также выразил мнение, что русский ответ также, вероятно, не будет слабым, «если у них останутся силы».
Вучич вновь отметил, что события на Украине способствуют росту давления на Сербию в контексте отказа Белграда от присоединения к антироссийским санкциям. Кроме того, по его словам, нервозность на международной арене вызывает уничтожение западных вооружений.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось несколько дней назад, оно было тщательно спланировано и должно продлиться несколько недель или месяцев. В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал несомненным и очевидным начало наступления ВСУ.
Михаила Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО
Актер Охлобыстин: Михаил Ефремов просился добровольцем на фронт, но его не взяли
Отбывающего в срок в колонии за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова не взяли в зону проведения СВО из-за возраста и состояния здоровья, заявил друг артиста, актер Иван Охлобыстин.
В интервью YouTube-каналу Metametrica актер, сценарист, общественный деятель Иван Охлобыстин рассказал, что Ефремов был готов отправиться добровольцем в зону боевых действий в обмен на амнистию, но из-за плохого состояния здоровья и возраста ему отказали, передает «Царьград».
По словам Охлобыстина, Михаил Ефремов – «больной пожилой человек, с такой трагедией, ломаный, изломанный».
Ранее осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов попросил прекратить ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы.
Напомним, в январе Ефремов направлял прошение о замене лишения свободы на принудительные работы. В колонии №4, где артист отбывает наказание, сообщили об отсутствии претензий к актеру.
Резников рассказал о требовании Запада убивать как можно больше россиян на Украине
Глава МО Украины Резников: Запад в начале спецоперации требовал от Киева убивать как можно больше россиян
Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Как заявил Резников в комментарии журналу Foreign Affairs, на просьбу Киева передать ПЗРК Stinger западные политики отвечали: «Нет, копайте окопы и убивайте столько русских, сколько сможете, пока все не закончится».
По словам министра обороны Украины, это свидетельствует о том, что Запад не верил в победу Киева в конфликте с Москвой.
Теперь, по словам Резникова, страны Запада якобы убедились в боеспособности Украины и потому поставляют Киеву достаточно военной помощи.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку.
В плен российским силам сдались два экипажа украинских БМП
Российским силам под Авдеевкой сдались в плен два экипажа украинских БМП
В плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые, сообщил представитель в силовых структурах региона.
По словам правоохранителей, с российскими силами в районе Авдеевки связался командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попросив оказать помощь его раненым солдатам. По словам военного, командование бригады отказалось их эвакуировать.
Украинский командир также попросил обеспечить безопасный коридор, так как сдача его подразделения в плен происходила со всем штатным вооружением, включая две БМП-1, передает ТАСС.
Операция прошла успешно. В плен сдались десять украинских солдат, в том числе тяжелораненые. В настоящее время бойцы ВСУ находятся на территории республики.
Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации
Осужденный за взятку в Красноярске чемпион мира по пауэрлифтингу Бархатов погиб в зоне спецоперации
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Многократный чемпион мира по пауэрлифтингу из Красноярского края Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации, сообщает федерация пауэрлифтинга региона.
Представители федерации выразили соболезнования в связи с гибелью в зоне спецоперации заслуженного мастера спорта России и многократного чемпиона мира Максима Бархатова, передает ТАСС.
«Вечная память, соболезнования родным Максима и всем, кто его знал», – говорится в сообщении.
Максим Бархатов был чемпионом мира среди юниоров в 2000 и 2001 годах, чемпионом России в 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 и 2012 годах, чемпионом Европы в 2003 и 2004 годах, чемпионом мира в 2007, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах, а также вице-чемпионом мира в 2003 и 2004 годах. В марте 2021 года Бархатова задержали по подозрению в получении взятки автомобилем премиум-класса.
В апреле в ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб сын экс-министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.
Написание фамилий помешало Нидерландам применить санкции к россиянам
NOS: написание фамилий помешало Нидерландам применить санкции к россиянам
Часть голландских банков не может отследить российские активы для их заморозки по санкциям из-за ошибок в написании фамилий, говорится в исследовании Центрального банка Нидерландов (De Nederlandsche Bank).
Центробанк страны провел проверку 31 финансового учреждения и установил, что треть из них не может найти все банковские счета и другие активы российских граждан, попавших под санкции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).
Нередко загвоздка заключается в написании фамилий, к примеру, фамилия российского президента на английском пишется как Putin, тогда как на голландском – Poetin.
Адвокат Хелен Овер де Линден назвала это «детсадовскими ошибками», имена и фамилии в санкционных списках приводятся на английском, голландском, русском, украинском, и, «возможно, еще как-то».
Российские активы на 6 млн евро заморозили в первый месяц после объявления санкций в 2022 году, до лета 2022 года в Нидерландах заморозили еще 634 млн евро, и за год сумма возросла лишь до 644,5 млн евро.
Источник в ВСУ указал на большие потери Украины на Запорожском направлении
Economist: ВСУ понесли большие потери на Запорожском направлении
Украинская сторона на Запорожском направлении понесла тяжелые потери – десятки солдат и много единиц техники, заявил военный источник в ВСУ журналу Economist.
Атака в направлении Орехово-Токмак проходит тяжело, ВСУ несут значительные потери в бронетехнике и живой силе, они исчисляются десятками, сказал собеседник Economist, передает РИА «Новости».
Источник в военной разведке ВСУ пояснил, что российские укрепления и подразделения радиоэлектронной борьбы составляют значительные трудности для украинских войск.
На ход наступления также влияет погода – большую часть начавшейся недели будут идти дожди.
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении
Подразделения ВС России отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Левадного, а также уничтожили бронетехнику и живую силу противника на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских сил «Восток» Олег Чехов.
Офицер сообщил, что на Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки ВС России «Восток» отражена атака до взвода противника западнее Левадного. В оборонном ведомстве также рассказали, что артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза «Октябрь», а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого, передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки российских сил «Восток», расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».
Помимо этого, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении – уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Расчет ЗРК «Оса» также сбил беспилотник «Фурия», сообщил Чехов.
В воскресенье военкоры сообщали об изменении тактики ВСУ на Южно-Донецком направлении.