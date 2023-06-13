Житель Тюмени избил пожилую женщину в лифте

В Тюмени в одном из домов мужчина напал на пенсионерку в лифте, причиной стало то, что она уже больше года якобы занимается «вербовкой в секту»

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в лифте. На кадрах видно, как мужчина бьет женщину по голове и выталкивает из лифта, пострадавшая не может дать отпор, передает Газета.ru.

В полиции сообщили, что личность нападавшего уже установлена, его привлекут к административной ответственности. Жильцы дома сообщили, что женщина «уже больше полугода целыми днями катается в лифте и проповедует веру «Свидетелей Иеговы*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).

По словам местного жителя, женщина проживает в доме легально и признана вменяемой.