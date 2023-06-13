Режим ЧС ввели в районе Приангарья после столкновения на Лене танкеров

Глава Иркутской области Кобзев: Режим ЧС введен в Киренском районе после столкновения на Лене танкеров и утечки топлива

Режим чрезвычайной ситуации введен в Киренском районе Иркутской области после столкновения на реке Лене двух танкеров и утечки в воду нефтепродуктов, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Глава Иркутской области сообщил в своем Telegram-канале, что в районе введен режим чрезвычайной ситуации, утоняется объем попавших в реку нефтепродуктов.

Он заверил, что у властей есть запас сорбента и боновых заграждений, однако ситуацию осложняет тот факт, что река – судоходная. Кроме того, губернатор отметил, что ниже по течению находятся населенные пункты, где местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки.

По информации пресс-службы Росморречфлота, утечка топлива устранена, пострадавших нет, передает ТАСС.

Накануне на реке Лене возле поселка Алексеевск в Иркутской области произошло столкновение стоявшего в порту на ремонте танкера ТР-901 и перевозившего 832 тонны бензина танкера ТР-900. В результате столкновения у второго танкера была повреждена одна из емкостей с топливом. Топливо из поврежденной емкости начало выливаться в реку. Экипаж оперативно приступил к перекачке бензина в неповрежденную емкость, вокруг судна установили боновое ограждение и использовали 300 кг сорбента.