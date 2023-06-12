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Блинкен заявил о максимально возможном расширении поддержки контрнаступления Киева
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Западные страны желают увеличить поддержку контрнаступления киевского режима максимально возможным образом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Запад продолжит расширение поддержки киевского режима, чтобы тот смог добиться успеха на поле боя, также важна поддержка Украины, чтобы в будущем «создать сильный потенциал сдерживания и обороны», сказал Блинкен, передает ТАСС.
Это необходимо, если в будущем Россия решит предпринять «еще одну агрессию», на этот случай Украине нужна дополнительная поддержка.
Украинской стороне важны «военная сила» и «экономическая и демократическая сила», чтобы страна могла «не просто выжить, а процветать в перспективе».
НАТО на саммите в Вильнюсе даст Киеву «мощный пакет» политической и практической поддержки, пообещал Блинкен.
По его словам, Украина и Запад хотят мира, но он «должен быть справедливым» и «прочным».
Говоря о подрыве Каховской гидроэлектростанции, он пояснил, что у американской разведки нет никакой дополнительной информации о произошедшем. Блинкен добавил, что это понесло катастрофические последствия для украинцев.
Ранее военкоры сообщали, что украинские вооруженные силы начали менять тактику наступления.
СМИ: ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley
Солдаты ВСУ рассказали, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство France-Presse.
Так, в издании утверждают, что шесть из девяти БМП мотопехотного подразделения были разбиты, передает РИА «Новости».
На вопрос, удалось ли взять какую-либо значимую территорию, один из военных ответил отрицательно, сомкнув указательный и большой пальцы.
«Примечательно, что украинские войска потеряли более 10% всех поставленных БМП M2 Bradley, а также порядка 20% танков Leopard 2A6 всего за 48 часов активных боевых действий», – отмечал в этой связи накануне Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее в Минобороны сообщили, что общие потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
Российские военные перешли в контратаку в Запорожской области
Рогов: ВС России пошли в контратаку в районе Времевского выступа в Запорожской области
Российские вооруженные силы при поддержке ВКС России перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожской линии фронта, сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад», сообщил Рогов.
По его словам, реактивная и ствольная артиллерия работает четко в цель по позициям противника, передает радио «Комсомольская правда».
До этого Рогов рассказал подробности наступления ВСУ на запорожском фронте.
Ранее Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Российские войска ударили по местам дислокации резервов ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации ВСУ
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили места дислокации резервов ВСУ, цели ударов достигнуты, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
Ранее авиация России нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам
Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла».
«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
Военкоры показали «охоту» «Аллигаторов» на Bradley
Российские военкоры опубликовали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигатор» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе.
На кадрах показано, как летчики ВВО уничтожили два американских БМП Bradley вместе с экипажами, кроме того, поражены скопления пехоты противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Ранее солдаты ВСУ признались, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления.
Военкоры показали уничтожение антенн Starlink под Донецком
Операторы 110-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса (ранее 100-я бригада Народной милиции ДНР) уничтожили с помощью дронов антенны американских спутников Starlink.
Украинские военные ориентировались с помощью системы Starlink на местности в Красногоровке, с помощью нее осуществлялось управление, говорится в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уничтожением антенн занимались дроны проекта «РойVOZмездия».
Ранее сообщалось, что украинские катера, напавшие на корабль «Приазовье» Черноморского флота России, были произведены в одной из западных стран, ими управляли через модули Starlink.
В Японии заявили о защите Украины «ядерным зонтиком» Китая
Премьер Японии Кисида: Китай гарантирует Украине защиту от применения ядерного оружия
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Япония считает, что Китай в соответствии с договоренностями между Пекином и Киевом, дает Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия, выразил мнение японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента.
Отвечая на вопрос о том, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», Кисида заявил в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента Японии, что ему известно о договоренностях между Китаем и Украиной 2013 года об эффективном сотрудничестве, передает ТАСС.
По словам Кисиды, в совместном заявлении Пекина и Киева, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия.
В начале июня спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй заявил о готовности Пекина создать условия для деэскалации украинского конфликта. В конце мая Китай призвал в СБ ООН к возобновлению переговоров России и Украины.
Американский публицист Херш заявил о поддержке СВО большинством жителей Земли
Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине
Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что доля центральноазиатских, южноазиатских и африканских стран, которые перестали быть проамериканскими и превратились в пророссийские, достаточно велика, передает ТАСС.
Херш выразил уверенность в том, что проводимую Россией на Украине СВО поддерживает гораздо больше половины населения мира.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе в разных частях мира, хотя раньше подобное и трудно было себе представить.
Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета.
В США предрекли последствия провала наступления ВСУ для Украины и НАТО
Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО
Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что «контрнаступление не будет хорошим» ни для Украины, ни для НАТО и администрации президента США, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заметил, что альянс и так уже вовлечен в боевые действия с точки зрения консультирования и подготовки украинских войск.
В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности ведения боевых действий, так как украинские подразделения обучались в разных странах НАТО, а совместные маневры даже не отрабатывали .
Как считает Херш, «это как если у вас есть 15 танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им три дня, чтобы организовать совместное выступление». Он выразил уверенность, что в таких условиях было бы невозможно добиться хорошего результат . По его словам, именно это сейчас и происходит в украинской армии.
Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления.
Глава Союза украинцев заявил о проблемах в Польше у беженцев из-за русского языка
Глава Союза украинцев Польши: Беженцы настроили против себя поляков из-за использования русского языка
Отношение польского населения к украинцам постепенно становится хуже из-за использования беженцами русского языка, сообщил глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.
Скорка рассказал газете The Guardian, что полякам трудно понять почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки, передает ТАСС.
Напомним, в Польше, по предварительным данным, проживают 950 тыс. украинских беженцев, а всего в стране находится около 2,3 млн украинцев.
Ранее польские СМИ писали, что беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».
В США допустили полное вымирание украинского народа
American Conservative: США допускают полное вымирание украинцев
Американский план по украинскому конфликту может закончиться тем, что ради выгоды Белого дома вымрут все украинцы, считает обозреватель Питер ван Бурен.
Вашингтон улучшил очередную стратегию – «Доктрину Байдена» (президент США Джо Байден), предполагающую извлечение максимальной выгоды из вооруженного конфликта без активного участия США, отметил Бурен в материале для American Conservative, передает РИА «Новости».
При этом план предполагает игнорирование человеческих жертв, указал обозреватель.
По его мнению, Украина встала в один ряд с Вьетнамом, Ираком и Афганистаном, США не желают завершения конфликта, потому шлют военную помощь киевскому режиму.
Американскому руководству безразлично число погибших украинцев и разрушение страны, так как процесс восстановления может стать еще одним источником прибыли для США.
В ЕС захотели хранить газ на Украине
Bloomberg: В ЕС обсуждают возможность задействования украинских ПХГ, несмотря на боевые действия
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Чиновники Евросоюза рассматривают возможность задействования подземных газохранилищ на Украине, поскольку они находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения и считаются относительными безопасными, сообщило агентство Bloomberg.
Мощности хранилищ ЕС приблизились к предельным, они заполнены более чем на 70%, поэтому трейдеры считают риск оправданным. По их мнению, хранение топлива на территории Украины может предотвратить перенасыщение газохранилищ в Европе в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Немецкая энергетическая компания RWE отметила, что украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года.
Глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской компании Axpo Марко Зальфранк назвал хранение газа на Украине привлекательным и конкурентоспособным вариантом при условии низкого уровня рисков. Однако, как отмечает агентство, страховщики избегают иметь дела с Украиной. Евросоюзу предстоит предоставить гарантии безопасности объектов в случае готовности трейдеров к хранению газа на территории Украины.
Ранее биржевые цены на газ в Европе выросли на 22%.
В ДНР заявили о концентрации серьезных сил ВСУ на донецком направлении
Cоветник врио главы ДНР Гагин: Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении
Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении: в районах Угледара и Авдеевки, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Советник врио главы ДНР сообщил, что наиболее активные и горячие сейчас – угледарский и авдеевский участки фронта. По словам Гагина, сейчас ВСУ считают перспективным именно донецкое направление, они здесь сконцентрировали достаточно серьезные силы и продолжают аккумулировать на этом направлении личный состав и технику. При этом Гагин заверил, что все атаки ВСУ сейчас купируются силами России, передает ТАСС.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВС России отразили атаки ВСУ под Лисичанском и в районе Артемовска
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали разведку боем ВСУ под Лисичанском
Группировка российских войск отразила атаку противника на Соледаро-Артемовском направлении и сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем под Лисичанском, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев.
Офицер сообщил, что российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали попытку противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, передает РИА «Новости».
В Минобороны также информировали, что артиллерия южной группировки российских войск в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба.
Кроме того, по словам Астафьева, расчет самоходного миномета «Тюльпан» нанес удары по пункту хранения боекомплекта и позициям противника в районе Белогоровки, а также укрытиям подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дружбы.
Помимо этого, подразделениями ВС России в районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника, а на позициях украинских войск в районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап», добавил Астафьев.
В Минобороны также сообщили, что расчеты ЗРК «Оса-АКМ» на Авдеевском направлении сбили беспилотник ВСУ «Лелека-100», а на Марьинском направлении – «Фурию».
Накануне российский войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении.
Украина призвала Германию «утроить» число поставляемых ВСУ танков Leopard
Замглавы МИД Украины Мельник призвал Германию передать ВСУ в три раза больше танков и 60 БМП
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Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник.
Он уточнил в интервью Der Tagesspiegel, что ВСУ необходим значительно больший объем поставок боевых танков, бронетранспортеров и других бронированных машин Запада. По его словам, каждый Leopard 2 для решительного наступления «буквально на вес золота», передает ТАСС.
Мельник заявил, что Бундесвер мог бы предоставить намного больше, нежели более 20 уже поставленных Киеву Leopard, отметив, что всего на балансе ВС ФРГ более 300 таких танков, поэтому нынешнее число «можно утроить, не создавая угрозы обороноспособности Германии».
Ранее в Минобороны сообщили, что общие потери украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.