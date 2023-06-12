В Москве прошел марафон «Россия в лицах»

На День России запущен просветительский марафон «Россия в лицах», его организатором выступило российское общество «Знание». В центре внимания гостей – Героев России, участников спецоперации, ученых, политиков, историков и космонавтов, лауреатов и обладателей госнаград и премий – темы патриотизма и духовных ценностей.

Марафон состоялся сразу на двух городских площадках Москвы – в студии общества «Знание» и в Парке Победы на Поклонной горе, где с 12 по 15 июня проходит Всероссийский патриотический форум.

Помимо этого, ко Дню России тематические мероприятия запущены во всероссийских детских центрах «Орленок» и «Океан», а форумы от «Знание.Лекторий» организованы в Луганской и Донецкой народных республиках.

Первым гостем марафона стала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. Поздравив жителей страны с праздником, она рассказала, почему традиционные ценности – это основа будущего государства.

«Осознать, что такое духовные ценности, наше общество пытается на протяжении многих веков. Мы чувствуем их на уровне сердца, но не знаем, на что можно и нужно ориентироваться. Недавно вышел Указ президента об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, который лично я ждала давно. В документе говорится о правах человека, патриотизме и милосердии, преемственности поколений, уважении, семейных и дружеских связях. Это то, что формирует нашу личность и помогает быть счастливыми», – отметила спикер.

Как добавила Кузнецова, на государственном уровне сегодня уделяется особое внимание идее сохранения семейных ценностей и самореализации молодых людей. Меры поддержки подразумевают возможность создавать семью без ущерба для построения карьеры. Например, при строительстве или обновлении кампусов создаются отдельные общежития для студентов, вступивших в брак во время обучения.

О поддержке боевого духа солдат во время СВО рассказал российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин. В зонах боевых действий он разыгрывает партии с военными, а в качестве подарка привозит шахматы в детские школы ЛНР и ДНР. Эта игра развивает концентрацию, критическое и стратегическое мышление, воспитывает самообладание и выдержку. Недавно, как отметил Сергей, при поддержке Минобороны несколько шахматных клубов было открыто при военных учебных заведениях страны.