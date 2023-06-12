Лауреат Госпремии Зимова попросила Путина помочь с реабилитацией детям из Донбасса

Помочь с реабилитацией детей Донбасса попросила президента РФ Владимира Путина лауреат Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности Юлия Зимова, которая курирует соцпомощь Народного фронта этого региона.

Она обратилась к главе государства на торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий 2022 года, отметив, что просит не за себя, а за детей Донбасса, передает ТАСС.

По ее словам, очень много детей на территориях прифронтовых, которые видели эвакуацию под обстрелами, которые видели гибель близких, и очень нужно заняться их реабилитацией. «И нам очень бы хотелось попросить, если есть возможность, такое поручение рассмотреть, чтобы у этих детей была постоянная реабилитация», – добавила Зимова. Она обратила внимание на нехватку психологов, которые готовы работать именно с такой категорией детей.

С начала спецоперации Зимовой организована работа социального блока гуманитарной помощи Народного фронта в Ростовской области, на территориях ЛНР и ДНР.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий и награждения Героев Труда поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа, «преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине».