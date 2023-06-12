Российские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России

Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем России, соответствующее видео распространил Роскосмос.

Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале госкорпорации, поздравил всех с Днем России – одним из самых важных праздников нашей Родины. Он отметил, что нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем Отечества, передает ТАСС.

В свою очередь его коллега Дмитрий Петелин в поздравлении сказал, что россияне сердцем чувствуют неразрывную связь с историей, духовными ценностями и нравственными устоями страны. Он выразил уверенность, что эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения.

Космонавт Андрей Федяев напомнил, что на долю России выпало немало очень тяжелых испытаний и переломных этапов, но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Он подчеркнул, что основой, стержнем нашего единства, стойкости была, есть и будет преданность отчизне.

Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета.