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Космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России
Российские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России
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Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем России, соответствующее видео распространил Роскосмос.
Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале госкорпорации, поздравил всех с Днем России – одним из самых важных праздников нашей Родины. Он отметил, что нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем Отечества, передает ТАСС.
В свою очередь его коллега Дмитрий Петелин в поздравлении сказал, что россияне сердцем чувствуют неразрывную связь с историей, духовными ценностями и нравственными устоями страны. Он выразил уверенность, что эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения.
Космонавт Андрей Федяев напомнил, что на долю России выпало немало очень тяжелых испытаний и переломных этапов, но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Он подчеркнул, что основой, стержнем нашего единства, стойкости была, есть и будет преданность отчизне.
Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета.
В Минобороны назвали число уничтоженных танков Leopard за сутки
В Минобороны отчитались об уничтожении трех танков Leopard за сутки
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Минувшие сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, в результате они потеряли 11 танков, в том числе три Leopard, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указывается, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Кроме того, на Запорожском направлении ВС России за сутки отразили три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области.
На данных направлениях ВСУ суммарно потеряли до 50-ти военных, 11 танков, среди которых три Leopard, 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer, а также артиллерийскую систему М777 производства США.
Также за сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.
Напомним, в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, уже несколько суток идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю.
Военкоры сообщали, что ВСУ изменили тактику наступления и предприняли фланговые удары вместо лобовых атак на Южно-Донецком направлении.
В ВСУ пожаловались на западную технику и отечественных офицеров
WSJ: В ВСУ заявили о недовольстве подготовкой своих офицеров и западной техникой
Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров на Западе и технику НАТО, сообщили СМИ.
Как рассказал украинский командир с позывным «Финн» в интервью газете The Wall Street Journal, из-за погоды западные машины тяжело перемещаются по территории Украины, потому что создавались для боев в пустыне и городе.
По словам украинского командира, офицеры ВСУ не имеют достаточной подготовки и боевого опыта, что дезориентирует их в ситуации опасности.
Также Финн рассказал о трудностях, с которыми столкнулись бойцы ВСУ из-за тщательной подготовки ВС России к украинскому наступлению. Он добавил, что россияне ждали ВСУ на подготовленных позициях и представляли собой «стальную стену».
Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, что российские войска продемонстрировали высокое качество подготовки при отражении попыток наступления вооруженных сил Украины.
В соцсетях высмеяли фото журналиста Минкина «вымершего» торгового центра в Москве
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Журналист Александр Минкин опубликовал в соцсетях фото из московского торгового центра с посылом, что в разгар выходного в магазинах якобы нет людей. В ответ в комментариях посмеялись над публикацией, заявив, что все в порядке.
«Не только покупателей – даже продавцов не видно. Думают ли хозяева и арендодатели, что все идет по плану?» – написал Минкин в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признана в РФ экстремистской).
Однако в комментариях опровергли это, объяснив Минкину, что многие предпочитают покупать товары онлайн или провести длинные летние выходные на даче или за городом.
«Видали бы пробки на выезд из Москвы в пятницу эту вечером», – написали в комментариях под постом иноагента Олега Кашина**, который репостнул публикацию журналиста.
«Минкин что-то подогнал под желаемое, а поуехавшие сразу возликовали. ТЦ Москвы забиты людьми», – указали в комментариях. Также пользователи объяснили, что изображенный на фото ТЦ располагается в неудобном месте и в нем не самый удачный выбор магазинов.
«Ну чушь, конечно. Вчера ходили в кино (…) Метрополис (другой ТЦ в Москве – прим. ВЗГЛЯД) забит», – отметили комментаторы.
К обсуждению присоединились жители других городов. Так, женщина из Екатеринбурга рассказала, что в городе в выходные в ТЦ «яблоку негде упасть».
Макрон попытался запугать Иран за поддержку России
Макрон пригрозил Ирану «тяжелыми последствиями» за поддержку России в конфликте на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил, что Тегеран ждут «тяжелые последствия», если Иран не прекратит поддерживать Россию в конфликте на Украине.
Как сообщил Елисейский дворец, Макрон сказал, что Иран ждут «тяжелы последствия в гуманитарной области и сфере безопасности». Причиной такого предупреждения стали приписываемые Тегерану поставки дронов в Россию. Макрон призвал Тегеран прекратить поддержку Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, утверждения о том, что Россия якобы получает от Тегерана беспилотники, которые используются в ходе спецоперации на Украине, уже привели к санкциям со стороны ЕС и США против Ирана. Россия называла вбросами сообщения о поставках иранских беспилотников.
Военкоры: ВСУ начали менять тактику наступления
Военкоры: ВСУ поменяли тактику наступления на Южнодонецком направлении
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Украинская армия изменила тактику наступления и предприняла фланговые удары вместо лобовых атак на южнодонецком направлении, сообщили военкоры.
Как передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ), на Южнодонецком направлении ВСУ начали предпринимать более грамотные маневры, чем штурмы в лоб. Так, не сумев взять населенный пункт Нескучное лобовыми атаками, украинские войска ударили во фланги, пытаясь войти в тыл и срезать углубившийся во фронт Времевской выступ.
В ходе двух фланговых маневров ВСУ подразделения оставили Нескучное, отойдя на позиции, где им не грозит окружение.
По сообщению военкоров, тяжелые бои продолжаются, авиация ВКС наносит удары управляемыми бомбами КАБ по местам сосредоточения резервов противника в районе Шахтерского и Великой Новоселки.
Напомним, в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, уже несколько суток идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю.
Ранее в Минобороны России сообщали, что ВС России успешно отбили атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.
Кроме того, 9 июня президент России Владимир Путин сообщал, что противник прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился.
Позже американские военные эксперты Макгрегор и Риттер заявили о провале контрнаступления ВСУ вопреки поставкам Западом оружия.
Российский сапер рассказал о дружественных посланиях на минах ВСУ
Российский сапер «Кирпич» сообщил о дружественных посланиях от украинских минеров
Украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания, сообщил начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич».
Как рассказал «Кирпич», «бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют». «То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, «сзади этой мины бывают надписи», сообщил военный. Он рассказал, что «один раз встретили – мина стояла не заминированная». При этом «сзади на русском языке» украинские военные оставили надпись: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой». «Нам очень приятно было», – сказал «Кирпич».
Однако, по его словам, на минах оставляют и враждебные послания – оскорбления или угрозы. Также встречаются мины с нацисткой символикой.
«Кирпич» сообщил, что украинские военные с начала наступления на Южнодонецком направлении стали в несколько раз чаще подрываться на российских минах. По его словам, это происходит, поскольку на Украине «мобилизуют человека и через неделю отправляют на самый передний край», а «за такой короткий срок всему инженерному делу обучиться очень сложно, даже в теории изучить мины».
Он рассказал, что на передовой устанавливают противопехотные и противотанковые мины, управляемые мины направленного действия, растяжки. В свободное время бойцы инженерной роты изучают итальянские, немецкие и американские мины натовского образца.
«Кирпич» сказал, что вооруженные силы Украины массово используют мины западного производства. Как заявил военный, «тяжело, когда воюешь против всего» Запада – «в разных странах разные мины и характеристики разные». Ему часто встречались «датчики от фирм Siemens и Bosch», кроме того, «много мин-сюрпризов».
«Если раньше мы, допустим, укладывались за час с минным полем, то сейчас это сделать невозможно физически – очень много они ставят мин-ловушек и сюрпризов. И все минные поля у них начали охраняться, стоят так называемые «глаза» (боец-наблюдатель), наблюдают и в случае чего открывают огонь», – сказал российский военный.
Сапер с позывным «Муха» заявил, что, несмотря на сложности, российские саперы адаптировались, и большинство зарубежных мин их уже не удивляют, а скорее помогают совершенствовать собственные навыки.
Напомним, сообщалось, что российские минные поля серьезно затруднили контрнаступление ВСУ. Военкор Александр Сладков рассказал, что ВСУ «наступают колоннами и по одним и тем же маршрутам» из-за «сплошного минирования подходов».
Корабль «Приазовье» отразил украинскую атаку в Черном море
Минобороны: Корабль ЧФ «Приазовье» отразил атаку морских безэкипажных катеров
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Корабль ЧФ «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил атаку морских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, сегодня около 1 часа 30 минут ВСУ осуществили безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.
В военном ведомстве рассказали, что в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.
В Минобороны отметили, что как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk США.
Ранее стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.
Напомним, 24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде. С учетом рисков, которые влечет за собой массированная атака брандеров на корабль или судно в море, необходимо, во-первых, провести замену части тумбовых пулеметов на кораблях на дистанционно управляемые модули с качественным прицелом, со стабилизированным наведением и сопряжением с корабельными радиолокаторами.
Оператор, получив сигнал от радиолокатора, сможет на большом расстоянии обнаружить дрон и поразить его точной пулеметной очередью. Вместе с боновыми заграждениями и дисциплинированным несением вахты это сведет опасность от украинских дронов-брандеров к приемлемо малой.
Во-вторых, параллельно с РЛС нужна тепловизионная система наблюдения. Это сделает обнаружение более вероятным и позволит объявить тревогу до того, как личный состав сможет обнаружить брандеры визуально.
В-третьих, стоит вести речь не столько о замене части тумбовых пулеметов на дистанционно управляемые модули, сколько о наращивании «стволов» на борту кораблей и судов. На месте части пулеметных установок должны появиться модули с пулеметами, способные стрелять при качке, по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы, далеко и точно.
Однако тумбы надо не убирать, а просто перенести, чтобы пулеметов на борту стало больше. И конечно, стрелки на пулеметах должны быть всегда. Круглые сутки во время боевой вахты. Кроме того, нужно оснащать пулеметы тепловизионными прицелами на случай ночной атаки.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, как «Иван Хурс» отбил групповую атаку украинского флота.
Авиаэксперт: Арест Канадой российского Ан-124 создает для мировой авиации опасный прецедент
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Канада создает опасный прецедент не только для России, но и для других государств мира, которые при разногласиях со странами Запада рискуют лишиться своих активов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее канадский кабмин принял решение об аресте и передаче Украине российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан».
«Решение о возможной передаче ранее арестованного самолета Украине может стать важным прецедентом. До сих пор российские активы и имущество замораживали. Аналогичным образом ранее поступали и с другими странами – прецеденты Ирана и Ирака нам известны. Но теперь мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости», – добавляет исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Демонстративная санкционная политика Запада как раз и строится на том, чтобы запугать несогласных. Мол, если не подчинитесь, будете лишены многих возможностей и получите многочисленные проблемы», – заключил он, добавив, что другие страны мира наверняка из этого прецедента сделают соответствующие выводы.
Ан-124 «Руслан» по решению властей был арестован, сообщили в канадском МИД. Судьбу борта Оттава тоже определила – как ожидается, он будет передан Украине для «компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины», цитирует РИА «Новости». Примечательно, что это решение было анонсировано несколькими часами ранее премьером Джастином Трюдо в Киеве, сообщает агентство Reuters.
Российский сенатор Андрей Климов в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что основным бенефициаром встречи в Киеве был именно Трюдо – и под эту встречу принималось решение об аресте самолета. «Подобный политический туризм дает зримый PR-эффект среди дурачков, которые полагают, что эти как бы лидеры, путешествуя в Киев и позируя там на фоне древних русских храмов, старых советских танков с украинскими ленточками и лозунгами типа «За Україну», совершают нечто героическое «во имя свободы и демократии», – иронично замечает он.
«Да, мистер Трюдо все-таки заплатил Зеленскому за участие в киевском политцирке – пообещал «конфискованный» российский транспортник, нагло украденный у нас большегрузный самолет», – подчеркнул сенатор. «Самолет прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за 120 минут до того, как пиратские власти Канады закрыли небо для полетов авиации из РФ», – заключил Климов.
Посол России в Оттаве Олег Степанов также окрестил произошедшее грабежом и воровством. По его словам, режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует. Напомним, Ан-124 оказался первым российским активом, на котором Канада апробирует санкционный механизм «ареста и конфискации». Самолет с гуманитарным грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года.
Военкор рассказал, как ВСУ отрабатывают бюджет «контрнаступа»
ВСУ «берут штурмом» населенные пункты, делают там фото для отчета о проведенном контрнаступлении, а затем снова уходят, заявил военкор Александр Сладков.
В частности, речь идет о населенных пунктах Нескучное и Благодатное. ВСУ зашли в них, для протокола сделали и опубликовали фото с флагом и ушли.
«А что им там делать? Мы на горе, смотрим на них сверху вниз, видим каждого, как на ладони», – написал Сладков в Telegram.
По словам военкора, одна из главных задач украинского командования – отработать бюджет «контрнаступа».
«Имеешь хоть какой-то успех? Сними и покажи. Не имеешь – сними якобы успех и покажи два раза», – добавил Сладков.
Ранее военкоры заявили о том, что ВСУ начали менять тактику наступления.
Маск отреагировал на очередной пакет американской военной помощи Киеву
В ответ на сообщения о новой военной помощи Киеву со стороны США Маск задался вопросом о том, «чем это закончится»
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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал новый пакет военной помощи Украине со стороны США. Он задался вопросом о том, «чем это закончится».
Комментируя новость о военной помощи, Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России): «Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду – в реальности», – передает РИА «Новости».
Напомним, в новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. США направят на военные нужды Украины 2,1 млрд долларов.
В октябре прошлого года Маск предложил свой план урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен остаться в составе России, а на в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях он предлагал провести повторный референдум под наблюдением ООН. Тогда же Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
Президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – поддерживающий Украину или Россию.
Сам Маск заверил Зеленского в поддержке Украины.
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Появилось видео уничтожения украинских дронов кораблем «Приазовье»
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Опубликовано видео с кадрами уничтожения украинских морских дронов экипажем корабля ЧФ России «Приазовье», который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Уточняется, что все безэкипажные катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля.
Ранее в Минобороны сообщили, что пострадавших при инциденте нет, корабль повреждений не получил. Как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
Напомним, 24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Украинские катера были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде. С учетом рисков, которые влечет за собой массированная атака брандеров на корабль или судно в море, необходимо, во-первых, провести замену части тумбовых пулеметов на кораблях на дистанционно управляемые модули с качественным прицелом, со стабилизированным наведением и сопряжением с корабельными радиолокаторами.
Оператор, получив сигнал от радиолокатора, сможет на большом расстоянии обнаружить дрон и поразить его точной пулеметной очередью. Вместе с боновыми заграждениями и дисциплинированным несением вахты это сведет опасность от украинских дронов-брандеров к приемлемо малой.
Во-вторых, параллельно с РЛС нужна тепловизионная система наблюдения. Это сделает обнаружение более вероятным и позволит объявить тревогу до того, как личный состав сможет обнаружить брандеры визуально.
В-третьих, стоит вести речь не столько о замене части тумбовых пулеметов на дистанционно управляемые модули, сколько о наращивании «стволов» на борту кораблей и судов. На месте части пулеметных установок должны появиться модули с пулеметами, способные стрелять при качке, по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы, далеко и точно.
Однако тумбы надо не убирать, а просто перенести, чтобы пулеметов на борту стало больше. И конечно, стрелки на пулеметах должны быть всегда. Круглые сутки во время боевой вахты. Кроме того, нужно оснащать пулеметы тепловизионными прицелами на случай ночной атаки.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, как «Иван Хурс» отбил групповую атаку украинского флота.
Эксперты: Безэкипажные катера меняют принципы вооруженной борьбы на море
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Безэкипажные катера (БЭК) – принципиально новое средство вооруженной борьбы на море. Оно способно радикально повлиять на ход морских конфликтов уже в ближайшем будущем, отметили авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
«Технология удаленного управления кораблями создает сценарии, которые еще недавно невозможно было даже представить. И чем более дешевой и распространенной эта технология в итоге окажется, тем больше будет опасность для ВМС любой страны», – отмечают эксперты в Telegram.
При этом, БЭК вовсе не всегда будут похожи на те образцы, которые атаковали российские корабли «Иван Хурс» и «Приазовье». БЭК может выглядеть как небольшой траулер, рыбацкая лодка, баркас, шаланда, шлюпка или яхта.
«А если ваш эсминец или корвет идет узким проливом? Или стоит на рейде переполненного порта, и вокруг него всегда ходят сотни разнообразных местных суденышек? А вдруг из этой группы на расстоянии в двух-трех кабельтовых отделится внезапно два-три десятка шлюпок и пойдут на ваш военный корабль, стоящий на якоре? Какое их количество сможет утопить дежурная вахта за те пару минут, что будут в ее распоряжении?» – задаются вопросом аналитики.
Кроме того, взрывчатка может быть тайно заложена на совершенно обычную, нормальную рыбацкую лодку, как и удаленная система управления ею. А моряки этой лодки могут стать такой же жертвой, как и цель, против которой лодка будет отправлена.
По словам экспертов, любое плавстредство можно будет начинить взрывчаткой, приделать самый примитивный взрыватель и поставить систему удаленного управления.
«Эта технология со временем может оказаться доступной даже самым примитивным странам и организациям – как дикари амазонских джунглей сегодня используют мобильные телефоны. И проблема окажется куда больше, чем те приключения, которые устраивали в свое время торговому флоту пираты из Сомали», – заключили авторы канала.
В Минобороны России ранее сообщили, что корабль ЧФ «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил атаку украинских быстроходных безэкипажных катеров.
Все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля, инцидент произошел в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Экипаж и сам корабль не пострадали.
24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде.
СМИ: ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley
Солдаты ВСУ рассказали, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство France-Presse.
Так, в издании утверждают, что шесть из девяти БМП мотопехотного подразделения были разбиты, передает РИА «Новости».
На вопрос, удалось ли взять какую-либо значимую территорию, один из военных ответил отрицательно, сомкнув указательный и большой пальцы.
«Примечательно, что украинские войска потеряли более 10% всех поставленных БМП M2 Bradley, а также порядка 20% танков Leopard 2A6 всего за 48 часов активных боевых действий», – отмечал в этой связи накануне Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее в Минобороны сообщили, что общие потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
Посол Румынии отозван из Кении после скандала из-за расистской шутки
МИД Румынии решил отозвать посла в Кении Цигэу после скандала из-за расистской шутки
Посла Румынии Драгоша Виорела Цигэу, который вызвал скандал расистской шуткой и не сообщил МИДу об инциденте, решено отозвать из Кении, сообщило ведомство.
Инцидент произошел в конце апреля 2023 года. Посол, беседуя с дипломатами из стран Восточной Европы в Найроби, увидел в окне обезьяну и сказал: «Вот к нам присоединяется африканская группа». Как сообщил МИД Румынии посол до 8 июня не информировал ведомство о случившемся, передает ТАСС со ссылкой на KenyanForeignPolicy.com и hotnews.ro.
Сам Цигэу, по словам МИД Румынии, принес извинения, в том числе письменные. Румыния назвала случившееся «изолированным эпизодом», МИД рассчитывает, что инцидент не окажет влияния на «глубокую природу отношений между Румынией и странами Африканского континента»
WSJ: Сорос решил передать контроль над своей финансовой империей сыну
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Американский финансист Джордж Сорос принял решение передать контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей 37-летнему сыну Александру, сообщила газета Wall Street Journal.
Сообщается, что в декабре прошлого года совет директоров фондов 92-летнего Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) выбрал его сына Александра председателем, передает ТАСС.
Александр также занимает должность президента в комитете политических действий Сороса. Кроме того, Алекс Сорос является единственным членом семьи в инвестиционном комитете, контролирующем фирму по управлению средствами семьи и фонда Soros Fund Management.
Ожидается, что в ближайшие годы большая часть из 25 млрд долларов будет направлена в фонд «Открытое общество». Около 125 млн долларов достанутся комитету политических действий.
WSJ уточняет, что некоторые сомневались в том, что Джордж Сорос отойдет от дел. Он заявлял, что «принципиально» не хотел бы, чтобы фонд «перешел в руки одного из детей».
Финансист считал, что фондом должен управлять тот, «кто лучше для этого подходит», однако Александр смог заслужить доверие, так как часто подменял отца в поездках по миру. «Он это заслужил», – отметил Джордж Сорос.
Алекс Сорос заявил, что после избрания на пост председателя намерен продолжать поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой США. Себя он называет «более политически активный», чем отец, хотя их политические взгляды совпадают. При этом Алекс собирается активнее выступать за избирательные права и право на аборты.
Новый глава фонда выразил обеспокоенность возможностью переизбрания Дональда Трампа на должность президента США.
Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Сорос ненавидит человечество. Бизнесмен обвинил Сороса в желании «разрушить саму ткань цивилизации».
После этого Маск извинился за то, что сравнил Сороса и злодея из комиксов «Люди Х» Магнето, поскольку это несправедливо по отношению к последнему.
Напомним, Джордж Сорос не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и Евромайдан в 2013 году. В некоторых странах финансиста обвиняют в вмешательстве во внутренние дела.