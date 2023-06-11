Случаи оспы обезьян выявили в Китае

Два случая заражения оспой обезьян выявили в городе Гуанчжоу на юге Китая

Два случая заражения оспой обезьян выявлены в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, оба заболевших изолированы и проходят необходимое лечение, сообщает провинциальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

По сообщению ведомства, два случая заражения оспой обезьян были выявлены в Гуанчжоу, заболевшими оказались двое мужчин в возрасте 43 и 29 лет, передает РИА «Новости».

В данный момент зараженные изолированы и проходят лечение, болезнь у обоих протекает с легкими симптомами.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пациента, у которого выявили второй в России случай оспы обезьян, выписали из больницы Петербурга, распространении болезни удалось избежать.