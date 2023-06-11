NYT указала результат наступления ВСУ, который на Западе будут считать «успехом»

NYT сообщила, что на Западе «успехом» украинского наступления будут считать возвращение к границам до начала СВО

Украине вряд ли удастся вытеснить российские силы с территории, которую Киев и его союзники считают украинской, в США и ЕС будут считать «успехом» контрнаступления возвращение к границам до начала специальной военной операции России, пишут американские СМИ.

Как заявила New York Times, остается неясным, что именно США, Европа и Украина будут считать «успешным» контрнаступлением. Представители США и ЕС в частных разговорах отмечают, что «вытеснение всех» войск России «маловероятно», передает ТАСС.

New York Times пишет, что в США и ЕС могут рассматривать в качестве «успеха» захват и контроль Украиной территории в границах до 24 февраля 2022 года, а также нанесение удара, заставляющего задуматься о будущем спецоперации. По мнению издания, на Западе полагают, что украинское контрнаступление может оказаться поворотным моментом, но «многое зависит от результата». На Западе заявляют, что контрнаступление скажется на вопросе о том, «как гарантировать будущее» Украины и на обсуждении ее поддержки.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что украинские войска начали контрнаступление. По его словам, ВСУ несут значительные потери.

