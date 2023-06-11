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НАТО признало отсутствие консенсуса по вопросу членства Украины
Замгенсека НАТО Джоанэ признал отсутствие консенсуса по вопросу присоединения Украины к альянсу
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В НАТО сейчас нет консенсуса по теме вхождения Украины в Североатлантический альянс, данная повестка должна быть отложена, заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ.
Джоанэ полагает, что «это ясно и Зеленскому». По словам Джоанэ, вопрос следует отложить, учитывая «большой и сложный» конфликт на Украине. Он заявил, что Украина «ближе к НАТО, к западным демократиям, чем когда-либо», передает РИА «Новости» со ссылкой на Youtube-канал DCNews.
«В Вильнюсе пройдет саммит НАТО, и если все пойдет хорошо, я не могу предвидеть переговоры внутри Альянса, которые идут с большой интенсивностью в эти дни, то вполне возможно, что за столом с главами стран-участников НАТО будет и Зеленский», – заявил Джоанэ, отметив, что «это будет чисто символический жест».
Кроме того, заместитель генсека Североатлантического альянса заверил, что НАТО продолжит поддерживать Киев.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Однако, по его словам, Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе. Постпред США при альянсе Джулианн Смит указала, что Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО до окончания военного конфликта.
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Появились данные о доставке трофейных танков Leopard в российский тыл
СМИ: Военкор Коц сообщил о доставке первых трофейных танков Leopard в российский тыл
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Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что первые трофейные танки Leopard, поставленные Вооруженным силам Украины странами Запада, доставлены в российский тыл.
О доставке танков Leopard в российский тыл сообщает ФАН со ссылкой на военкора.
Коц написал в своем Telegram-канале, что первые танки Leopard «затрофеены». По словам военкора, российские конструкторы, военные и журналисты ждут не дождутся, когда распиаренный танк можно будет потрогать руками. При этом, по его мнению, больше всего хотят поближе познакомиться с немецким танком миллионы простых россиян, которые много месяцев с тревогой вчитывались в новостные сводки.
Коц отметил, что хотелось бы увидеть танк Leopard в московском Парке им. Горького, на том же месте, где во время Великой Отечественной выставляли поверженную германскую технику. Он также предложил предварительно прокатить Leopard по Садовому кольцу с фотосессией у посольства США.
Напомним, в четверг в Сети появились кадры уничтоженных при наступлении ВСУ немецких танков Leopard. Днем позже в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО, в том числе немецких танков Leopard 2A6 и 2A4. В субботу глава Rheinmetall Армин Паппергер признал потерю немецких систем вооружений на Украине.
В Вашингтоне встревожились из-за уничтожения Россией танков Leopard
Власти США с опаской отнеслись к уничтожению Россией танков Leopard
На Западе и в США встревожены из-за уничтожения немецких танков Leopard на Украине российскими войсками, такого отпора России не ожидали, сообщил американский журналист Фред Плейтген.
Журналист в эфире телеканала CNN заявил, что западное военное оборудование уничтожается на Украине российскими войсками в больших количествах, что вызывает опасения в Вашингтоне, передает Ura.ru.
Ранее в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО с подбитыми танками Leopard и БМП Bradley, которые, предположительно, использовались ВСУ в ходе контрнаступления.
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО на Запорожском фронте
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО при наступлении ВСУ на Запорожском фронте
Военкоры показали разгром колонны новой техники НАТО – БМП Bradley и танков Leopard – при наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.
Как отмечают военкоры в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», за две минуты боя, которые попали на видео, была уничтожена и подбита гора новой техники США и НАТО – БМП Bradley и танков Leopard. Так, одна американская БМП Bradley была уничтожена прямым попаданием, после чего экипаж БМП попытался покинуть поле боя. Как отмечают военкоры, у противника нарушено управление, он немного деморализован, так как воевать без связи и с подавленным GPS на Западе не учили.
Ранее военкоры сообщили об отражении Россией новой попытки наступления ВСУ в Запорожской области.
Трюдо объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 для передачи Украине
Трюдо объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 для передачи его Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев заявил, что Канада конфисковала российский Ан-124 и передала его Украине, пишет Reuters.
Подробностей агентство не приводит, передает ТАСС.
Напомним, транспортный самолет «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. Позже небо было закрыто, борт задержан, а экипаж отправлен в Россию.
В США заявили о провале наступления ВСУ вопреки помощи Запада
Американские военные эксперты Макгрегор и Риттер заявили о провале контрнаступления ВСУ вопреки поставкам Западом оружия
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Ни один военный эксперт не сомневается в провале контрнаступления ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Украинские войска терпят поражение вопреки поставкам Западом оружия, отметил бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago заявил, что украинцы серьезно проигрывают. Согласно его образному выражению, в данный момент «за кулисами достаточно много нервных людей, которые знают, что НАТО – мало на что годная военная сила».
По его словам, несмотря на активное снабжение западным оружием, намерения Украины и ее западных союзников обескровить Россию успехом не увенчались из-за постоянных провалов ВСУ, сообщает радио Sputnik.
Аналогичного мнения придерживается и офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он отметил, что ВСУ используют технику НАТО, в частности, артиллерию, альянс обеспечивает военную подготовку и передает данные разведки, то есть у Киева «все натовское, кроме солдат», и все равно украинских военнослужащих уничтожают. Он выразил уверенность в том, что подобное массовое уничтожение будет происходить на каждом участке наступления украинских войск.
Риттер подчернул, что украинские военные не смогут пробить оборону российской армии и понесут огромные потери, причем виноваты в этом будут именно организаторы контрнаступления, в провале которого теперь уже «не сомневается ни один военный эксперт».
Ранее на Западе признали успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ.
Российский посол обвинил власти Канады в краже Ан-124
Посол России в Оттаве Степанов: Решение премьера Канады о конфискации российского самолета Ан-124 является воровством
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Решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации российского самолета Ан-124 и передаче его Украине незаконно и является обычным воровством, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Дипломат подчеркнул, что решение о конфискации российского самолета Ан-124 совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Как отметил глава российской дипломатической миссии в Оттаве, режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует, передает ТАСС.
Комментируя заявление Трюдо о поставках Киеву очередной партии оружия, Степанов обратил внимание, что любые попытки накачать Украину оружием только продлевают конфликт и мучения украинских призывников. Он заверил, что все цели объявленной президентом России специальной военной операции будут выполнены.
Посол России также прокомментировал введение против физических и юридических лиц из РФ новых санкций, о которых, по данным телеканала CTV, также сообщил Трюдо. Степанов указал, что санкции не работают, ни секторальные, ни персональные. Дипломат заявил, что фигуранты санкций воспринимают их со смехом, никакого воздействия на Россию они не оказывают. При этом посол России отметил, что такие действия Оттавы лишь наносят непоправимый ущерб двусторонним отношениям, но кабинет Трюдо об этом не думает.
Ранее в субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 для передачи борта Украине. Он также объявил, что Канада займется подготовкой украинских пилотов-истребителей.
Суд ООН отказал США в допуске к делу по иску Украины против России
МИД: Международный суд ООН удовлетворил требование Москвы и отказал США в допуске к делу по иску Украины против России
Международный суд ООН удовлетворил требование России и единогласно отказал Соединенным Штатам в допуске к делу по иску Украины против России по Конвенции о геноциде, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД сообщил в своем Telegram-канале, что суд удовлетворил требование России и единогласно отказал в допуске к данному делу Соединенным Штатам Америки.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что международный суд ООН 9 июня объявил о беспрецедентном в истории суда решении допустить 32 государства в качестве третьих сторон в разбирательство по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.
В МИД указали, что все допущенные в качестве так называемых третьих сторон государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю, Россия рассматривает подобное лавинообразное вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это решение принято вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия. В МИД выразили уверенность, что это решение суда будет использовано против всего международного правосудия.
В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что взятый коллективным Западом курс на политизацию системы международного правосудия и превращение его в инструмент расправы над неугодными угрожает подрывом всей системы мирного разрешения споров, являющейся основой международных отношений.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал приверженность Запада формуле Зеленского готовностью поддержать геноцид.
Politico признала успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ
Politico признала «некоторый успех» России при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины
На «раннем этапе кампании» Россия «с некоторым успехом отражает контрнаступление» вооруженных сил Украины, заявили американские СМИ.
Как пишет Politico, в Сети опубликованы фотографии и видеозаписи с подбитыми танками Leopard и БМП Bradley, которые, предположительно, использовались ВСУ в ходе контрнаступления. Кроме того, есть «и другие изображения уничтоженной или брошенной бронетехники», передает ТАСС.
Politico указывает, что это свидетельствует о «значительном сопротивлении», с которым столкнулись ВСУ. Отмечается, что «это ранний, очень ранний этап кампании», но, как демонстрируют опубликованные материалы, «механизированная война не будет легкой для Украины».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что украинские войска начали контрнаступление. По его словам, ВСУ несут значительные потери.
Военкоры сообщили об отражении Россией новой попытки наступления ВСУ
Военкоры Пегов и Сладков сообщили об отражении Россией новой попытки украинского наступления
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Очередной «накат» вооруженных сил Украины в Запорожской области «отбит», сообщил военкор Семен Пегов. Военкор Александр Сладков сообщил, что «линия фронта стабильна».
Как сообщает Telegram-канал Пегова WarGonzo, «бои продолжаются», но «массированная атака» ВСУ на участке Орехов–Работино «отбита». Указывается, что «на месте действия, как и вчера, много сгоревшей бронетехники». По совам источников, украинские военные «сами уничтожили свой подбитый танк», который не смогли увести «в тыл». Подчеркивается, что ВСУ «не смогли вклиниться в нашу оборону, и отошли на перегруппировку».
Telegram-канал «Сладков +» сообщил, что «противник отброшен». ВСУ применяли «тактику штурмовых волн» – после артподготовки следовало «выдвижение нескольких бронегрупп (семь-восемь машин плюс пехота)», ВСУ предпринимали «попытку сближения» с позициями российских войск и «штурм окопов» для «закрепления в ожидании подхода основных сил, с задачей продвижения вглубь нашей обороны».
Однако российская артиллерия «уничтожает бронеобъекты противника, как только они попадают в зону ее досягаемости». Если украинские силы и добираются до российских опорных пунктов, то «в бой вступает бескомпромиссная русская пехота».
«В ином случае оставшаяся целой броня противника разворачивается, уходит, пополняет боекомплект, заправляется горючим и опять в бой», – говорится в сообщении. Указывается, что «штурмовая волна длиться от тридцати минут до нескольких часов».
Военкор пояснил, что ВСУ «наступают колоннами и по одним и тем же маршрутам» из-за «сплошного минирования подходов». При этом «отмечается абсолютное пренебрежение украинских командиров к потерям в своих штурмовых отрядах».
По данным «Военкоров Русской весны», ВСУ «бросили вперед танки и бронемашины, надеясь подавить наши передовые силы 291 и 70 полков на Ореховском участке Запорожского фронта у Работино–Вербовое». Сначала по наступающим украинским войскам нанесла удар российская артиллерия, затем бронетехнику «встретил наш спецназ огнем ПТУРов». В связи с тем, что «ситуация не казалась сильно угрожающей, авиация первое время в бою участия не принимала». ВСУ «смогли приблизиться на некоторое расстояние к нашей первой линии обороны по серой зоне, где завязался ожесточенный бой». В результате «у передка массово пылает бронетехника врага».
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ предприняли очередное ночное наступление в Запорожской области.
Зеленский заявил о «контрнаступательных действиях» на Украине
Украинский президент Зеленский: На Украине происходят контрнаступательные действия
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить о том, на какой стадии они находятся.
Зеленский после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве заявил, что на Украине происходят «контрнаступательные и оборонные действия». При этом он отказался детально говорить о том, на какой стадии они находятся, передает РИА «Новости».
Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание, что киевский режим прибег к использованию стратегических резервов. По словам российского лидера, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Отметим, на Западе уже признали успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ.
Медведев попросил дать координаты будущего завода танков Leopard на Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил немецкий концерн Rheinmetall прислать точные координаты будущего завода по производству танков Leopard на Украине.
Свою просьбу Медведев написал в немецком аккаунте в Twitter(запрещен в России) после того, как стало известно, что руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине танковый завод, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.
Между тем, глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, отправленных Киеву, не говорят власти Украины, но он сам признает, что они есть.
Глава Rheinmetall признал потерю немецких систем вооружений на Украине
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, отправленных Киеву, не говорят власти Украины, но он сам признает, что они есть.
Об этом Паппергер заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По его словам, мало слышно о потерях немецких систем вооружений, так как о них мало говорят. Глава концерна при этом признал, что они все же имеются, передает ТАСС.
«В жизни всегда есть потери», – подчеркнул он. Комментирую обещания ЕС поставить Киеву 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение года, Паппергер отметил, что обещание может быть выполнено, если «европейские армии предоставят запасы». Он добавил, что пройдет около 10 лет, прежде чем все европейские склады боеприпасов будут заполнены.
Ранее в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО с подбитыми танками Leopard и БМП Bradley.
На Украине подсчитали потери Киева после разрушения Каховской ГЭС
Украинский посол в Берлине Макеев оценил потери Киева после подрыва Каховской ГЭС
На восстановление пострадавших территорий после разрушения Каховской ГЭС Украине потребуется 14,1 млрд долларов, заявил посол Киева в Берлине Алексей Макеев.
Посол в комментарии газете Berliner Morgenpost заявил, что Украина уже выделила 3,3 млрд долларов. Макеев пожаловался, что затопления приведут к потерям в зерновой отрасли и рыболовстве, но окончательно сказать, во сколько обойдется восстановление территорий, можно только уйдет вода, передает «Царьград».
Ранее волонтер рассказал о спасательной операции в Херсонской области под обстрелами ВСУ.
Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Минобороны: ВС России отбили атаки ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
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Российские военные отбили попытаки ведения наступательных действий ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях, а также у Артемовск, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на запорожском направлении отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, под Яблоневым и Новопокровкой Запорожской области. Возле Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области разгромлены две колонны бронетехники ВСУ.
Кроме того, ВСУ предприняли три безуспешные атаки на Времевском выступе возле Левадного Запорожской области, Сторожевого и Нескучного Донецкой народной республики (ДНР). Решительными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки противника отражены.
Согласно данным Минобороны, общие потери украинских войск здесь составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
В Минобороны сообщили, что под Артемовском успешно отражены пять атак противника в направлении Клещеевки, Дубово-Василевки, Ягодного и Андреевки ДНР. Вклинения противника в российскую оборону не допущено, уничтожены до 230 военнослужащих, две бронемашины, а также две гаубицы Д-30.
В это же время на купянском направлении поражены подразделения противника в районах пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Новомлынск, Синьковка и Орлянка Харьковской области. В районах пунктов Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских ДРГ.
Потери противника на данном направлении составили до 65 военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, а также американская артиллерийская система М777.
Также в Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении было нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Белогоровка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Возле Червоная Диброва ЛНР ликвидирована украинская ДРГ. Противник потерял 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, две бронемашины, самоходные артиллерийские установки Krab, «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицу Д-20. Также в Петровском ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.
На херсонском направлении ВС России за последние сутки ликвидированы до 40 военнослужащих, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». Кроме того, в районе у Ольговки Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады теробороны.
За минувшие сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 93-м арт подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 122 районах.
В Рай-Александровке ДНР и в городе Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ, а средствами ПВО в Платоновке ДНР был сбит истребитель МиГ-29 ВСУ.
За сутки перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, и десять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены восемь беспилотников поблизости от Новобахмутовки, Кирилловки, Владимировки ДНР, Лисичанска ЛНР и Песчаного Херсонской области.
Напомним, в четверг в Сети появились кадры уничтоженных при наступлении ВСУ немецких танков Leopard. Днем позже в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО, в том числе немецких танков Leopard 2A6 и 2A4. В субботу глава Rheinmetall Армин Паппергер признал потерю немецких систем вооружений на Украине.
В США обвинили Украину в попытке уничтожить русскую культуру
The American Conservative: Украинские пропагандисты пытаются уничтожить русскую культуру
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Украинская пропаганда пытается стереть русскую культуру, выдавая выдающихся художников за украинских, которыми они никогда не являлись, заявила автор журнала The American Conservative Кэти Седжвик.
Публицист отметила, что особенно старается в этом направлении Оксана Семеник, которая имеет большое влияние в Twitter (заблокирован в России), она лично обращается к кураторам, просит 24 тыс. подписчиков требовать от музеев вносить исправления, передает РИА «Новости».
Седжвик также рассказала, что Семеник пытается записать в украинцы американского художника Энди Уорхола, из-за того, что его семья была родом из Карпат. Ни один из художников, в том числе Иван Айвазовский, Илья Репин, которых записали в украинцы, таковыми себя не называли, подчеркнула журналист.
Ранее музей Metropolitan в Нью-Йорке причислил Ивана Айвазовского к «армянским художникам» и официально назвал Архипа Куинджи «украинцем».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему на Западе затруднились объяснить причины дерусификации русских классиков живописи.