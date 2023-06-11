НАТО признало отсутствие консенсуса по вопросу членства Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ признал отсутствие консенсуса по вопросу присоединения Украины к альянсу

В НАТО сейчас нет консенсуса по теме вхождения Украины в Североатлантический альянс, данная повестка должна быть отложена, заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ.

Джоанэ полагает, что «это ясно и Зеленскому». По словам Джоанэ, вопрос следует отложить, учитывая «большой и сложный» конфликт на Украине. Он заявил, что Украина «ближе к НАТО, к западным демократиям, чем когда-либо», передает РИА «Новости» со ссылкой на Youtube-канал DCNews.

«В Вильнюсе пройдет саммит НАТО, и если все пойдет хорошо, я не могу предвидеть переговоры внутри Альянса, которые идут с большой интенсивностью в эти дни, то вполне возможно, что за столом с главами стран-участников НАТО будет и Зеленский», – заявил Джоанэ, отметив, что «это будет чисто символический жест».

Кроме того, заместитель генсека Североатлантического альянса заверил, что НАТО продолжит поддерживать Киев.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Однако, по его словам, Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе. Постпред США при альянсе Джулианн Смит указала, что Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО до окончания военного конфликта.

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