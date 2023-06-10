The American Conservative: Украинские пропагандисты пытаются уничтожить русскую культуру

Украинская пропаганда пытается стереть русскую культуру, выдавая выдающихся художников за украинских, которыми они никогда не являлись, заявила автор журнала The American Conservative Кэти Седжвик.

Публицист отметила, что особенно старается в этом направлении Оксана Семеник, которая имеет большое влияние в Twitter (заблокирован в России), она лично обращается к кураторам, просит 24 тыс. подписчиков требовать от музеев вносить исправления, передает РИА «Новости».

Седжвик также рассказала, что Семеник пытается записать в украинцы американского художника Энди Уорхола, из-за того, что его семья была родом из Карпат. Ни один из художников, в том числе Иван Айвазовский, Илья Репин, которых записали в украинцы, таковыми себя не называли, подчеркнула журналист.

Ранее музей Metropolitan в Нью-Йорке причислил Ивана Айвазовского к «армянским художникам» и официально назвал Архипа Куинджи «украинцем».

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