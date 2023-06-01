Захарова оценила новый языковой закон в Киргизии

Захарова указала на возможные осложнения для жителей Киргизии из-за нового языкового закона

Новый языковой закон в Киргизии способен создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих киргизским языком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, указала, что проект закона представили на обсуждение еще в 2021 году. Тогда в Киргизии он вызвал критические отзывы, в том числе среди русскоязычных жителей страны. После этого в законопроект внесли дополнительные пункты – например, о гарантиях всем этносам на сохранение и развитие родного языка. Однако в документ не включили норму о недопущении ущемления прав и свобод граждан по признаку незнания государственного языка.

По мнению Захаровой, нынешняя версия закона может «создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих киргизским языком». Москва не раз указывала, что этот закон может негативно отразиться на «правах нетитульного населения, в том числе наших соотечественников», заявила Захарова.

Власти Киргизии «заверили, что законопроект не преследует цель отменить русский язык», сказала Захарова, выразив надежду, что Бишкек «будет проводить сбалансированную языковую политику». Российская сторона рассчитывает, что политика Бишкека окажется направлена «как на развитие киргизского языка, так и на поддержку и продвижение русского языка, за которым в Киргизии закреплен конституционный статус официального, и который является языком межнационального общения на обширном пространстве» СНГ.

Напомним, 31 мая в третьем чтении депутаты парламента Киргизии утвердили новый языковой закон, который обсуждался с прошлого года. Официально он носит название «О государственном языке Киргизской Республики». Согласно документу, киргизский язык определяется как «язык титульного населения». Эксперты опасаются, что изменение позиций русского языка в Киргизии может поставить под угрозу и медицину, и образование этой страны.