Путин: Состоятельные россияне не были против повышения НДФЛ

Взгляд
1 июня, четверг  |  Последнее обновление — 21:29  |  vz.ru
Разделы

Рубль стал меньше реагировать на внешние факторы

Что мешает рублю укрепляться Светлана Денисова/ТАСС
Российский рубль снова ведет себя необычно. В последние недели мая курс практически не менялся по отношению к доллару, не выходя за пределы 80 рублей за доллар. Это довольно низкая волатильность. Но в конце месяца рубль, наоборот, начал слабеть. Хотя это время налогового периода, который, как правило, укрепляет курс рубля. Что же происходит и какие прогнозы у экспертов? Подробности...
Перейти в раздел…

Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

«Юрий Олефиренко» изначально принадлежал СССР, но был передан Украине при разделе Черноморского флота Константин Сазончик/ТАСС
Украина лишилась последнего крупного корабля. Российские ВКС высокоточным ударом уничтожили в порту Одессы десантный корабль украинских ВМС «Юрий Олефиренко». Это судно с богатой историей впервые заявило о себе во время израильско-египетского вооруженного конфликта в начале 1970-х годов. Как уничтожение «Юрия Олефиренко» скажется на боеспособности ВСУ?  Подробности...
Перейти в раздел…

Запад хочет включить Армению в «дугу сдерживания» России

Алиев и Пашинян – кто из них на самом деле хочет мира? Петр Ковалев/ТАСС
Уже сегодня, 1 июня ожидалось подписание исторического документа – мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. И хотя это намерение в итоге было дезавуировано, нет сомнений, что обе страны близки к урегулированию отношений как никогда ранее. Почему более всего к установлению мира в регионе стремятся Россия и Азербайджан – и кто и зачем в итоге мешает им в этом? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Рожают за себя и за ту семью

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Мы ведем борьбу на два фронта – на Украине и внутри страны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг взращивает внутри России подленькую «себялюбивую мразь» и ее «благородный протест», чтобы уничтожить русских их же руками. Делает ставку именно на внутренний конфликт, на наши эмоции. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Оружие в руках неподготовленного населения для своих опасней, чем для чужих

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вместо создания отрядов самообороны гораздо действенней было бы разместить вдоль границ с безумной Украиной лагеря отдыха и переподготовки ЧВК «Вагнер». Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Новая битва за Косово: главное

Первый в мире президент-гей

Обсуждение: 11 комментариев

Джордж Сорос хуже суперзлодея

Перейти в раздел…

Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
Подробности...

Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
Подробности...

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны назвало потери ВСУ при атаке на Шебекино
    Российские подразделения освободили 70% Марьинки в ДНР В Молдавии исключили отказ от Приднестровья для вступления в ЕС Названа помеха для евроатлантической интеграции Косово и Сербии Инспекторы УЕФА потребовали отстранить «Барселону» от еврокубков
    Россия ограничила регистрацию судов в украинский порт в рамках зерновой сделки Венгрия выступила против подготовки украинских военных под флагом НАТО Украина пыталась выкрасть детей в Херсонской области Заслуженный учитель объяснил, почему детям не стоит проводить все лето на даче
    Медведев призвал уничтожить «осиное гнездо» террористов киевского режима Столтенберг: НАТО не приняло решений по гарантиям безопасности Украины Грузия назвала «непонятными» высказывания Зеленского на саммите в Молдавии Умерла режиссер-документалист Людмила Цветкова

    Главная тема


    Продолжительные атаки на Шебекино вдали от линии фронта раскрыли новую тактику ВСУ

    решение Белграда


    Вучич: Встреча с Зеленским не повлияла на позицию Сербии по санкциям против России

    новая разработка


    Вице-премьер Чернышенко швырнул на пол новый российский планшет перед Мишустиным

    продукция Apple


    Шпионское ПО нашли на iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского»

    Видео

    «российское влияние»


    В руководстве Польши заметили «агентов Кремля»

    конфликт Баку и Еревана


    Запад хочет включить Армению в «дугу сдерживания» России

    курсы валют


    Рубль стал меньше реагировать на внешние факторы

    «выдавливание России»


    Приднестровье попытаются затащить в Евросоюз вместе с Молдавией

    украинский конфликт


    Запад потрясен реакцией россиян на атаки украинских БПЛА

    особая позиция


    Сергей Миркин: Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

    возможности нейросетей


    Сергей Худиев: Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

    трудное примирение


    Игорь Караулов: Может ли иноагент заслужить реабилитацию

    карикатура


    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Путин: Состоятельные россияне не были против повышения НДФЛ

    1 июня 2023, 21:20

    Текст: Валентина Григоренко

    Состоятельные россияне, которых коснулось повышение ставки подоходного налога с 13% до 15%, не возражали, поскольку деньги идут на лечение детей, заявил российский президент Владимир Путин во время посещения Федерального детского реабилитационного центра в Подольске.

    Путин напомнил, что повышенной ставкой облагается только та часть доходов, которая превышает определенный уровень, передает ТАСС.

    «Знаете, что еще очень важно? В основном люди, которых это коснулось, когда сказали, что это пойдет на детей, вообще – никто слова не сказал!» – уточнил глава государства.

    Напомним, с 1 января 2021 года вступил в силу закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, облагают налогом по ставке 15%, а не 13%. Средства от повышенной части ставки перечисляются в фонд «Круг добра» на лечение тяжелобольных детей.

    Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины
    Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины
    		   
    30 мая 2023, 16:44
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник.

    «Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции.

    Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами.

    До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.

    Коментарии (34)
    Путин прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на столицу
    		   
    30 мая 2023, 16:30
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.

    «Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», – заявил глава государства, передает ТАСС. При этом в системе еще «есть над чем работать», отметил он.


    Руководству России понятно, что нужно делать для уплотнения противовоздушной обороны города. Провокации украинской стороны рассчитаны на зеркальные действия России, сказал Путин.

    «Посмотрим, что с этим делать», – сказал президент.

    Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.

    Коментарии (75)
    Путин выразил уверенность в победе России
    Путин заявил, что не сомневается в победе России, которая защищает своих людей, ценности и землю
    		   
    1 июня 2023, 15:14
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», выразил уверенность, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов.

    Слова Путина поддержал и один из участников встречи. «Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира», – сказал отец семейства, награжденного орденом «Родительская слава».

    «Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений», – согласился Путин. Президент добавил, что Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей, ценности и землю, передает ТАСС.

    Ранее Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением.

    Коментарии (59)
    Путин указал, что граждане Украины должны знать о провокациях руководства своей страны
    		   
    30 мая 2023, 17:04
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивают Россию на ответные действия, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центра «Зотов» в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой.

    «Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Киев провоцирует нас на зеркальные действия. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает их руководство», – цитирует ТАСС Путина.

    «Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России. Но не мы развязали эту войну в 2014 году, и не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы. Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения», – добавил президент.

    Ранее Владимир Путин назвал работу ПВО Москвы удовлетворительной.

    Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.

    Коментарии (43)
    Песков разъяснил фразу Путина «есть над чем работать» по поводу ПВО
    		   
    31 мая 2023, 14:46
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российская система ПВО показала себя эффективной, но будет продолжать совершенствоваться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Его попросили прокомментировать, что имел в виду президент Владимир Путин, сказав, что система ПВО Москвы показала себя удовлетворительно, но «есть над чем работать», передает ТАСС.

    По словам Пескова, глава государства говорил о том, что есть пространство для повышения эффективности ПВО, эта работа будет продолжаться.

    Вопрос, имеется ли у властей информация о том, откуда были запущены атаковавшие Москву и Подмосковье беспилотники, представитель Кремля переадресовал Минобороны.

    Ранее Путин заявил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников.

    Коментарии (4)
    Путин рассказал о своем распорядке дня
    		  
    1 июня 2023, 15:50
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.

    «Конечно, как и все люди сплю. Я, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, ну в общем, немного наверное, 6–7 часов, шесть в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. Но график, наверное, пересказывать не стоит, потому что он достаточно однообразный», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Об этом президент рассказал во время встречи с многодетными семьями. Глава государства также отметил важность большой семьи для благополучия страны.

    Коментарии (11)
    Губернатор Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области

    31 мая 2023, 20:22

    Текст: Ольга Иванова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе.

    Гладков рассказал, что задержался на 30 минут на запланированную прямую линию с жителями региона, поскольку докладывал президенту о текущей обстановке, сообщает РИА «Новости».

    Накануне Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины пункта временного размещения (ПВР) с мирными жителями Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения.

    22 мая на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

    Коментарии (14)
    Путин: Россию обманули, когда обещали не расширять НАТО на восток
    		   
    30 мая 2023, 16:56
    Фото: Berl Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Страны Запада обманули Россию, обещав не расширять НАТО на восток, затем они добрались еще и до Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, здесь еще и до Украины добрались. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России.

    Коментарии (10)
    Путин: Украину после распада СССР контролировали руководимые Западом люди
    		   
    30 мая 2023, 16:37
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Украину после распада СССР контролировали люди, которые встали на путь создания «анти-России» с подачи Запада, считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил в преддверии встречи с представителями креативных индустрий в центре «Зотов».

    «В основном территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории «анти-России», – указал он.

    Также Путин добавил, что конкуренция между Москвой и Киевом после распада Советского Союза была неизбежна, сообщает ТАСС.

    «После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной. Это само собой разумеющееся, но, видимо, те, кто этим занимался, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности – исторической, культурно-языковой и так далее. Но все пошло по другому пути, к сожалению», – сказал он.

    Путин заявил, что Россия была вынуждена ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе.

    Ранее в Кремле заявили, что страны Запада во всех сферах ведут войну против России.

    Коментарии (3)
    Путин заявил, что Дед Мороз главнее президента
    		  
    1 июня 2023, 16:39
    Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава страны Владимир Путин на детский вопрос ответил, что Дед Мороз главнее президента.

    Президент во время встречи с многодетными семьями ответил на вопросы одного из детей про Деда Мороза, передает ТАСС.

    Путин отметил, что этот персонаж существует, а также добавил, что Дед Мороз – главнее президента.

    «Дед Мороз, я думаю, главнее, потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. <…> Мы все люди грешные, нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, безусловной любви к своим близким, но на этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны», – отметил он.

    Президент также рассказал, как можно добиться успеха в жизни.

    «Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов, – это касается и маленьких граждан нашей страны, и уже взрослых. Каждый должен идти вперед, каждый должен добиваться успехов в той системе координат, в которой он находится на своем жизненном пути», – подчеркнул Путин.

    Ранее глава государства отметил важность большой семьи для благополучия страны.

    Коментарии (2)
    В ЮАР объяснили влияние иммунитета для участников встреч БРИКС на ордер МУС
    МИД: Иммунитет для участников встреч БРИКС в ЮАР не отменяет ордер международного суда

    30 мая 2023, 11:55

    Текст: Ольга Никитина

    Дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики собираются предоставить участникам встречи глав МИД стран БРИКС в июне и саммита, намеченного на август, не отменяет действие ордера, выданного международным судом, сообщило министерство иностранных дел ЮАР.

    В заявлении внешнеполитического ведомства страны, опубликованном в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), говорится, что иммунитеты не отменяют ордер, который мог быть выдан любым международным судом в адрес любого участника конференции, передает ТАСС.

    Ранее правительство ЮАР сообщило, что министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор решила предоставить участникам мероприятий БРИКС, которые пройдут в стране в начале июня и во второй половине августа, дипломатический иммунитет.

    Также Пандор пригласила на саммит БРИКС президента России Владимира Путина.

    Ранее МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (3)
    Политолог назвал главные задачи России по защите детей
    Политолог Шаповалов: Защита детей – ключевой приоритет России
    		   
    31 мая 2023, 08:50
    Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей.

    «Поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития детей, а также принятая недавно Стратегия комплексной безопасности детей говорят о том, что сбережение детей стало нашей общенациональной задачей. В России проводится комплексная разнонаправленная политика защиты детства», – пояснил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.

    «Также государством делается все для комфортного воспитания детей в семьях. Так, в указе президента № 809 «Об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» семья и дети являются одним ключевых из приоритетов. А возвращение системе образования воспитательной функции помогает оградить детей от западного деструктива», – напомнил собеседник.

    «Важно и то, что созданная нормативная база позволяет постоянно расширять инструменты защиты детей. В сферу защиты детей, без сомнения, относятся и выплаты на детей, беспрецедентное – даже по советским меркам – строительство школ, создание кванториумов, введение новых программ, например – «Пушкинской карты», и многое другое», – указал эксперт.

    «В день защиты детей уместно упомянуть и про героев СВО. Это прекрасно понимают те, кто был в Донецке и видел Аллею ангелов. Именно защита мирного населения, в том числе – детей, является одной из задач спецоперации. Все действия, предпринимающиеся армией в рамках СВО, направлены на защиту детей. Жаль, что этого не понимает Международный уголовный суд, который ввел санкции против нашего руководства за вывоз детей из-под обстрелов в новых регионах России», – подчеркнул Шаповалов.

    Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена.

    Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.

    17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

    В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей».

    Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».

    Коментарии (77)
    Путин приехал в московский центр «Зотов» на Ходынке
    Путин приехал в центр «Зотов» на Ходынке для встречи с представителями креативной сферы

    30 мая 2023, 16:22

    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин во вторник посетил центр «Зотов» – памятник архитектуры конструктивизма. Сейчас там находится культурно-образовательный кластер.

    Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин во вторник пообщается с представителями креативных индустрий: с людьми, ведущими «предпринимательскую деятельность в области архитектуры, урбанистики, маркетинга, рекламы, издательского дела, IT – всего, что так или иначе подпадает под определение «креативной экономики», передает ТАСС.

    Современный центр «Зотов» – многофункциональное пространство, рассчитанное на посетителей разных возрастов. Среди его проектов – выставки, экспозиции, перформансы современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. Комплекс объединяет два просторных выставочных пространства, два кинозала, детский клуб, общественную зону с книжным отделом, кафе, лекторий и другие площадки.

    Коментарии (2)
    Путин: Удары Киева по жилым домам в России – явный признак террористической деятельности

    30 мая 2023, 17:12

    Текст: Ольга Никитина

    Киев выбрал путь запугивания россиян путем атак на гражданские объекты, это явный признак террористической деятельности, заявил президент Владимир Путин во вторник во время посещения центра «Зотов».

    Он подчеркнул, что Россия в ходе СВО наносит удары по территории Украины, но по военным объектам и инфраструктуре. «В ответ киевский режим выбрал другой путь – [путь] попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников.

    Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.

    Коментарии (4)
    СМИ: Путин и Зеленский хотят посетить Эрдогана после его инаугурации
    Hurriyet: Путин и Зеленский планируют посетить Эрдогана после его инаугурации

    31 мая 2023, 11:59

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации, пишет газета Hurriyet.

    По данным издания, лидеры стран нанесут визиты по отдельности, в рамках встреч обсудят с Эрдоганом конфликт на Украине и зерновую сделку, передает RT.

    Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

    Коментарии (4)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •