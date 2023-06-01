Путин: Состоятельные россияне не были против повышения НДФЛ

Состоятельные россияне, которых коснулось повышение ставки подоходного налога с 13% до 15%, не возражали, поскольку деньги идут на лечение детей, заявил российский президент Владимир Путин во время посещения Федерального детского реабилитационного центра в Подольске.

Путин напомнил, что повышенной ставкой облагается только та часть доходов, которая превышает определенный уровень, передает ТАСС.

«Знаете, что еще очень важно? В основном люди, которых это коснулось, когда сказали, что это пойдет на детей, вообще – никто слова не сказал!» – уточнил глава государства.

Напомним, с 1 января 2021 года вступил в силу закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, облагают налогом по ставке 15%, а не 13%. Средства от повышенной части ставки перечисляются в фонд «Круг добра» на лечение тяжелобольных детей.