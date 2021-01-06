Деньги богатых лучше помогут бедным

В 2021-м году некоторые группы граждан получат новые налоговые обременения, зато другие - дополнительные льготы, субсидии и выплаты. Главным принципом для определения того, с кого государство будет брать больше, а кому больше отдавать, станет социальная справедливость. Кого и каким образом коснется новая налоговая политика?

В новом году богатых россиян ждут новые налоги. С 1 января 2021 года повышается налог на доходы физлиц (НДФЛ), но только для тех, у кого доходы превышают 5 млн рублей в год. Ставка НДФЛ для таких граждан вырастет с 13% до 15%.

Это значит, что каждый, заработаваший более 5 млн рублей, должен будет в этот год заплатить минимум 650 тыс. рублей в государственную казну (это 15% от 5 млн рублей). В Минфине посчитали, что повышение ставки для богатых дополнительно привлечет в бюджет только в текущем году 60 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах за счет этого налога для богатых бюджет пополнить на 64 и на 68,5 млрд рублей соответственно.

Впрочем, повышение ставки НДФЛ для состоятельных граждан носит в большей мере социальный характер, говорит эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. Вырученные от этого средства не потеряются в огромном бюджете, они имеют четкую целевую направленность.

«Дополнительные налоговые доходы - порядка 60 млрд рублей - фактически не окажут никакого влияния на повышение благосостояния граждан с невысокими доходами. Но суть и смысл этой инициативы состоит не в «ковровом» перераспределении этих самых дополнительных бюджетных доходов, а финансировании вполне конкретных целей: лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями», - говорит Саськов.

Минфин как раз и обеспечит выделение этих 60 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. «Фактически эта сумма уже заложена в бюджет и будет профинансирована вне зависимости от того, сможет или нет государство обеспечить сбор НДФЛ со сверхдоходов или нет», - поясняет Саськов. Иными словами, даже если налоговой не удастся собрать обещанные 60 млрд рублей в 2021 году, – расходы на больных детей все равно не сократятся.

Обеспеченных россиян в новом 2021 году ждет еще один новый налог. С 1 января 2021 года подоходный налог в 13% придется платить тем, у кого есть вклады на сумму от 1 млн рублей. Важно уточнить, что налог устанавливается не на саму сумму вклада, а на начисленные проценты.

На самом деле, этот налог по сути существовал и ранее, но скорее формально. На бумаге налог был, а на практике его практически никто не платил. Потому что налог надо было платить только в том случае, если проценты по вкладам превышали ключевую ставку ЦБ на 5%. То есть при ставке ЦБ в 4,25%, как сейчас, процентный доход по вкладу должен быть минимум 9,25%. Но банки давно не дают таких высоких процентов по своим вкладам. Поэтому подоходный налог практически никто не платил.

Но с 2021 года изменится механизм взимания налога. Теперь 13% НДФЛ на проценты по вкладам придется платить тем, у кого на вкладе сумма, превышающая 1 млн рублей - не учитывая какого-либо превышения ключевой ставки. Иначе говоря, 13 процентов налога должны быть просто умножены в годовом исчислении на ключевую ставку ЦБ на 1 января 2021 года, которая составляет 4,25%.

На эту тему

Например, у клиента на вкладе в банке лежит 1 млн рублей по ставке 5% годовых. В 2021 году он получит доход от этого вклада в 50 тыс. рублей. Значит, доход в 42,5 тыс. рублей под налогообложение не попадает, а вот все, что выше – в данном случае это 7,5 тыс. рублей – попадает. С этой суммы придется заплатить 13% налог или 975 рублей. Сэкономить, разместив вклады в разных банках – не получится. Доходы по этим вкладам будут суммироваться налоговой.

Если состоятельных граждан государство заставит поделиться своими доходами с остальными гражданами, то для социально незащищенных слоев населения в 2021 году вводятся ряд новых выплат и пособий.

В первую очередь, усиливается поддержка семей с детьми. На пособие в размере одного прожиточного минимума может рассчитывать семья, где есть дети от нуля до полутора лет и если доходы родителей меньше двух прожиточных минимумов. На детей от полутора до трех лет можно получить пособие в размере половины прожиточного минимума (правда, деньги выплачиваются из материнского капитала). Столько же могут получить семьи с детьми от 3 до 7 лет, если доходы семьи меньше одного прожиточного минимума. Важно, что с 1 февраля 2021 году все эти пособия будут ежегодно индексироваться. Насколько – пока неизвестно.

Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%. За первого ребенка родители будут получат 483 882 рубля, за второго - 639 432 рубля.

Кроме того, в новом году семьи с тремя и более детьми и кредитным жильем могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки (как основного долга, так и процентов по нему).

Есть новости и для пожилого населения страны. С 1 января будут проиндексированы на 6,3% все страховые пенсии неработающих пенсионеров, в том числе пенсии по старости. С 1 апреля вырастут также социальные пенсии – предварительно на 2,6%.

Специальную социальную выплату получат медики и другие работники, которые помогают больным COVID-19. Ее начали выплачивать с 1 ноября 2020 год и будут платить плоть до конца 2021 года.

Доплачивать будут врачам выездных бригад скорой помощи (2430 рублей за одну смену), среднему медицинскому персоналу (1215 рублей), младшему медперсоналу (950 рублей), фельдшерам (600 рублей). Врачам, которые оказывают помощь в стационаре, доплатят за смену 3880 рублей, среднему медперсоналу – 2439 рублей, младшему персоналу – 1215 рублей.

Специальные выплаты также получать медики, которые помогают амбулаторно, врачи и патологоанатомы, которые проводят исследования COVID-19, водители машин скорой помощи, члены летных экипажей воздушных судов и другие работники.

Таким образом, государство в условиях кризиса, с одной стороны, заставляет обеспеченных людей заплатить больше налогов, а с другой – старается раздать больше денег социально незащищенным.