При стрельбе в городе Нантюа на востоке Франции погиб человек

Эксперт объяснил слова Токаева о «мрачных страницах» истории Казахстана

Востоковед Князев: Слова Токаева о «мрачных страницах» истории не являются попыткой «отменить» советское прошлое

Внутриполитическую ситуацию в Казахстане пытаются раскачать, используя в качестве инструмента осуждение советского прошлого. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Александр Князев. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей республики продолжать изучать «мрачные страницы» истории.

«В Казахстане отмечается День памяти жертв репрессий и голода. И, на мой взгляд, Токаев говорит о реальных мрачных страницах истории, но это касается не только данной республики, но и всего СССР, нашей общей истории», – сказал эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев.

«Вместе с тем очевидно, что западные агенты в Центральной Азии предпринимают серьезные шаги по осуждению советского прошлого. В Казахстане этот процесс идет наиболее активно. Особенно сильно национал-патриоты и прозападные активисты пытаются раскручивать тему голода 1930-х годов», – отметил он.

«Все это – одна из информационных и идеологических основ для переформатирования общества. Те, кто стоит за политикой отрицания прошлого и пытается отвернуть Казахстан от России, формирует новое самосознание нации. В частности, современные поколения казахов уже совершенно иначе воспринимают общую советскую историю», – считает собеседник.

«Вместе с тем нет оснований считать, что сам Токаев именно так относится к наследию СССР. Он сам является своего рода продуктом той эпохи. Более того, он довольно грамотный политик. Как действующий президент, Токаев вынужден работать со всеми точками зрениями и лавировать, чтобы не вступать в открытый конфликт с какой-то из сторон», – добавил Князев.

«Безусловно, история не терпит сослагательного наклонения. Но если проанализировать все то, что было до и после Союза, можно прийти к выводу, что без СССР Казахстана, как государства, могло вообще не быть. Республика в современном виде – это также продукт советской эпохи», – полагает эксперт.

«Если бы за основу формирования Союза не был взят национальный принцип, то, скорее всего, не сложилось бы и казахской нации. Более того, если бы после распада СССР республикам не дали право остаться в административных границах, неизвестно, каким бы был сейчас Казахстан», – продолжил он.

«Я предполагаю, что Токаев продолжит и дальше лавировать. Но не думаю, что конкретно эти слова как-то повлияют на отношения Казахстана с Россией. Ведь противостояние России и Китая с США и НАТО открывает большие возможности для всей Центральной Азии», – считает собеседник.

«С одной стороны, растет экономическая роль региона в вопросах параллельного импорта и логистических путей. С другой – экономика азиатских стран сильно завязана на Штаты и европейцев, которые усиливают свое давление, дабы не упустить регион из зоны влияния. Когда-то Астане придется сделать волевой выбор между Россией и Западом. И мне кажется, решение будет не в пользу последнего», – заключил Князев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей республики продолжать изучать «мрачные страницы» истории, преступления тоталитаризма и восстанавливать справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Он отметил, что 31 мая в Казахстане отдают дань памяти жертвам политических репрессий и голода.

По его словам, преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании народа республики. Как считает Токаев, каждый житель Казахстана должен усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем.

Кроме того, как сообщил ТАСС, власти Казахстана в текущем году выплатят свыше 1,3 млрд тенге (более $2,9 млн) в качестве пособий жертвам политических репрессий. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«Ежегодно 31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 18,4 млрд тенге (свыше $41,3 млн) в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,3 млрд тенге», – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от таких репрессий, с 2003 года выплачиваются единовременные денежные компенсации и специальные государственные пособия.

Напомним, в понедельник Токаев заявил об отсутствии у Казахстана необходимости вступать в Союзное государство. Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о вступлении Казахстана в Союзное государство Токаев назвал шуткой, которую он «по достоинству оценил».