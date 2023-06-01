Сенатор: Российская молодежь думает о Родине и улучшении жизни других людей

Сенатор Забралова рассказала о своем общении с молодыми участниками фестиваля «Движение первых»

Пообщавшись сегодня с молодыми участниками фестиваля, я убедилась, что у нашей страны прекрасное будущее. И наша задача – создать все условия для самореализации молодежи, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Ольга Забралова. Ранее в Москве в День защиты детей стартовал Всероссийский фестиваль «Движение первых».

«Меня очень порадовало сегодняшнее мероприятие. Все ребята с горящими глазами, неравнодушные, при этом они задавали серьезные профессиональные вопросы», – сказала Ольга Забралова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Например, об обеспечении младшего медицинского персонала дополнительными социальными гарантиями и о введении новых учебников в школах. Кроме того, молодежь интересовало качество и уровень подготовки учителей, а также вопросы построения карьеры и достижения успехов», – отметила она.

«Отмечу, эти вопросы не зависели от возраста учащихся. Пообщавшись с ними, я убедилась, что у нашей страны большое будущее. Ребята уже сейчас думают о своей Родине и о том, как улучшить жизнь других людей», – добавила собеседница.

«Вместе с тем для нас, взрослых, сейчас важно не подвести молодежь. Наша задача – создавать почву для того, чтобы они гордились своей страной и понимали, что именно в России у них будут все блага для жизни и самореализации», – считает сенатор.

«К достижению этой цели приближает в том числе и проведение таких форумов. Молодые люди получают здесь возможность обмена правильными, позитивными эмоциями и установками, знакомятся друг с другом и больше узнают о нашей стране. Это все крайне важно», – заключила Забралова.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к участникам фестиваля «Движение первых». Глава государства поздравил школьников, родителей и учителей с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что именно им предстоит создавать будущее России.

«Фестиваль, как и само «Движение первых», растет, развивается, охватывает всю страну. Сегодня главные площадки фестиваля открыты в 12 крупных городах – от наших западных границ до Сахалина», – заявил Путин, подчеркнув, что фестиваль станет ярким, запоминающимся праздником, поможет его участникам обрести новых друзей, получить полезные, нужные знания, включиться в интересные творческие проекты «Движения первых», в том числе во время начинающихся летних каникул.

Путин указал на то, что в движении «всемерно поддерживаются созидательные начинания, умение дружить, работать в команде, предлагать оригинальные направления и проекты». «Мы видим, что сейчас получают новый старт инициативы, которые в свое время объединили ваших родителей, старшие поколения. При этом вы ничего не копируете, а возрождаете на современном уровне хорошие, добрые традиции, в том числе те, которые были у пионерской организации. И что очень важно, дополняете, обогащаете их своими, нужными – именно сейчас нужными – инициативами», – обратился Путин к участникам движения.

Ранее специалисты по молодежной политике определили главные задачи «Движения первых». По их словам, «Движение первых» – это элемент многоэтапной системы воспитания молодежи, в рамках которой дети учатся коммуницировать, становиться ответственными и активными гражданами государства, привлекаются к общественной жизни страны. Напомним, Всероссийский фестиваль проводится 1–2 июня Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Мероприятия состоятся в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж». На территории ВДНХ проходит торжественная церемония открытия фестиваля и запуск проекта «Университетские смены».