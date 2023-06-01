|
|
Сенатор: Российская молодежь думает о Родине и улучшении жизни других людей
Сенатор Забралова рассказала о своем общении с молодыми участниками фестиваля «Движение первых»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пообщавшись сегодня с молодыми участниками фестиваля, я убедилась, что у нашей страны прекрасное будущее. И наша задача – создать все условия для самореализации молодежи, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Ольга Забралова. Ранее в Москве в День защиты детей стартовал Всероссийский фестиваль «Движение первых».
«Меня очень порадовало сегодняшнее мероприятие. Все ребята с горящими глазами, неравнодушные, при этом они задавали серьезные профессиональные вопросы», – сказала Ольга Забралова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.
«Например, об обеспечении младшего медицинского персонала дополнительными социальными гарантиями и о введении новых учебников в школах. Кроме того, молодежь интересовало качество и уровень подготовки учителей, а также вопросы построения карьеры и достижения успехов», – отметила она.
«Отмечу, эти вопросы не зависели от возраста учащихся. Пообщавшись с ними, я убедилась, что у нашей страны большое будущее. Ребята уже сейчас думают о своей Родине и о том, как улучшить жизнь других людей», – добавила собеседница.
«Вместе с тем для нас, взрослых, сейчас важно не подвести молодежь. Наша задача – создавать почву для того, чтобы они гордились своей страной и понимали, что именно в России у них будут все блага для жизни и самореализации», – считает сенатор.
«К достижению этой цели приближает в том числе и проведение таких форумов. Молодые люди получают здесь возможность обмена правильными, позитивными эмоциями и установками, знакомятся друг с другом и больше узнают о нашей стране. Это все крайне важно», – заключила Забралова.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к участникам фестиваля «Движение первых». Глава государства поздравил школьников, родителей и учителей с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что именно им предстоит создавать будущее России.
«Фестиваль, как и само «Движение первых», растет, развивается, охватывает всю страну. Сегодня главные площадки фестиваля открыты в 12 крупных городах – от наших западных границ до Сахалина», – заявил Путин, подчеркнув, что фестиваль станет ярким, запоминающимся праздником, поможет его участникам обрести новых друзей, получить полезные, нужные знания, включиться в интересные творческие проекты «Движения первых», в том числе во время начинающихся летних каникул.
Путин указал на то, что в движении «всемерно поддерживаются созидательные начинания, умение дружить, работать в команде, предлагать оригинальные направления и проекты». «Мы видим, что сейчас получают новый старт инициативы, которые в свое время объединили ваших родителей, старшие поколения. При этом вы ничего не копируете, а возрождаете на современном уровне хорошие, добрые традиции, в том числе те, которые были у пионерской организации. И что очень важно, дополняете, обогащаете их своими, нужными – именно сейчас нужными – инициативами», – обратился Путин к участникам движения.
Ранее специалисты по молодежной политике определили главные задачи «Движения первых». По их словам, «Движение первых» – это элемент многоэтапной системы воспитания молодежи, в рамках которой дети учатся коммуницировать, становиться ответственными и активными гражданами государства, привлекаются к общественной жизни страны. Напомним, Всероссийский фестиваль проводится 1–2 июня Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Мероприятия состоятся в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж». На территории ВДНХ проходит торжественная церемония открытия фестиваля и запуск проекта «Университетские смены».
Прогнавших детей с футбольной площадки мигрантов задержали в Москве
Полиция задержала почти 50 мигрантов, которые прогнали детей с футбольной площадки в Москве
На западе Москвы задержаны 49 мигрантов, которые прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им, а также их родителям, сообщили в правоохранительных органах.
Местные жители вызвали полицию, которая в ходе рейда задержала нарушителей. Отмечается, что некоторые мигранты оказывали сопротивление сотрудникам полиции, передает ТАСС.
В пресс-службе главка МВД по городу сообщили, что инцидент произошел в воскресенье. Составлено «26 материалов» по статьям КоАП о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания, мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Напомним, в середине мая в Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку.
На Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow
Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ применят ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту
|
|
Украинские войска применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, когда будут уверены в успехе своих действий, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, подтвердил в эфире телеканала «24».
Данилов уточнил, что места применения ракет украинскими военными являются их стратегией и тактикой, которую ведут ВСУ, передает «Московский комсомолец».
Он добавил, что украинские войска знают, по каким объектам ударить в первую очередь, а по каким «во вторую, в третью, четвертую, пятую». По его словам, свое время придет ко всем объектам, которые будут представлять для них угрозу. Данилов призвал не спешить и тщательно готовиться, особенно в сложных вопросах, чтобы был стопроцентный результат.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за месяц российские военные произвели перехват 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
Белгородские власти решили вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов
Белгородские власти приняли решение эвакуировать детей из Шебекинского и Грайворонского округов
|
|
Власти Белгородской области начали эвакуацию детей из Шебекинского и Грайворонского округов, первые 300 человек будут отправлены в воронежский оздоровительный лагерь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил в Telegram, что в среду, 31 мая, из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей. Первые 300 ребят будут отправлены в Воронеж.
Ранее Гладков сообщал, что дети отправятся в детский оздоровительный лагерь «Ландыш», куда их пригласил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает РИА «Новости».
По словам Гладкова, ситуация в Шебекино ухудшается, в ночь на среду по городу был нанесен массированный удар. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Также повреждены восемь многоквартирных и четыре частных дома, а также школа и два административных зданиях. Один магазин полностью сгорел.
Ранее в Белгородской области за сутки было зафиксировано около 220 прилетов со стороны ВСУ.
Увеличилось число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону
Губернатор Ростовской области Голубев: Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек
Число пострадавших в результате обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону увеличилось до 26 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых – дети, еще одна женщина погибла. Голубев заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
По имеющимся у губернатора данным, основная группа пострадавших детей – всего 13 ребят – была доставлена в 20-ю горбольницу Ростова-на-Дону, в этом же медицинском учреждении находятся двое взрослых. Голубев сообщил, что одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.
Ранее сообщалось, что при опрокидывании трибуны в Ростове-на-Дону пострадали восемь взрослых и десять детей, еще одна женщина погибла.
Песков: В Кремле довольны тем, как Москва среагировала на атаку беспилотников
Профильные российские ведомства во время инцидента с атакой беспилотников на Москву и Подмосковье отреагировали эффективно, система противовоздушной обороны сработала хорошо, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, все ведомства продемонстрировали качественную работу, система ПВО также показала свою эффективность, передает ТАСС.
При этом представитель Кремля не стал комментировать вопрос о защищенности Москвы, отметив, что «Минобороны и ПВО сработали хорошо».
Как сообщало Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в Москве.
В данный момент обследуется территория близ деревни Павлово-1 городского округа Истра в Подмосковье на предмет падения мелких обломков беспилотников.
Эвакуированные москвичи уже начали возвращаться в дома после проверки территории спецслужбами.
Политолог назвал главные задачи России по защите детей
Политолог Шаповалов: Защита детей – ключевой приоритет России
|
|
Защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей.
«Поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития детей, а также принятая недавно Стратегия комплексной безопасности детей говорят о том, что сбережение детей стало нашей общенациональной задачей. В России проводится комплексная разнонаправленная политика защиты детства», – пояснил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.
«Также государством делается все для комфортного воспитания детей в семьях. Так, в указе президента № 809 «Об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» семья и дети являются одним ключевых из приоритетов. А возвращение системе образования воспитательной функции помогает оградить детей от западного деструктива», – напомнил собеседник.
«Важно и то, что созданная нормативная база позволяет постоянно расширять инструменты защиты детей. В сферу защиты детей, без сомнения, относятся и выплаты на детей, беспрецедентное – даже по советским меркам – строительство школ, создание кванториумов, введение новых программ, например – «Пушкинской карты», и многое другое», – указал эксперт.
«В день защиты детей уместно упомянуть и про героев СВО. Это прекрасно понимают те, кто был в Донецке и видел Аллею ангелов. Именно защита мирного населения, в том числе – детей, является одной из задач спецоперации. Все действия, предпринимающиеся армией в рамках СВО, направлены на защиту детей. Жаль, что этого не понимает Международный уголовный суд, который ввел санкции против нашего руководства за вывоз детей из-под обстрелов в новых регионах России», – подчеркнул Шаповалов.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена.
Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.
17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.
В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей».
Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».
Эрдоган рассказал о договоренности с Путиным об отправке зерна в беднейшие страны
Президент Турции Эрдоган заявил о договоренности с российским лидером Путиным об отправке зерна в беднейшие страны
Договоренность с российским президентом Владимиром Путиным об отправке продовольствия по зерновому коридору в беднейшие страны актуальна, заявил в эфире турецких телеканалов лидер страны Тайип Эрдоган.
По его словам, Путин во время переговоров подтвердил имеющиеся между странами договоренности об отправке зерна по черноморскому зерновому коридору, которое в Турции будет перерабатываться в муку и затем доставляться в бедные страны Африки, передает ТАСС.
Ранее российский МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля.
Кремль: Атаки на Белгородскую область не окажут влияния на ход спецоперации
Представитель Кремля Песков заявил, что атаки на Белгородскую область не окажут влияния на ход спецоперации
Украинские атаки на Белгородскую область не повлияют на ход спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, эти атаки, «безусловно, никакого влияния на ход военной операции» не окажут, однако по нюансам в Кремле не уполномочены что-либо говорить, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате обстрела Шебекино Белгородской области со стороны украинских военных выросло до восьми человек.
Стало известно о легком ранении жительницы Новой Москвы из-за атаки дрона
Стало известно о легком ранении жительницы дома в Новой Москве из-за атаки дрона
Жительница дома на улице Атласова в Новой Москве получила легкое осколочное ранение вследствие попадания в дом беспилотника, сообщают корреспонденты.
Уточняется, что в квартире с женщиной находились супруг и ребенок, они не пострадали, передает ТАСС.
Известно, что в нескольких квартирах дома выбиты окна. Как сообщил один из жителей дома, в результате ЧП квартиру затопило, а жителей поврежденных квартир разместили в гостиницах.
Как сообщало Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в Москве.
В данный момент обследуется территория близ деревни Павлово-1 городского округа Истра в Подмосковье на предмет падения мелких обломков беспилотников.
Как заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, подобные инциденты будут продолжаться, и оборонно-промышленному комплексу страны стоит сосредоточиться на производстве ЗРК для борьбы с беспилотниками.
В Подмосковье началось обследование территории на предмет падения обломков БПЛА
Витушева: Близ деревни Павлово-1 в Истре ведется обследование территории на предмет падения обломков БПЛА
Территория близ деревни Павлово-1 городского округа Истра в Подмосковье обследуется на предмет падения мелких обломков беспилотников, сообщила глава муниципального образования Татьяна Витушева.
В своем Telegram-канале она указала, что все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме, ведется обследование территории около деревни Павлово-1.
Витушева призвала жителей Подмосковья не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО.
По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в Москве.
Как заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, подобные инциденты будут продолжаться, и оборонно-промышленному комплексу страны стоит сосредоточиться на производстве ЗРК для борьбы с беспилотниками.
Российским врачам решили запретить делать операции по смене пола
Законопроект: Врачам будет запрещено делать операции по смене пола, кроме лечения аномалий
Законопроект, вводящий запрет на смену пола в документах, также предлагает запретить проводить направленные на смену пола медицинские вмешательства, за исключением случаев лечения аномалий у детей.
В положении сказано, что медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека. В том числе, как уточняется в документе, речь идет о формировании у человека первичных или вторичных половых признаков, передает ТАСС.
Допускаются вмешательства для лечения аномалий. Соответствующее решение должна будет принять врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения.
Кроме того, законопроект предполагает запрет для ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.
В апреле министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве может быть отмена возможности смены пола в паспорте и иных документах.
Бойцовская собака напала на ребенка на пляже в Нижнем Тагиле
Собака бойцовской породы напала на десятилетнего мальчика на общественном пляже в Нижнем Тагиле, полиция начала проверку по факту происшествия.
Инцидент произошел в поселке Лая на Песчаном пляже. В сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», сообщается, что мальчик с другом шел после школы домой мимо пляжа, где прогуливалась хозяйка со своими собаками, которые были без поводков и намордников.
В какой-то момент бойцовский пес набросился и покусал мальчика, хозяйка собаки бросила истекающего кровью ребенка на пляже и обвинила школьника, что он сам виноват в произошедшем.
Родители мальчика обратились в полицию, по факту происшествия проводится проверка.
Ранее семилетнего ребенка в Челябинске покусала бродячая собака.
Напомним, после серии нападений бродячих собак на детей в Госдуме предложили жестче наказывать чиновников за нападения бездомных животных, ввести обязательную маркировку и учет питомцев, а также запретить самовыгул собак.
Эвакуированные москвичи начали возвращаться в дома после проверки территории спецслужбами
Жители эвакуированных домов в Москве возвращаются в квартиры после завершения работ экстренных служб на территории падения беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В своем Telegram-канале он отметил, что экстренные службы провели все необходимые мероприятия по обследованию территории, в связи с чем эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.
Также Собянин добавил, что дал поручение профильным специалистам «в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях».
Как сообщало Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в Москве.
В данный момент обследуется территория близ деревни Павлово-1 городского округа Истра в Подмосковье на предмет падения мелких обломков беспилотников.
Как заявил военный эксперт Андрей Клинцевич, подобные инциденты будут продолжаться, и оборонно-промышленному комплексу страны стоит сосредоточиться на производстве ЗРК для борьбы с беспилотниками.
Лавров прибыл с рабочим визитом в Бурунди
Глава МИД России Лавров прибыл с рабочим визитом в Бурунди
Глава МИД Сергей Лавров прибыл с визитом в бурундийский город Бужумбура, передают корреспонденты.
Отмечается, что в африканской республике у главы российской дипломатии запланированы переговоры с руководством страны, передает ТАСС.
Бурунди стала второй страной после Кении в очередном африканском турне Лаврова.
В марте Лавров обсудил с главой МИД Бурунди Альбером Шингиро ситуацию по теме расследования взрывов на «Северных потоках».
Политолог: Защита детей стала приоритетом для правительства России
Политолог Линдигрин: Государство шаг за шагом возвращает воспитательную функцию детей
|
|
Дети – наиболее уязвимая категория граждан РФ. В связи с этим защита их интересов и воспитание на основе традиционных ценностей становится приоритетом России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Наталья Линдигрин. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей.
«Вне всяких сомнений, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Президент на протяжении многих лет последовательно проводит политику защиты подрастающего поколения. Ведется активная поддержка семей, тщательно контролируется демографическая ситуация в стране», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.
«Недавние поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития подрастающего поколения, а также «Стратегия комплексной безопасности детей» призваны систематизировать деятельность правительства по данному направлению», – отмечает эксперт.
«Дети – наиболее беззащитная категория граждан. В силу неопытности они легко поддаются пагубному информационному влиянию, которое на них пытаются оказывать западные страны. Огромные средства тратились Вашингтоном на то, чтобы вырастить поколение россиян, испытывающее ненависть к собственной стране», – акцентирует Линдигрин.
«Задача государства – противостоять этому пагубному влиянию. Для этого президент постепенно возвращает государству воспитательную миссию. По его инициативе из закона об образовании было исключено само понятие «услуга». В школьную программу введены уроки «Разговоры о важном», которые формируют у подростков корректное представление о российском обществе», – подчеркивает собеседница.
«Мы отказываемся от ценностей потребления, возвращая традиционные для нашей культуры моральные установки. Речь идет о любви к семье, о патриотизме и чувстве справедливости. Таким образом, дети и их родители начинают жить в едином ценностном поле, что также гармонизирует отношения между поколениями», – считает эксперт.
«У ребят появляются и новые герои. Сегодня эту роль исполняют участники СВО. Наши солдаты не только спасают и защищают детей, но и подают им правильный пример самоотверженности, отваги и доблести. Традиции русского воинства живы, и сейчас они активно передаются маленьким гражданам нашей страны», – резюмирует Линдигрин.
Схожей позиции придерживается и политолог Владимир Шаповалов. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена.
Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.
17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.
В документе среди прочего указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей».
Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».