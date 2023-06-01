Шольц, Макрон и Зеленский запланировали встречу на саммите ЕС в Кишиневе

Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны

Президент Польши Дуда предостерег от заявлений о «поражении» России в конфликте на Украине

Заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью гендиректору Dow Jones и издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру.

Интервью опубликовано на сайте польского президента. Как указал Дуда, сегодня говорят, что Путин проиграл войну, и его поражение состоит в том, что Финляндия вступила в НАТО, но финский народ уже много лет колебался, стоит ли ему отказываться от своего нейтралитета. «Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», – подчеркнул он, передает РБК.

По его словам, Россия является ядерной державой и у нее есть «гигантские» склады оружия. Дуда также добавил, что над танками 1960-х, которые выкатывает Россия, смеяться не стоит, поскольку каждый танк весит 50–60 тонн, и если он едет, то давит независимо от того, современный он или нет.

Он также упомянул в разговоре соседнюю Германию и напомнил ее руководству, что русские были в Берлине, а «коллегам из Франции» сказал, что русские были в Париже в наполеоновскую эпоху.

Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации.

4 апреля Финляндия была официально включена в состав Североатлантического альянса.