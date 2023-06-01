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Шольц, Макрон и Зеленский запланировали встречу на саммите ЕС в Кишиневе
Шольц, Макрон и Зеленский встретятся на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе
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Трехсторонняя встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и лидера Украины Владимира Зеленского пройдет на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе.
Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей немецкой делегации, передает РИА «Новости».
В четверг в Молдавии проходит саммит так называемого Европейского политического сообщества, созданного в 2022 году Евросоюзом. На саммит собрались главы государств и правительств 47 стран.
Появились спутниковые фото штаба ГУР минобороны Украины после российского удара
Опубликованы снимки из космоса штаб-квартиры Главного управления разведки украинского минобороны до и после удара ВС России, на снимках заметно множество ям.
Спутниковые снимки сделали 25 и 30 мая соответственно, передает «Российская газета».
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки.
Президент Польши Дуда: Путин не проиграл ни одной войны
Президент Польши Дуда предостерег от заявлений о «поражении» России в конфликте на Украине
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Заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью гендиректору Dow Jones и издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру.
Интервью опубликовано на сайте польского президента. Как указал Дуда, сегодня говорят, что Путин проиграл войну, и его поражение состоит в том, что Финляндия вступила в НАТО, но финский народ уже много лет колебался, стоит ли ему отказываться от своего нейтралитета. «Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», – подчеркнул он, передает РБК.
По его словам, Россия является ядерной державой и у нее есть «гигантские» склады оружия. Дуда также добавил, что над танками 1960-х, которые выкатывает Россия, смеяться не стоит, поскольку каждый танк весит 50–60 тонн, и если он едет, то давит независимо от того, современный он или нет.
Он также упомянул в разговоре соседнюю Германию и напомнил ее руководству, что русские были в Берлине, а «коллегам из Франции» сказал, что русские были в Париже в наполеоновскую эпоху.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации.
4 апреля Финляндия была официально включена в состав Североатлантического альянса.
Генерал ВСУ назвал главный просчет Зеленского
Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал просчетом Зеленского неспособность оценить противника
Глава украинского государства Владимир Зеленский просчитался в оценке способностей ВС России, это привело к катастрофе для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Прошлые просчеты в силе Российской армии стали «великой бедой» для киевского режима, заявил он в интервью украинскому телевидению, передает РИА «Новости».
Зеленский хвастался, что ВСУ «сломали хребет» российским военным, но это не отражает реальную ситуацию, указал Кривонос.
По его словам, у России есть техническое и количественное преимущество, армия обучена.
Ранее Кривонос заявлял, что из-за Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском.
Военный эксперт: Россия поставила крест на мечте Зеленского о десанте морских бригад
Военный эксперт Дандыкин: Уничтожение «Юрия Олефиренко» стало возмездием за нападение на «Ивана Хурса»
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Россия нанесла противнику в первую очередь серьезный моральный удар. Кроме того, уничтожение «Юрия Олефиренко» ставит крест на мечте Зеленского о воссоздании на Украине морской пехоты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко».
«Корабль «Юрий Олефиренко» – это среднее десантное судно, задача которого – доставить и высадить военный контингент в определенную точку. Но в нынешних условиях Украина в принципе не могла осуществить такую операцию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.
«Более того, существовало немало вопросов относительно боеготовности корабля. Были сообщения о том, что судно находится, мягко говоря, в удручающем состоянии, поскольку работы по ремонту и техническому обслуживанию не проводились довольно давно. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что в последнее время ВСУ стали организовывать все больше провокаций в отношении России», – отметил собеседник.
«Не исключаю, что последней каплей в чаше российского терпения стала украинская атака на «Ивана Хурса». Полагаю, что решение об уничтожении «Юрия Олефиренко» имеет не только практическое, но и идеологическое значение. Мы нанесли серьезный моральный удар противнику, практически полностью уничтожив его флот», – подчеркивает собеседник.
«Сейчас у ВСУ остался лишь корвет «Гетьман Мазепа», который строится в Стамбуле. Перебросить его к берегам Украины не получится – в акватории Черного моря он тут же будет устранен. Это правда, которую Зеленскому придется принять как данность. Его мечты о создании корпуса морпехов по американскому образцу и о десантах канули в лету», – резюмирует Дандыкин.
Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко». Об этом сообщило Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Отмечается, что удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.
В понедельник советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.
Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.
На Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow
Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ применят ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту
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Украинские войска применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, когда будут уверены в успехе своих действий, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, подтвердил в эфире телеканала «24».
Данилов уточнил, что места применения ракет украинскими военными являются их стратегией и тактикой, которую ведут ВСУ, передает «Московский комсомолец».
Он добавил, что украинские войска знают, по каким объектам ударить в первую очередь, а по каким «во вторую, в третью, четвертую, пятую». По его словам, свое время придет ко всем объектам, которые будут представлять для них угрозу. Данилов призвал не спешить и тщательно готовиться, особенно в сложных вопросах, чтобы был стопроцентный результат.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за месяц российские военные произвели перехват 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией
Responsible Statecraft: В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ из тысячи страниц секретных военных планов
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В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.
По имеющимся у автора материала сведениям, участникам саммита НАТО в Вильнюсе предложат одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией, передает РИА «Новости».
Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.
По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.
В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.
Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.
В Германии заявили о легитимности украинских ударов по России
Немецкая сторона признает легитимность с точки зрения международного права ударов киевского режима по объектам на российской территории, но только в случае, если удары наносятся оружием украинского производства, заявил представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.
«Я дал оценку не собственно атаке [украинских беспилотников на Москву], но оценку с точки зрения международного права», – цитирует Хебештрайта ТАСС.
По его словам, международное право якобы считает такие удары легитимными. При этом представитель правительства ФРГ указал, что Берлин передает Киеву оружие только для того, чтобы «защищать украинскую территорию».
30 мая киевский режим нанес удар по Москве восемью дронами, все они уничтожены. В Кремле выразили уверенность, что за атакой стоит украинская сторона.
Президент России Владимир Путин заявил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно.
В Белом доме назвали сроки наступления Киева
Представитель Белого дома Кирби: Украина готовится начать контрнаступление летом
Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США хотят, чтобы у Украины было все необходимое для собственной защиты, «в то время как она готовится начать наступление летом». Кирби заявил о планах продолжать передавать Киеву оборонительные системы и военное имущество, передает РИА «Новости».
На вопрос о конкретных сроках контрнаступления Кирби ответил, что американские военные «находятся в контакте» с Украиной с самого начала планирования.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что дата начала наступления разглашаться не будет, но Киев готов начать его «хоть завтра».
Песков заявил о принимаемых Россией мерах из-за обстрелов Белгородской области
Песков заявил, что Россия принимает меры из-за обстрелов Белгородской области
Российское руководство принимает меры в связи с обстрелами в Белгородской области со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль обеспокоен обстановкой с обстрелами в регионе, там сложилась «достаточно тревожная» ситуация, принимаются меры, сказал Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что ни одна западная страна до сих пор не осудила обстрелы со стороны Украины гражданских объектов в Белгородской области.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что на приграничных территориях необходимо наладить работу регулярных разведывательных патрулей. Кроме того, важно подключать отряды самообороны, которые будут помогать Росгвардии и ФСБ.
Белгородский оперштаб опроверг слухи о «прорыве ВСУ» под Шебекино
Оперштаб Белгородской области назвал ложными сообщения о якобы «прорыве ВСУ» в Шебекинском направлении
Оперативный штаб Белгородской области назвал ложными сообщения ряда Telegram-каналов о якобы произошедшем «прорыве войск ВСУ» минувшей ночью в Шебекинском направлении.
В сообщении оперштаба говорится, что данная информация ложная и не соответствует действительности.
Отмечается, что в Шебекинском городском округе обстановка в настоящее время «сложная» из-за обстрелов со стороны украинских националистов, «слышны звуки боя». Вооруженные Силы России работают, но «никакого прорыва ВСУ нет», подчеркивает оперативный штаб.
Местных жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным и проверенным источникам информации.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не подтвердил распространяющуюся в Сети информацию о якобы срочной массовой эвакуации жителей Шебекинского округа.
Генсек НАТО об ударах Киева по России: Украина имеет право защищаться
Генсек НАТО Столтенберг об ударах Киева по России: Украина имеет право защищаться
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, говоря об ударах Киева по территории России, в том числе атаке дронов на Москву, заявил, что Украина «реализует свое право защищаться».
Отвечая на вопрос о «возможных атаках Украины на территории России» Столтенберг заявил, что «Украина имеет право защищать себя».
Он также заявил, что Североатлантический альянс будет продолжать поддержку Киев «так долго, как потребуется», не превращаясь при этом в сторону конфликта, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.
В Китае призвали Европу дать ответ экономическому принуждению США
Global Times: Европа должна дать ответ экономическому принуждению США и перестать закрывать глаза на злоупотребления
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Европа должна дать смелый ответ экономическому принуждению США, перестать закрывать глаза на злоупотребления финансово-экономической гегемонии Соединенных Штатов и на безрассудные протекционистские меры Вашингтона, говорится в статье Global Times.
В редакционной статье подчеркивается, что Европе следует дать смелый ответ экономическому принуждению США. По мнению авторов материала, европейские политики ведут себя странно, закрывая глаза на злоупотребления финансово-экономической гегемонии Соединенных Штатов и на безрассудные протекционистские меры Вашингтона, передает ТАСС.
По мнению китайского издания, европейским политикам не удается увидеть, что ЕС оказался в заложниках у своего американского союзника, от которого будет лишь все больше зависеть. В статье подчеркивается, что такая позиция Евросоюза слишком рискованна.
Как указывается в материале, в результате российско-украинского конфликта европейские страны понесли значительные потери в плане геополитики и прагматического сотрудничества, Европа стала более уязвимой перед лицом бесстыдных попыток США извлечь для себя еще большую выгоду в ущерб экономическим интересам ЕС.
Авторы статьи напоминают, что Белый дом фактически вынудил Евросоюз покупать дорогостоящий американский газ и подрывает промышленную мощь ЕС, переманивая европейских производителей и инвесторов. При этом Вашингтон пытается изобразить прочие варианты сотрудничества, помимо взаимодействия с США, как неудовлетворительные, отмечается в материале.
Издание признает, что ЕС испытывает на себе все большее конкурентное давление со стороны не только Соединенных Штатов, но и Китая, и эта усиливающаяся тенденция не изменится в обозримом будущем.
В то же время в статье говорится, что Евросоюзу не следует фокусировать внимание только на соперничестве с КНР. Авторы редакционного материала советуют Брюсселю сопоставлять торгово-экономические отношения с Пекином и интересы развития Европы.
Издание предупреждает, что ЕС будет не более чем вассалом США, если продолжит следовать за Вашингтоном в политике сдерживания Китая.
Ранее ЕС предупредил Китай о последствиях применения силы против Тайваня.
Песков: Странам ЕС придется отвечать перед своими народами за конфликт на Украине
Песков заявил, что странам ЕС придется отвечать перед своими народами за конфликт на Украине
Страны Европы и ряд других государств «по уши» влезли в украинский конфликт, им придется ответить перед собственными народами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Рано или поздно европейским государствам и другим странам, кто «по уши влез» в конфликт, придется задуматься и ответить перед своими народами, зачем они это делают, заявил Песков, передает ТАСС.
Избежать негативных последствий у них не получится, заверил он.
Так Песков отреагировал на слова немецкого руководства «легитимности» украинских ударов украинским же оружием по России.
По его мнению, власти ЕС «кормят» свои народы русофобией, но это можно продолжать до определенной степени. Через какое-то время это перестанет работать, когда «денег в кармане становится меньше у них». Европа уже сейчас беднеет из-за вовлеченности в конфликт на Украине, добавил Песков.
Ранее представитель ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил о легитимности с точки зрения международного права ударов киевского режима по объектам на российской территории, но только в случае, если удары наносятся оружием украинского производства.
Украина подняла тарифы на транзит российской нефти по «Дружбе» на 25%
Украина с 1 июня увеличила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 25%.
С 1 июня тариф на прокачку нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 3,4 евро – до 17 евро за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины будет повышен на 25%, передает ТАСС.
Повышение ставок на транзит нефти через Украину стало вторым с начала 2023 года.
Напомним, с 1 января 2023 года Украина подняла тарифы на транспортировку нефти через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии до 13,6 евро за тонну. В марте появились данные о планах Киева поднять тариф на транзит российской нефти через территорию Украины вдвое, до 27,2 евро за тонну.
Бербок объяснила позицию по расширению НАТО «в разгар войны»
Глава МИД Германии Бербок: НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине
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Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Прибыв в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, Бербок подчеркнула, что альянс придерживается «политики открытых дверей», давая странам решать, членами какого «оборонительного союза» они хотят быть, передает ТАСС.
По ее словам, присоединение к НАТО Финляндии и скорое вступление в НАТО Швеции говорят о том, что «дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса».
«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», – подчеркнула немецкий министр.
В Киеве при этом считают, что именно вступление в НАТО будет способствовать завершению конфликта в стране.
В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.