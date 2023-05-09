Лукашенко заявил о необходимости противостоять возрождению нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем Победы, он отметил необходимости противостоять возрождению нацизма в мире и фальсификации правды о Второй мировой войне.

Как сообщает госагентство Белта, Лукашенко в поздравлении указал, что знает, как в России бережно хранят память о героях, «спасших человечество от истребления и рабства». Поэтому, указал белорусский лидер, важно решительно противостоять попыткам возрождения идей нацизма.

Лукашенко выразил уверенность в том, что «нам хватит стойкости, мужества и мудрости преодолеть трудности и победить».

Утром в Москве состоялся парад по случаю Дня Победы. Для участия в торжественных мероприятиях собрались руководители бывших республик Советского Союза. В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне присутствовали премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.