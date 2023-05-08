Прилепин рассказал об охоте за ним украинских диверсантов

Захар Прилепин заявил, что украинские диверсанты охотились за ним в 2017 году

Первые предупреждения о работе диверсионных групп в ДНР были получены в 2017 году, стоял «в пятерке» на ликвидацию, заявил писатель Захар Прилепин.

По его словам, предупреждения о желании его ликвидировать он стал получать, когда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР, передает РИА «Новости».

Прилепин рассказал, что саперы дважды «снимали фугасы» возле его дома в Донецке, в последний раз российские спецслужбы предупредили о готовящемся покушении накануне его выезда из ЛНР. По словам писателя, покушение не изменило его взгляды и никак не отменяет его решение служить по контракту и не повлияло на его деятельность.

Ранее писатель Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения в Нижегородской области, он рассказал, что лично находился за рулем взорванного автомобиля, взрыв произошел под правым колесом.

Напомним, подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина предъявлено обвинение в терроризме.

Автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения.

Газета ВЗГЛЯД писала, кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки.