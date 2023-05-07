Прилепин рассказал о том, как выжил во время взрыва

Эксперты: При Путине началась новая эпоха России

23 года назад состоялась первая инаугурация президента Путина

Владимир Путин сохранил единство страны, при нем началось историческое возрождение России, укрепление суверенитета, собирание русских земель, решение социально-экономических проблем и укрепление духовно-нравственных ценностей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Александр Рудаков и Алексей Мартынов. 23 года назад, 7 мая 2000 года, состоялась первая инаугурация президента Владимира Путина.

«Первое, чем начал заниматься Владимир Путин после инаугурации, – сохранением государственного единства страны и разгромом международного терроризма на Северном Кавказе. Президент нашел решение этому тяжелейшему вызову, который стоял перед нашей страной. С этого момента можно говорить о начале исторического возрождения России как великой державы, самобытной цивилизации и государства, которое обладает всей полнотой суверенитета», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.

Благодаря усилиям главы государства, суверенитет России раскрывается по всем направлениям: юридическому, внешнеполитическому, военному, технологическому, гуманитарному и культурному, добавил собеседник. «При Путине произошло социально-экономическое возрождение страны. Построено большое количество школ, больниц, дорог. Россия превращается в комфортную для жизни страну. Этот процесс идет постепенно – от крупных городов к региональным центрам», – отмечает эксперт.

«Президент сделал традиционные российские духовно-нравственные ценности основным направлением гуманитарной политики. Есть понимание того, что сохранение нашей культуры, исторической памяти – это то, без чего не может существовать государство. Именно на этом базируется все, что связано с Россией как с центром многополярного мира, цивилизацией, объединяющей миллионы русских людей по всему миру», – подчеркнул Рудаков.

Собеседник также отметил, что проводимая Россией спецоперация на Украине в первую очередь направлена на защиту соотечественников, а это не что иное, как собирание русских земель, историческое возрождение страны. «На протяжении восьми лет Донбасс самостоятельно пытался защищаться от агрессии. Жители региона отстаивали свое право на язык и культуру. Но настал час, когда Россия пришла на помощь», – пояснил собеседник.

«Это вопрос о цивилизационной идентичности, о Русском мире. Кроме того, речь идет и о социально-экономическом возрождении, поскольку сегодня на освобожденных территориях делают очень много для того, чтобы улучшить ситуацию со здравоохранением, транспортом и с тем, чтобы качество жизни постепенно соответствовало российским стандартам», – подчеркнул историк.

«С инаугурации Путина в 2000 году был дан старт новой эпохе. Это эпоха возвращения России статуса великой державы и начала исторического возрождения.

Сбережение народов России, повышение качества жизни граждан – все это было заложено тогда. Этот большой путь был начат именно 23 года назад», – добавил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Политолог напомнил, что на инаугурации Путина 7 мая 2000 года присутствовал первый президент России Борис Ельцин, который, обращаясь к своему преемнику перед отъездом из Кремля, произнес знаменитую фразу: «Берегите Россию». «Тогда это казалось лишь незначительным эпизодом, но в ретроспективе в этой фразе отражаются последние 23 года. Президент всерьез бережет Россию, это смысл и цель его жизни», – подчеркнул собеседник.

По его словам, при Путине началась реструктуризация экономики, ее переориентирование на благосостояние людей. «Сегодня мало кто помнит, в каком состоянии находилось подавляющее большинство граждан нашей страны в начале нулевых», – отметил эксперт. –

Сегодня это другая страна. Именно президент вернул россиянам гордость за страну».

По мнению собеседника, следующий шаг в этом направлении произошел в 2007 году после «Мюнхенской речи» главы государства и событий 2008 года – спасения осетинского народа от геноцида. «Тогда Путин был премьер-министром, но сыграл ключевую роль. Он прервал свой визит в Пекин, где проводились Олимпийские игры, и прилетел во Владикавказ. С этого момента началась операция по спасению Осетии, пятидневная война по принуждению Грузии к миру. Мы сделали правильное дело – спасли целый народ, который будет помнить это всегда. Потом уже была Олимпиада в Сочи, Русская весна и возвращение Крыма в родную гавань», – напомнил эксперт.

Политолог также отмечает, что благодаря Путину произошло возрождение духовно-нравственных ценностей вопреки глобальным трендам, которые «как ржавчина разъедают целые народы и страны». «Не зря сегодня происходит русофобская истерика по всему миру. Они почувствовали, что у них остался последний иллюзорный шанс сломать наше движение вперед. Но ничего не получится. Путин навсегда войдет в тысячелетнюю историю России», – заключил Мартынов.

Напомним, Владимир Путин впервые вступил в должность президента РФ 7 мая 2000 года. До этого в новогоднем обращении в канун 2000 года первый президент РФ Борис Ельцин объявил о решении уйти в отставку, возложив обязанности главы государства до выборов на возглавлявшего правительство Путина. Совет Федерации назначил досрочные выборы на 26 марта 2000 года. Глава государства победил в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Инаугурация состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце.