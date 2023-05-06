Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Покушение за жизнь Захара Прилепина связали с его позицией по Донбассу

В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки?

В субботу автомобиль Audi Q7 писателя и политика Захара Прилепина был подорван на трассе в Нижегородской области по дороге в Москву из Донецкой и Луганской народных республик. Писатель, который в момент взрыва находился на заднем сиденье (по другой версии – он вышел из машины вместе с дочерью), выжил, его состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас он находится в сознании и общается с медиками. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил «о незначительных переломах» у писателя и заверил, что «угрозы здоровью нет». В середине дня появились сообщения о его переводе в реанимацию областной клинической больницы имени Семашко, куда его перевезли на вертолете. По информации источника РИА «Новости» в силовых структурах, Прилепин получил переломы обеих ног и сотрясение мозга. На месте происшествия медики наложили шины и бандаж, но, скорее всего, будет решен вопрос о транспортировке писателя в московский медицинский центр.

С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из машины. По одной из версий, в момент покушения исполнитель находился неподалеку и инициировал взрыв только после того, как ребенок покинул зону поражения. Погиб охранник, который управлял автомобилем. Взрывчатка могла быть прикреплена к днищу автомобиля или находилась в подкапотном пространстве. Ее мощность составила более 2 кг в тротиловом эквиваленте (по другой версии – до килограмма).

Местные власти ввели в области план «Перехват». Стражам порядка приказано останавливать все подозрительные автомобили и проверять документы у водителей. По данным источника РБК, в субботу Прилепин пересек пропускной пункт на приграничной территории. Возможно, исполнители преступления сопровождали автомобиль писателя. По пути он остановился в Нижегородской области, чтобы перекусить в кафе. Сразу после того, как автомобиль продолжил движение, прогремел взрыв.

По другой версии, взрыв произошел в 30 километрах от города Бор возле села Пионерское в Нижегородской области, где живут родственники писателя.

Местные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в свершении покушения на Прилепина. Личность задержанного пока не раскрывается.

По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт» (205 УК РФ). В региональном управлении СК ранее возбудили дело об убийстве и покушении (ст. 105 УК РФ). Как уточнили в правоохранительных органах, предварительной версией подрыва автомобиля является месть украинских боевиков.

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Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила , что киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев направил Прилепину телеграмму, назвав покушение подлым нападением нацистских экстремистов. По словам Медведева, Россия имеет дело с «трусливым врагом, который стремится нас запугать». Целью атак, продолжил он, становятся настоящие патриоты нашей страны, те, кто отдает все свои силы служению Отечеству и делает все возможное для приближения победы над украинским неонацизмом.

Захар Прилепин начинал свой путь в политике в 1990-е, увлекшись идеями национал-большевиков. Многие годы входил в состав незарегистрированной «Другой России», но переломным для его политической карьеры стал 2014 год, когда произошло воссоединение Крыма с Россией. С начала войны на юго-востоке Украины он стал активно помогать республикам Донбасса, пошел на фронт, получил звание майора. Уже через четыре года примкнул к «Общероссийскому народному фронту», а в 2020-м возглавил партию «За правду», которая позже объединилась со «Справедливой Россией» и смогла пройти в Госдуму по итогам выборов осенью 2021 года.

Но Прилепин более известен как писатель. На его счету многочисленные сборники и несколько крупных романов, в том числе «Обитель», повествующая о жизни в Соловецком лагере особого назначения.

Соратник Захара Прилепина по партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Яна Лантратова назвала покушение на жизнь писателя «очередной попыткой запугать нас всех». «Терроризм – не то, чем можно победить Россию. Захар – герой! Сил ему, его чудесной семье и терпения», – сказала Лантратова.

Депутат подчеркнула, что ни убийство журналиста Дарьи Дугиной, ни военкора Владлена Татарского, ни покушение на Прилепина не приблизит Украину «к цели запугивания граждан и всех, кто защищает нашу страну». По ее словам, враги России не гнушаются ничем – запугиванием, терроризмом, убийством детей. «Они пытались взорвать человека, который оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса. Покушение на человека, который оказывает помощь, – это терроризм», – заключила она.

Другой соратник Прилепина по партии, депутат Госдумы Дмитрий Гусев тоже пожелал писателю скорейшего выздоровления и выразил соболезнования родственникам погибшего охранника. «Это покушение на человека, на те ценности, которые Захар олицетворял собой и которые он отстаивал. Это ценности Русского мира, любви к Родине. Это ценность борьбы с любой несправедливостью, готовность защищать ценности с оружием в руках», – сказал политик.

Гусев подчеркнул, что заказчики покушения хорошо известны. «Это те, кто противостоит тем ценностям, которые защищал и отстаивал Захар. И уже не важно, кто конкретно стоит за этим преступлением – украинские или западные спецслужбы. Исполнители, я надеюсь, будут найдены. Наши правоохранительные органы умеют работать оперативно в самых сложных ситуациях», – уверен депутат.

«За покушением на Захара Прилепина, который недавно подписал контракт с Росгвардией и, очевидно, собирался на линию боевого соприкосновения, стоит то же главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, которое стоит за убийством Дарьи Дугиной и Владлена Татарского»,

– считает политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов.

Эксперт напомнил, что ранее была предпринята попытка покушения на журналиста Владимира Соловьева, но люди вроде Прилепина и Татарского проще относятся к вопросам личной безопасности, что делает их более уязвимыми перед украинскими спецслужбами. «Они относятся к этому несколько иначе, потому что у них есть опыт участия в боевых конфликтах. Уязвимости ищут в их образе жизни», – пояснил Асафов.

Собеседник уверен, что западные СМИ и иноагенты начнут списывать попытку покушения на жизнь писателя на бытовые мотивы вроде коммерческих споров или личную неприязнь. В частности, ответственность за произошедшее уже взяла на себя «Атеш» – террористическая организация с Украины. В нее входят в том числе представители крымских татар, которые устраивали диверсии в Крыму и в зоне спецоперации. «Но я уверен, что в ближайшее время мы увидим доказательства, что покушение на Прилепина было спланированной операцией ГУР Украины совместно со спецслужбами других стран», – подчеркнул Асафов.

«Это не попытка покушения, это террористический акт против гражданина Российской Федерации на территории РФ, и никак иначе это трактовать нельзя. Эти террористические ячейки плодят вооруженные силы Украины, засылают их к нам, делают закладки. Им предоставляют технические средства. Ничего нового в этом нет», – считает политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

По его словам, в российском обществе уже устали ждать эффективных действий против украинских террористических ячеек. «Прилепин один из авторов Русской весны, поэтому понятно, что выбирают цели так, чтобы возник резонанс. Сейчас выбрали и нашли момент напасть на Захара Прилепина», – заключил Баширов.