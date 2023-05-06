Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

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6 мая, суббота  |  Последнее обновление — 16:16  |  vz.ru
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Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Украина вывела из себя польских дальнобойщиков

Польские дальнобойщики блокируют границу с Украиной, жалуясь на произвол украинской полиции REUTERS/Roman Baluk
Не успела утихнуть ссора Варшавы и Киева вокруг украинского зерна, как между двумя странами опять пробежала черная кошка. На этот раз всерьез поссорились польские дальнобойщики с сотрудниками украинской дорожной полиции. Польские шоферы даже заблокировали один из КПП на границе, требуя справедливости. Какие еще взаимные претензии появились в отношениях соседних народов в довесок к уже известным историческим обидам? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения. Подробности...
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Параллельный импорт пришел в Россию надолго

Александр Костров
Александр Костров, генеральный директор компании «Российско-Турецкое торговое партнерство»
Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден? Подробности...
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Польша хочет освоить Украину без присоединения Галиции

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией. Подробности...
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Карл III доразвалит Британскую империю

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У Зеленского придумали идеологию для России

Удары беспилотников по Кремлю: главное

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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности
    		  
    6 мая 2023, 15:45
    Фото: sledcom.ru
    Текст: Андрей Резчиков

    В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки?

    В субботу автомобиль Audi Q7 писателя и политика Захара Прилепина был подорван на трассе в Нижегородской области по дороге в Москву из Донецкой и Луганской народных республик. Писатель, который в момент взрыва находился на заднем сиденье (по другой версии – он вышел из машины вместе с дочерью), выжил, его состояние оценивается как тяжелое.

    Сейчас он находится в сознании и общается с медиками. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил «о незначительных переломах» у писателя и заверил, что «угрозы здоровью нет». В середине дня появились сообщения о его переводе в реанимацию областной клинической больницы имени Семашко, куда его перевезли на вертолете. По информации источника РИА «Новости» в силовых структурах, Прилепин получил переломы обеих ног и сотрясение мозга. На месте происшествия медики наложили шины и бандаж, но, скорее всего, будет решен вопрос о транспортировке писателя в московский медицинский центр.

    С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из машины. По одной из версий, в момент покушения исполнитель находился неподалеку и инициировал взрыв только после того, как ребенок покинул зону поражения. Погиб охранник, который управлял автомобилем. Взрывчатка могла быть прикреплена к днищу автомобиля или находилась в подкапотном пространстве. Ее мощность составила более 2 кг в тротиловом эквиваленте (по другой версии – до килограмма).

    Местные власти ввели в области план «Перехват». Стражам порядка приказано останавливать все подозрительные автомобили и проверять документы у водителей. По данным источника РБК, в субботу Прилепин пересек пропускной пункт на приграничной территории. Возможно, исполнители преступления сопровождали автомобиль писателя. По пути он остановился в Нижегородской области, чтобы перекусить в кафе. Сразу после того, как автомобиль продолжил движение, прогремел взрыв.

    По другой версии, взрыв произошел в 30 километрах от города Бор возле села Пионерское в Нижегородской области, где живут родственники писателя.

    Местные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в свершении покушения на Прилепина. Личность задержанного пока не раскрывается.

    По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт» (205 УК РФ). В региональном управлении СК ранее возбудили дело об убийстве и покушении (ст. 105 УК РФ). Как уточнили в правоохранительных органах, предварительной версией подрыва автомобиля является месть украинских боевиков.

    Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев направил Прилепину телеграмму, назвав покушение подлым нападением нацистских экстремистов. По словам Медведева, Россия имеет дело с «трусливым врагом, который стремится нас запугать». Целью атак, продолжил он, становятся настоящие патриоты нашей страны, те, кто отдает все свои силы служению Отечеству и делает все возможное для приближения победы над украинским неонацизмом.

    Захар Прилепин начинал свой путь в политике в 1990-е, увлекшись идеями национал-большевиков. Многие годы входил в состав незарегистрированной «Другой России», но переломным для его политической карьеры стал 2014 год, когда произошло воссоединение Крыма с Россией. С начала войны на юго-востоке Украины он стал активно помогать республикам Донбасса, пошел на фронт, получил звание майора. Уже через четыре года примкнул к «Общероссийскому народному фронту», а в 2020-м возглавил партию «За правду», которая позже объединилась со «Справедливой Россией» и смогла пройти в Госдуму по итогам выборов осенью 2021 года.

    Но Прилепин более известен как писатель. На его счету многочисленные сборники и несколько крупных романов, в том числе «Обитель», повествующая о жизни в Соловецком лагере особого назначения.

    Соратник Захара Прилепина по партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Яна Лантратова назвала покушение на жизнь писателя «очередной попыткой запугать нас всех». «Терроризм – не то, чем можно победить Россию. Захар – герой! Сил ему, его чудесной семье и терпения», – сказала Лантратова.

    Депутат подчеркнула, что ни убийство журналиста Дарьи Дугиной, ни военкора Владлена Татарского, ни покушение на Прилепина не приблизит Украину «к цели запугивания граждан и всех, кто защищает нашу страну». По ее словам, враги России не гнушаются ничем – запугиванием,  терроризмом, убийством детей. «Они пытались взорвать человека, который оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса. Покушение на человека, который оказывает помощь, – это терроризм», – заключила она.

    Другой соратник Прилепина по партии, депутат Госдумы Дмитрий Гусев тоже пожелал писателю скорейшего выздоровления и выразил соболезнования родственникам погибшего охранника. «Это покушение на человека, на те ценности, которые Захар олицетворял собой и которые он отстаивал. Это ценности Русского мира, любви к Родине. Это ценность борьбы с любой несправедливостью, готовность защищать ценности с оружием в руках», – сказал политик.

    Гусев подчеркнул, что заказчики покушения хорошо известны. «Это те, кто противостоит тем ценностям, которые защищал и отстаивал Захар. И уже не важно, кто конкретно стоит за этим преступлением – украинские или западные спецслужбы. Исполнители, я надеюсь, будут найдены. Наши правоохранительные органы умеют работать оперативно в самых сложных ситуациях», – уверен депутат.

    «За покушением на Захара Прилепина, который недавно подписал контракт с Росгвардией и, очевидно, собирался на линию боевого соприкосновения, стоит то же главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, которое стоит за убийством Дарьи Дугиной и Владлена Татарского»,

    – считает политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов. 

    Эксперт напомнил, что ранее была предпринята попытка покушения на журналиста Владимира Соловьева, но люди вроде Прилепина и Татарского проще относятся к вопросам личной безопасности, что делает их более уязвимыми перед украинскими спецслужбами. «Они относятся к этому несколько иначе, потому что у них есть опыт участия в боевых конфликтах. Уязвимости ищут в их образе жизни», – пояснил Асафов. 

    Собеседник уверен, что западные СМИ и иноагенты начнут списывать попытку покушения на жизнь писателя на бытовые мотивы вроде коммерческих споров или личную неприязнь. В частности, ответственность за произошедшее уже взяла на себя «Атеш» – террористическая организация с Украины. В нее входят в том числе представители крымских татар, которые устраивали диверсии в Крыму и в зоне спецоперации. «Но я уверен, что в ближайшее время мы увидим доказательства, что покушение на Прилепина было спланированной операцией ГУР Украины совместно со спецслужбами других стран», – подчеркнул Асафов.

    «Это не попытка покушения, это террористический акт против гражданина Российской Федерации на территории РФ, и никак иначе это трактовать нельзя. Эти террористические ячейки плодят вооруженные силы Украины, засылают их к нам, делают закладки. Им предоставляют технические средства. Ничего нового в этом нет», – считает политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    По его словам, в российском обществе уже устали ждать эффективных действий против украинских террористических ячеек. «Прилепин один из авторов Русской весны, поэтому понятно, что выбирают цели так, чтобы возник резонанс. Сейчас выбрали и нашли момент напасть на Захара Прилепина», – заключил Баширов.
     
     
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