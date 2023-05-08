Российский Су-34 «накрыл» в Харьковской области иностранных наемников

Минобороны: Российский бомбардировщик Су-34 «накрыл» в Харьковской области управляемыми бомбами иностранных наемников

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка, передает РИА «Новости».

Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной.

Зыбинский также рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Кроме того, добавил офицер, бойцы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.

Кроме этого, по словам начальника пресс-центра, группа спецназначения в районе населенного пункта Великий Бурлук уничтожила боевую машину зенитного ракетного комплекса противника «Оса» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В результате контрбатарейной борьбы огонь самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил гаубицу 2С3 «Акация» в районе балки Шевцов Яр.

Накануне в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ.