Спасатели ликвидировали восемь природных пожаров в Свердловской области

Сенатор назвал недопустимым ультиматум Пригожина по поводу «снарядного голода»

Сенатор Перминов заявил, что ультиматум Пригожина играет на руку противникам России

Недопустимо пиариться на фоне тел погибших боевых товарищей, все эти заявления играют на руку противнику, на передовой тяжело всем, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Дмитрий Перминов. Так он отреагировал на ультиматум создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что при отсутствии боеприпасов бойцы военной компании покинут Артемовск 10 мая.

«Я считаю, что недопустимо пиариться на фоне тел погибших боевых товарищей. Я не знаю, чего хочет добиться Пригожин этим заявлением. Но по своему боевому опыту могу сказать, что снарядов никогда много не бывает, их всегда недостаточно. Когда я участвовал в боевых действиях, то иногда мы даже не брали сухпай, чтобы побольше взять с собой боекомплекта», – сказал Герой России Дмитрий Перминов, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Сенатор добавил, что «на передовой тяжело всем». «Там же не только принимают участие ребята из ЧВК «Вагнер», которые, безусловно, молодцы и выполняют свой воинский долг, делают очень сложную и тяжелую работу, рискуя жизнью. Там находятся подразделения Минобороны, мобилизованные – они тоже рискуют жизнью и здоровьем на передовой, но молча выполняют воинский долг», – подчеркнул Перминов.

По его словам, в период проведения спецоперации «все эти заявления играют на руку противнику». «Здесь необходимо работать и решать вопросы с Минобороны, а не выносить это в публичную плоскость. Мы видим, как заявления Пригожина возбудили общественное мнение», – отметил сенатор.

Перминов считает, что представить подобную ситуацию с выдвижением ультиматумов в годы Великой Отечественной войны просто невозможно. «Тогда были случаи, когда нашим прадедам на определенных участках фронта не хватало снарядов. Но они обращались к руководству по закрытым каналам с просьбами и требованиями предоставить снаряды. Но в публичную плоскость это не выносили никогда, все решалось между командирами. И уж тем более никто не ставил ультиматумов военному руководству», – напомнил Герой России.

Если представить ситуацию, при которой красноармейцами был бы выдвинут ультиматум по поводу нехватки боеприпасов, то реакция советской власти была бы предельно жесткой.

«Время тогда было тяжелое. На тот момент реакция последовала бы жесткая. Нельзя в условиях ведения боевых действий выдвигать подобных ультиматумов, внося тем самым раскол. Сейчас все мы – и на передовой, и в тылу – должны объединиться, действовать сообща. Практически все, кого я знаю, помогают фронту, собирают средства, отправляют гуманитарную помощь, поддерживают ребят. И когда звучит подобное заявление, то многие задаются вопросом, «а что вообще происходит и почему». В условиях СВО это недопустимо», – убежден Перминов.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отдать Генштабу приказ разобраться в ситуации с боеприпасами для ЧВК «Вагнер» после слов создателя этой компании Евгения Пригожина о выводе бойцов из Артемовска из-за «снарядного голода». Глава Чечни уверен, если есть нехватка боеприпасов, это нужно пояснить, чтобы ЧВК скорректировала свою тактику и не полагалась на поддержку артиллерии. Кадыров напомнил, что во время боев в Мариуполе звонил в Москву, чтобы чеченским бойцам выделили технику.

«Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику. Кстати, снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно. Давайте не делать так никогда...» – пишет Кадыров в своем Telegram-канале.

В пятницу Пригожин, чье обращение опубликовала его пресс-служба, сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» передадут 10 мая позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая подразделения ЧВК будут оставаться на своих позициях, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны».