Сестра рассказала о подозреваемом в покушении на Прилепина брате

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6 мая, суббота | Последнее обновление — 20:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Прилепина ввели в медикаментозный сон после операции
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Сестра рассказала о подозреваемом в покушении на Прилепина брате
Сестра подозреваемого в покушении на Прилепина заявила, что раньше брат служил в ополчении ДНР
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Сестра Александра Пермякова, подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина, Ирина рассказала о брате: судим за хулиганство и разбой в подростковом возрасте, раньше служил в ополчении ДНР.
По словам Ирины, в последнее время с братом они редко общались. Раньше вместе учились в школе-интернате в Дружковке в Краматорском районе, как дети из малоимущей семьи.
Сестра описала брата как вспыльчивого, но не злого человека, в то же время, по ее словам, его нельзя назвать. Своей семьи у Пермякова нет, он раз в полгода звонил маме, которая живет с сестрой в России, передает RT.
Ирина рассказала, что брат был судим за хулиганство и разбой, вступил добровольно в ополчении ДНР с 2015 года, потому что раньше «поддерживал Донбасс».
При этом родным говорил, что работает на стройке в Москве, а документы на российский паспорт подавал, вероятно, до Нового года.
Ранее Пермяков признался, что долгие годы работал на спецслужбы Украины. Также он рассказал, что следил за домом Захара Прилепина, установил взрывное устройство на дороге, а позже привел бомбу в действие дистанционно.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
Соловьев задал единственный вопрос после покушения на Прилепина
Соловьев после покушения на Прилепина призвал к симметричному ответу по нацистским главарям
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев отреагировал на новости о том, что автомобиль писателя Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области.
«После всех покушений у меня только один вопрос: мы отвечать уже когда-нибудь будем?» – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
«Укрохунта», по его словам, только наглеет от безнаказанности.
Соловьев считает, что ответ со стороны России на покушение в отношении Прилепина должен быть симметричным и должен затронуть заказчиков и разработчиков покушения. Нацистских главарей, подчеркнул он, не пугают никакие удары по инфраструктуре.
Журналист призвал «реализовывать путинский рецепт по борьбе с террористами» и привел знаменитую цитату Владимира Путина с призывом «мочить» террористов «в сортире».
В свою очередь российский военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram, что противник продолжает бить по лидерам общественного мнения в России. Их деятельность враг расценивает как угрозу, наравне с НПЗ, складами ГСМ и арсеналами указал он.
Военкор считает, что очередной подрыв автомобиля подтверждает, что в России действует разветвленная агентурная сеть противника, способная организовывать в нашей стране теракты.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако девочку высадили из машины еще до взрыва. Погиб водитель. Подозреваемый задержан по горячим следам.
Огонь охватил удерживаемые ВСУ кварталы Артемовска после удара «Градов»
Удерживаемые ВСУ кварталы в Артемовске оказались полностью в огне после удара «Градов»
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Российские РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами накрыли территорию удерживаемых вооруженными силами Украины кварталов в Артемовске (Бахмуте), сообщают военкоры.
В соцсетях опубликовано видео горящих микрорайонов на западе Артемовска после удара по ним зажигательными боеприпасами, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров. (Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать данное видео, так как оно содержит нецензурную лексику.)
«Нанесение удара с применением зажигательных реактивных снарядов 9М22С для РСЗО БМ-21 «Град» по последнему кварталу города, где остались ВСУ», – сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале «Colonelcassad».
«Военкоры Русской Весны» приводят сообщения украинских военных. «Окраина Бахмута светится, как будто празднуют Новый год», – заявил один из боевиков. «У нас жесть!» – пожаловался другой. Как пишут военкоры, ВСУ сообщают, что «по ним очень мощно бьет российская артиллерия» и что «вагнеровцы» предприняли активные штурмовые действия по вытеснению украинских войск из последних западных кварталов Артемовска.
Также сообщается о мощном ударе по украинскому объекту в Дружкове в 34 км от Артемовска.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» продвинулись «на различных направлениях до 170 м и заняли 59,5 тыс. м площади» Артемовска. ВСУ контролируют 2,52 кв. км. «Как я сегодня и говорил, у нас есть еще остатки возможностей продвигаться в Бахмуте до исхода дня 9 мая», – приводит слова Пригожина ТАСС.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ.
Пригожин обратился к Прилепину после подрыва автомобиля писателя
Пригожин после подрыва автомобиля Прилепина выразил надежду, что с писателем все в порядке
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Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин выразил надежду, что с российским писателем Захаром Прилепиным, госпитализированным после подрыва автомобиля в Нижегородской области, все будет хорошо.
Пригожин, слова которого приводятся к Telegram-канале его пресс-службы, поблагодарил Прилепина за то, что тот поддержал группу «Вагнер» накануне и всегда поддерживал российских бойцов.
Он выразил надежду, что с Прилепиным все будет в порядке. «Мы держим, как говорится, пальцы крестиком», – добавил Пригожин, попросив писателя держаться.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области, когда он возвращался в Москву из ДНР и ЛНР. Писатель выжил, но получил ранения обеих ног, его состояние оценивается как тяжелое.
В машине ехала дочь Прилепина, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.
Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО.
Российские бойцы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ
«Российская газета»: Российские силы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ в районе Хромова
Российские силы в Артемовске приступили к массированному штурму трассы, которую прозвали «дорогой жизни» вооруженных сил Украины, сообщают украинские эксперты и военнослужащие.
Прорыв российских войск у Хромова, по оценке украинских аналитиков, угрожает перерезанием всех оставшихся магистралей, по которым идет снабжение ВСУ, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Русская весна».
По словам украинских экспертов, сейчас «там просто ад», ВСУ «отбиваются, как могут».
В ночь на субботу сообщалось, что российские РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами накрыли территорию удерживаемых вооруженными силами Украины кварталов в Артемовске.
CNN: Российские глушилки для HIMARS мешают контраступлению ВСУ
CNN: Российские системы электронного подавления снижают эффективность HIMARS
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Россия пытается нарушить работу американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ, сообщает CNN.
Издание пишет со ссылкой на несколько американских, британских и украинских источников, что ракеты HIMARS становятся все менее эффективными и не попадают в цель из-за российских средств РЭБ, передает Би-би-си (признана иноагентом).
CNN со ссылкой на чиновника Пентагона сообщает, что как только Украина и ее западные союзники находят какой-либо способ обойти российское глушение, Россия разрабатывает очередные контрмеры.
Отмечается, что для контрнаступления ВСУ необходима эффективная работа HIMARS,а для этого нужно найти способ борьбы с глушением.
По словам американского генерала в отставке Стивена Андерсона, «выгнать с нынешних позиций» ВС России, где они «окопались уже год», очень трудно.
Ранее военный эксперт обозначил восемь способов сорвать наступление ВСУ.
Медики рассказали о состоянии Прилепина
ТАСС: Прилепина госпитализировали с ранениями обеих ног
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Писатель Захар Прилепин, автомобиль которого был подорван в субботу в Нижегородской области, госпитализирован с ранениями обеих ног, сообщили в медицинских службах. Состояние пострадавшего, по данным экстренных служб, оценивается как тяжелое.
Источник ТАСС сообщил, что пострадавший получил ранения обеих ног, его госпитализировали.
В экстренных службах сообщили «Интерфаксу», что состояние Прилепина оценивается как тяжелое, однако его состояние транспортабельно – за писателем отправлена санавиация.
В свою очередь источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что Прилепин получил переломы и сотрясение мозга.
Факт взрыва автомобиля Прилепина подтверждает МВД. В сообщении ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что в результате погиб один человек, писатель ранен. По предварительным данным, других пострадавших нет. К месту происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области. По данным СМИ, он возвращался в Москву с территории Донецкой и Луганской народных республик. На одной из остановок, предположительно, под днище его машины была заложена взрывчатка.
Писатель выжил, но получил ранения. В машине ехала дочь Прилепина, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.
Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО.
Задержан подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля Прилепина
МВД: По горячим следам задержан подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля Прилепина в Нижегородской области
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Сотрудники полиции в Нижегородской области по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ее заявление приводится на сайте «МВД Медиа».
В правоохранительных органах со ссылкой на данные, полученные от свидетелей, сообщили ТАСС, что мужчину, задержанного по подозрению в покушении на Прилепина, ранее видели в районе поселка Пионерский Нижегородской области.
Между тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в Telegram, что угрозы для здоровья Прилепина нет. У писателя, по словам главы региона, есть незначительные переломы. Всю необходимую помощь пострадавшему оказывают медики, добавил губернатор.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель.
Установленное на авто Прилепина взрывное устройство собрали в квартире в Подмосковье
ТАСС: Установлена квартира в Подмосковье, где собрали устройство, взорвавшее автомобиль Прилепина
Правоохранители установили квартиру в Московской области, где, предположительно, собрали самодельное взрывное устройство, установленное впоследствии на автомобиль писателя Захара Прилепина.
По словам источника ТАСС, сотрудники МВД и ФСБ установили несколько адресов в Москве и Подмосковье, по которым могли проживать причастные к покушению на писателя Захара Прилепина. Также установлен дом, где находилась квартира, в которой могли собрать СВУ.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что к подрыву автомобиля Прилепина в Нижегородской области может быть причастна диверсионная группа. Один подозреваемый уже задержан. Дело квалифицировано как теракт.
Появились детали взрыва автомобиля Прилепина
РБК: Взрыв в автомобиле Прилепина прогремел, когда писатель возвращался в Москву из ДНР и ЛНР
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Автомобиль Захара Прилепина взорвался по пути в Москву, куда писатель возвращался с территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщают СМИ.
Источник РБК сообщил, что в субботу Прилепин пересек пропускной пункт на приграничной территории.
Предполагается, что подозреваемые сопровождали автомобиль писателя. По пути он остановился в Нижегородской области, чтобы поесть. Сразу после того, как автомобиль продолжил движение, прогремел взрыв.
Источник сообщил, что злоумышленники могли прикрепить взрывное устройство под капот автомобиля в тот момент, когда Прилепин находился в кафе. По словам источника, взрыв был достаточно сильный. На месте взрыва образовалась воронка. В результате взрыва Прилепин получил ранения ног.
По словам источника, Прилепин ехал на Audi Q7.
В свою очередь источник РИА «Новости» рассказал, что взрыв произошел «в довольно глухом месте». Он уточнил, все произошло в 80 километрах от города Бора в Нижегородской области, недалеко от реки Керженец.
В пресс-службе СК РФ сообщили ТАСС, что на место взрыва выехали следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным ехала его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.
Российские танкисты в зоне СВО начали использовать динамический «скворечник»
Российские танкисты в зоне военной спецоперации начали использовать для танков динамический «скворечник»
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Находящиеся в зоне военной спецоперации российские танкисты начали использовать для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой «Контакт – 1», они способны защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, сообщает Минобороны.
«Скворечник» представляет собой противокумулятивную решетку, которую крепят к башне танка на четырех направляющих. Таким образом над крышей башни, где особенно тонкая броня, получается навес, закрывающий башню от атак, передает РИА «Новости».
Хотя подобные решетки экипажи танков самостоятельно монтируют с начала спецоперации, но такой козырек с динамической защитой показан впервые. Кроме того, к козырьку теперь крепятся более 40 контейнеров «Контакта – 1» общим весом более 200 килограммов. Они создают над башней сплошную «плиту» из динамической защиты. Подобный козырек должен защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, а также сбрасываемых с малых БПЛА кумулятивных гранат.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 ЗВО, на видео танк уничтожает украинскую пехоту, кравшуюся лесами.
Военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине
Российские военные корреспонденты опубликовали видео колоны американских БМП Bradley, которые украинские вооруженные силы готовятся применить в ходе планируемого контрнаступления.
На одной из бронемашин, как обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», виден «тот самый новый тактический знак – стрелка». По информации военкоров, на видео попали военные 47-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов остается Запорожская область.
Пригожин назвал ежедневные потери ВСУ в Артемовске
Пригожин: ВСУ ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек
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Украинские националисты каждый день теряют в Артемовске от 400 до 600 человек, сообщил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы, сообщил, что противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек в Артемовск и примерно столько же составляют ежедневные потери украинской стороны.
Основатель группы «Вагнер» добавил, что до освобождения Артемовска осталось взять штурмом 2,5 км. Пригожин подчеркнул, что российские подразделения работают четко и слаженно.
Противник, по его словам, не жалеет артиллерийских боеприпасов. Он отметил, что появилось достаточное количество различной бронетехники иностранного производства, а также много дронов.
«Двигаемся дальше, все полыхает, горит», – рассказал Пригожин, отметив, что артиллерийская канонада без остановки продолжается с утра и до ночи.
Ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у российских сил достаточно боеприпасов для обороны и наступления в ходе спецоперации на Украине.
Подразделения «Ахмата» выдвинулись в сторону Артемовска
Кадыров: Несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артемовска
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Спецназ «Ахмат» готов выдвигаться в Артемовск (украинское название – Бахмут), несколько подразделений уже направились в сторону проведения спецоперации, сообщил глава чеченской республики Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram сообщил, что подписал письмо на имя верховного главнокомандующего о готовности вернуть Артемовск и очистить его от «натовских и украинских сатанистов силами подразделений «Ахмат». В настоящее время бойцы ждут соответствующего приказа и уже начали разрабатывать стратегию действий совместно с Министерством обороны.
Глава Чечни добавил, что несколько подразделений уже выдвинулись в сторону проведения спецоперации. Он выразил уверенность, что бойцы освободят город, несмотря на сообщения о «каком-то страшном контрнаступлении ВСУ».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что с главой Чечни Рамзаном Кадыровым достигнута договоренность о том, чтобы в полночь 10 мая передать позиции в Артемовске (украинское название – Бахмут) подразделениям спецназа «Ахмат».
СК завел дело на призывавшую убивать российских солдат украинскую актрису
Глава СК Бастрыкин: На призывавшую убивать российских солдат украинскую актрису завели дело
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, которая в рекламном ролике перерезала серпом горло мужчине в военной форме, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин в интервью РИА «Новости» заявил о широком распространении пропаганды насилия на Украине. Так, он напомнил о рекламном ролике, в котором украинская актриса Адрианна Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив убийство. Глава СК сравнил видеоролик с кадрами убийств, которые выпускают боевики «Исламского государства*». Он добавил, что в отношении Курилец возбуждено уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку.
По словам Бастрыкина, Киев несколько лет придерживался русофобской политики и разжигал межнациональную рознь. При этом, напомнил председатель Следственного комитета, на Западе делают вид, что не замечают этих вопиющих случаев и тем самым потворствуют такому положению вещей.
До этого в апреле Бастрыкин поручил возбудить дело против призвавшей калечить российских военных замглавы Книжной палаты Украины.
В небе над Крымом сбили две баллистические украинские ракеты
Российские ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты, запущенные ОТРК «Гром-2»
Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией Крыма две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2», сообщают власти республики.
В частности глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram, сообщил об одной сбитой ракете. Однако позже советник главы республики Олег Крючков сообщил в Telegram, что, по уточненным данным, сбиты две баллистические украинские ракеты.
В конце апреля силы ПВО отработали в небе над Крымом, повреждений и пострадавших в результате инцидента не было.
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