Драматурга Петрийчук арестовали за оправдание терроризма

Суд в Москве арестовал драматурга Петрийчук на два месяца за оправдание терроризма

Замоскворецкий суд Москвы постановил заключить под стражу драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

Решение судья озвучила Наталья Чепрасова. Она указала, что суд избрал драматургу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля, передает ТАСС.

Петрийчук в ходе заседания уточнила, что скрываться не собирается. Она также доавила, что следователь забрал у нее загранпаспорт, поэтому она даже теоретически не может уехать за границу. Адвокаты просили суд учесть, что обвиняемая содержит своих родителей и сестру с ребенком, и избрать ей в виде наказания домашний арест либо отпустить под залог в 600 тыс. рублей.

В пятницу драматурга Светлану Петрийчук полиция доставила в Замоскворецкий суд Москвы для избрания меры пресечения, следствие просило арестовать ее.

Напомним, что в отношении режиссера Евгении Беркович и Петрийчук возбуждено дело по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Причиной этого стал поставленный Беркович спектакль «Финист – Ясный сокол» о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама.

Задержанные режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук отказались признавать вину в оправдании терроризма.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу на два месяца театрального режиссера Евгению Беркович.