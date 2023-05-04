Лавров и глава МИД Китая обсудили возможность мирного урегулирования на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Цинь Ган на встрече во время Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Шанхайской организации обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине.

Также министры высказались о недопустимости неоколониальных практик, оказывающих деструктивное воздействие на развитие большинства государств мира и все сферы международных отношений, говорится на сайте МИД России.

Министры подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимной координации в ООН, ШОС, БРИКС, РИК, Группе двадцати и других ключевых международных организациях и диалоговых механизмах.

Ранее в ООН выразили надежду, что Китай продолжит вносить свой вклад в решение конфликта между Москвой и Киевом.