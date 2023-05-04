В Госдуме оценили западный рейтинг «свободы прессы»

В первую двадцатку стран «Всемирного индекса свободы прессы» попали страны, которые проводят крайне репрессивную политику против российских СМИ, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Французская неправительственная организация «Репортеры без границ» опубликовала так называемый Всемирный индекс свободы прессы. Россию в этом тенденциозном рейтинге разместили где-то в самом низу. И в этом нет ничего нового, как и в том, что активно пропагандируют этот рейтинг финансируемые западными правительствами СМИ-иноагенты», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

По словам Пискарева, в первую двадцатку стран, где «свобода прессы» на небывалой высоте, попали, например, Литва, Эстония, Канада и Латвия. «То есть как раз те страны, которые проводят крайне репрессивную политику против российских СМИ. Получается, что цена пьедестала – неукоснительное соблюдение установок США и их сателлитов на оголтелое притеснение российских изданий под эгидой защиты свободы слова», – отметил он.

Председатель комиссии напомнил, что «Литва прекратила вещание российских и белорусских телеканалов, в Эстонии прославились задержаниями и выдворениями наших журналистов, а портал Sputnik Meedia из-за систематических угроз жизни авторов самостоятельно прекратил работу. В Канаде не просто закрыли вещание телеканалов RT и RT France, но и наложили персональные санкции на 45 российских журналистов. Но дальше всех пошли в Латвии, где не только заблокировали свыше 80 наших телеканалов, но и ввели штраф в 700 евро за просмотр запрещенного российского ТВ».