Путин: На Западе умалчивают о своих проблемах в экономике

Онуфриенко поспорил с Пригожиным о начале контрнаступления ВСУ

Военный аналитик Онуфриенко: Не думаю, что можно говорить о начале контрнаступления Украины

Полномасштабная атака подразумевает движение многотысячных колонн, активизацию десятков километров фронта и начало интенсивных артобстрелов. Пока мы имеем дело только с локальными столкновениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление.

«Я не думаю, что можно говорить о начале контрнаступления Украины. Происходит подмена понятий – Пригожин говорит о локальных столкновениях на разных участках фронта как о старте полномасштабной атаки. Однако подобное положение дел всегда было характерно для боевых действий в рамках СВО», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Анонсированный Украиной «контрнаступ» ставит своей целью отвоевать новые регионы РФ обратно. Для этого необходимо задействовать десятки тысяч солдат и сотни единиц техники. То есть когда ВСУ действительно пойдут в атаку, дискуссия о том, началось ли контрнаступление или нет, закончится сама собой», – отмечает эксперт.

«Хотя бы на начальном этапе начнется движение колонн противника, вспыхнут многие участки фронта, а артобстрелы со стороны Украины приобретут еще большую интенсивность. Как заявляет офис Зеленского, перейти в атаку им мешает только плохая погода. Если это правда, то, скорее всего, крупные сражения начнутся уже 10–15 мая», – предполагает собеседник.

«Вероятно, ВСУ нанесут основной удар по Запорожскому направлению. При этом на северо-востоке Украины мы столкнемся с отвлекающими маневрами. Думаю, противник даже попытается подойти к небольшим населенным пунктам на приграничных с Россией территориях», – резюмирует Онуфриенко.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление. По его мнению, в настоящий момент противник располагает людьми и снарядами «в безлимите». При этом он отметил, что российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовск и за сутки продвинулись в городе на 230 метров.

Накануне ВСУ попытались перейти в атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. Как позже сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, наступление противника удалось отразить, в результате чего солдаты Украины отступили на исходные позиции.

Напомним, до этого стало известно, что командование ВСУ направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР. Вероятно, противник на данной территории стремится собрать силы либо для основного, либо для отвлекающего удара.

ВСУ также рассредоточили подразделения на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области. По мнению Рогова, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем, чтобы пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед полномасштабной атакой.