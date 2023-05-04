Путин назвал хорошими показатели России по госдолгу

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым макроэкономические показатели страны и остался ими доволен. Глава государства обратил внимание, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в РФ лучше, чем в ряде других стран.

«Госдолг от ВВП страны у нас 14,9%. Хороший показатель», – отметил Путин на встрече в четверг.

«14,9% – в России, 121,7% – в США. Еврозона – 90,9%, Германия – 66,5%, Франция – 111,1%», – привел он для сравнения показатели в других странах. Президент отдельно остановился и на ситуации с инфляцией. Он отреагировал на слова Решетникова о том, что в России она находится на одном из самых низких уровней среди развитых стран: в марте инфляция в годовом выражении составляла 3,5%, в апреле – 2,6%, передает ТАСС.

«Я смотрю: на март [в России] – 3,5%, в Германии – 7,4%, в еврозоне в целом – 6,9%, во Франции – 5,7%, в США – 5%, в Бразилии – повыше, чем у нас», – привел статистику глава Российского государства.

В ответ на реплику Решетникова о том, что по итогам 2023 года Россия может оказаться одним из лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста, Путин заметил: «Дай бог».