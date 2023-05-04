Зеленский призвал создать «трибунал против России» в Гааге

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4 мая, четверг | Последнее обновление — 15:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев: Атака БПЛА на Кремль приведет к эскалации конфликта
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Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой.
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Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.
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Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Зеленский призвал создать «трибунал против России» в Гааге
Украинский президент Зеленский заявил о якобы «необходимости создать трибунал против России» в Гааге
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Украинский президент Владимир Зеленский предложил создать в Гааге якобы необходимый «международный трибунал против России».
Он заявил, что якобы к ответственности за «агрессию можно призвать только с помощью международного трибунала», отметив, что киевский режим выступает за такой шаг, передает ТАСС.
Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где планирует встретиться с премьером страны, главами МИД и Минобороны, а также посетить Международный уголовный суд (МУС). Он уже добавился от властей Нидерландов обещания продолжить поставлять оружие Украине.
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление, людей и вооружения у них много
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его мнению, у ВСУ на данный момент люди и снаряды «в безлимите», передает ТАСС.
В то же время, по информации Пригожина, российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовске и за сутки продвинулись в городе на 230 метров. ВСУ все еще контролируют чуть более 2,5 кв. км территории города.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны.
В США рассказали о потерях Украины перед контрнаступлением
Портал Military Watch Magazine: Ракетные удары России резко снизили шансы Украины на успех контрудара
Ракетные удары России уничтожили запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, считают авторы американского портала Military Watch Magazine.
В статье утверждается, что истощение украинских сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу России, передает РИА «Новости».
При этом отмечается, что потери ощутимы не только в вопросе техники, но также они отмечаются среди личного состава киевских силовиков.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил финскому изданию Yle, что идет подготовка к контрнаступлению, которое может позволить ВСУ «захватить» Крым одним маневром.
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему право на самоопределение жителей территорий, которые прежде входили в состав Украины, имеет преимущество перед сохранением территориальной целостности Украины.
Российские войска перешли под Кременной в контрнаступление
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко: Подразделения ВС России продвинулись под Кременной на 1,5 км
Подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что Краснолиманское направление – очень сложный участок, на котором противник из-за неблагоприятных погодных условий сконцентрировал свое внимание, но даже несмотря на это подразделения ВС России имеют довольно существенный успех в продвижении. Он сообщил, что российские военные пошли в контрнаступление, продвинулись на 1,5 км под Кременной и сейчас находятся на территории мелового производства в Белогоровке, передает ТАСС.
Марочко отметил, что сейчас там идет очень активная фаза боевых действий, даже из официальных сводок Минобороны России видно, что за последнее время на этом участке потери украинских боевиков увеличились на порядок. По его словам, потери ВСУ под Кременной в некоторой степени уже можно сопоставлять с Артемовским направлением.
Напомним, в конце апреля под Кременной был уничтожен несостоявшийся пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, украинский журналист Александр Бондаренко, который вступил в ряды вооруженных сил Украины.
Медведев заявил о необходимости физического устранения Зеленского
Медведев сравнил Зеленского с Гитлером после атаки на Кремль
Нападение на президента России Владимира Путина не оставляет для президента Украины Владимира Зеленского «никаких вариантов», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Остается лишь «физическое устранение Зеленского и его клики», написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению зампреда Совбеза, Зеленский не пригодится даже для подписания акта безоговорочной капитуляции, и напомнил, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер тоже его не подписывал.
«Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала [Карла] Деница», – заключил Медведев.
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
Напомним, на Кремль напали украинские беспилотники, их уничтожили. Кремль назвал нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещал ответ. Позже появился ролик, в котором предположительно снят момент атаки беспилотников.
Антонов назвал цинизмом и абсурдом реакцию США на атаку дронов на Кремль
Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым
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Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, Вашингтон выгораживает киевских преступников. Россия ответит на атаку, когда посчитает необходимым, заявил посол России в американской столице Анатолий Антонов.
Дипломат подчеркнул, что заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом, так как в Вашингтоне не нашли возможным признать очевидное – спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента России, передает РИА «Новости».
Антонов выразил уверенность, что время атаки накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, было выбрано не случайно.
Российская сторона, отметил посол, надеялась, что у администрации США хватит сил и достоинства осудить атаку, но Вашингтон выгораживает киевских преступников.
Антонов назвал слова американских чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского на атаки против России. Дипломат подчеркнул, что слова бюрократов о якобы сдерживании Киева от ударов по целям за пределами своих границ – лживый фарс.
Антонов заверил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает это необходимым, в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для российского руководства.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами. В связи с атакой зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.
Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей
Стало известно о планах Зеленского не возвращаться сразу на Украину из Финляндии
Президент Украины пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» после попытки атаки беспилотников на Кремль.
По его словам, в Финляндии будут обсуждаться конкретные шаги, которые могут приблизить Украину к членству в НАТО. Никифоров подчеркнул, что из Финляндии делегация не едет сразу на Украину, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский прибыл с визитом в Финляндию на саммит стран Северной Европы и Украины, ранее о поездке не сообщалось.
Напомним, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал в ответ на попытку атаки беспилотников на Кремль нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о «страшнейших потерях» ВСУ в Белогоровке
Командир «Ахмата» Алаудинов: Украинские войска несут страшнейшие потери в ЛНР и вынуждены ежедневно перебрасывать силы
Сообщения ряда СМИ об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в ЛНР не соответствуют действительности, украинские войска несут очень серьезные потери и вынуждены ежедневно перебрасывать силы с других направлений, заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова, его бойцы находятся на территории Белогоровки, они оттянули на себя некоторые силы и средства и планомерно их уничтожают. При этом он назвал ложью появившиеся в СМИ слухи об окружении 100 человек.
«Там находятся бойцы спецназа «Ахмат» и второго армейского корпуса, которые планомерно продвинулись. … Ничего у них не получается, … они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», – цитирует его ТАСС.
Алаудинов также подчеркнул, что украинские войска несут настолько «страшнейшие потери» под Белогоровкой в ЛНР, что вынуждены ежедневно перебрасывать туда силы с других направлений. «Если, ежедневно стягивая эти силы, они вывозят оттуда только «двухсотых» и «трехсотых», то это уже говорит само за себя», – сказал он.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке. После этого украинское командование направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР.
Пекин отреагировали на атаку беспилотников на Кремль
МИД Китая после атаки беспилотников на Кремль заявил, что стороны украинского конфликта должны избегать эскалации
Участвующие в вооруженном украинском конфликте не должны создавать ситуации, которые могут привести к эскалации, заявила спикер МИД Китая Мао Нин.
По ее словам, обе страны должны избегать подобных действий, чтобы не разжигать конфликт еще больше, передает ТАСС.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.
Стало известно о скоплении ВСУ на передовой в Запорожской области
Рогов: ВСУ дислоцировали военных на передовой в Запорожской области
ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области, заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления, передает РИА «Новости».
Рогов отметил, что о планах ВСУ российское командование знает и ожидает удара по городу Токмак, однако заверяет, что попытка контрнаступления ВСУ может стать началом конца существования всего киевского режима.
Ранее американский правозащитник Аджаму Барака предсказал провал контрнаступления ВСУ и завершение конфликта. Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление.
В Киеве резко изменили версию атаки дронов на Кремль
Советник главы офиса Зеленского Подоляк резко сменил версию атаки дронов на Кремль
Атака украинских дронов на Кремль является «инсценировкой», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, резко сменив этим предыдущее заявление о якобы виновности «местных сил сопротивления».
В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что «Кремль, дрон, двое организаторов на ступенях Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией и одновременное появление видео с разных ракурсов» указывает на «абсолютную инсценировку» события, передает РИА «Новости».
При этом ранее Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, а после этого озвучил версию о якобы причастности «местных сил сопротивления».
Напомним, в ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Следственный комитет возбудил дело по факту атаки. Ряд стран ЕС осудил действия украинского режима.
Онуфриенко поспорил с Пригожиным о начале контрнаступления ВСУ
Военный аналитик Онуфриенко: Не думаю, что можно говорить о начале контрнаступления Украины
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Полномасштабная атака подразумевает движение многотысячных колонн, активизацию десятков километров фронта и начало интенсивных артобстрелов. Пока мы имеем дело только с локальными столкновениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление.
«Я не думаю, что можно говорить о начале контрнаступления Украины. Происходит подмена понятий – Пригожин говорит о локальных столкновениях на разных участках фронта как о старте полномасштабной атаки. Однако подобное положение дел всегда было характерно для боевых действий в рамках СВО», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Анонсированный Украиной «контрнаступ» ставит своей целью отвоевать новые регионы РФ обратно. Для этого необходимо задействовать десятки тысяч солдат и сотни единиц техники. То есть когда ВСУ действительно пойдут в атаку, дискуссия о том, началось ли контрнаступление или нет, закончится сама собой», – отмечает эксперт.
«Хотя бы на начальном этапе начнется движение колонн противника, вспыхнут многие участки фронта, а артобстрелы со стороны Украины приобретут еще большую интенсивность. Как заявляет офис Зеленского, перейти в атаку им мешает только плохая погода. Если это правда, то, скорее всего, крупные сражения начнутся уже 10–15 мая», – предполагает собеседник.
«Вероятно, ВСУ нанесут основной удар по Запорожскому направлению. При этом на северо-востоке Украины мы столкнемся с отвлекающими маневрами. Думаю, противник даже попытается подойти к небольшим населенным пунктам на приграничных с Россией территориях», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление. По его мнению, в настоящий момент противник располагает людьми и снарядами «в безлимите». При этом он отметил, что российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовск и за сутки продвинулись в городе на 230 метров.
Накануне ВСУ попытались перейти в атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. Как позже сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, наступление противника удалось отразить, в результате чего солдаты Украины отступили на исходные позиции.
Напомним, до этого стало известно, что командование ВСУ направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР. Вероятно, противник на данной территории стремится собрать силы либо для основного, либо для отвлекающего удара.
ВСУ также рассредоточили подразделения на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области. По мнению Рогова, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем, чтобы пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед полномасштабной атакой.
Эксперты предположили технические параметры атаковавших Кремль БПЛА
Эксперты Рогозин и Федутинов оценили технические аспекты атаки БПЛА на Кремль
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Запуск БПЛА самолетного типа мог осуществляться как с территории Украины, так и из Подмосковья. Вместе с тем подобные БПЛА – новый тип угроз, меры противодействиям им нам еще предстоит совершенствовать. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали эксперты в области беспилотной авиации Алексей Рогозин и Денис Федутинов. Ранее Украина попыталась нанести удар по Кремлю при помощи БПЛА.
«По имеющимся видеокадрам пока невозможно определить характеристики беспилотника, однако понятно, что это был аппарат самолетного типа со взлетной массой свыше 20–30 кг и размахом крыла три-пять метров», – сказал руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.
«Пока неизвестно, стартовал ли беспилотник с территории Украины или, например, из Подмосковья. Оба варианта технически реализуемы, но отличаются по конструкции и себестоимости», – отметил он.
Собеседник предположил, что беспилотный самолет до определенного момента был устойчив к радиоэлектронным помехам. «Это может быть решено несколькими способами. Например, он мог быть оборудован специальной помехозащищенной навигационной антенной военного назначения, стоимость которой начинается с 10 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.
«Менее вероятно, но также возможно, что беспилотник управлялся с расстояния в несколько километров по принципу FPV-дронов. В этом случае навигация и наведение обеспечиваются оператором вручную с помощью видеопотока, получаемого с камер беспилотника», – добавил собеседник.
«Надо понимать, что подобные барражирующие боеприпасы самолетного типа – это новый вид угроз, методы противодействия которым сейчас только вырабатываются. Российские инженеры работают над этим, но потребуется еще несколько месяцев, прежде чем мы научимся им эффективно противодействовать», – полагает Рогозин.
«Судя по опубликованным кадрам, это действительно не мультикоптер, а аппарат самолетного типа. Возможности подобных аппаратов, как мы уже неоднократно видели, вполне позволяют достигать Подмосковья, будучи запущенными с территории Украины, а иногда даже и пролетать дальше Москвы», – полагает главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
«Вместе с тем нельзя исключать и возможности того, что аппарат мог быть запущен диверсионно-разведывательной группой непосредственно с территории России. Это, к примеру, могло бы быть сделано в пределах Московской области, что значительно повысило бы его шансы достичь центра столицы», – отметил он.
«Судя по видео, полет БПЛА велся на малой высоте для снижения возможности обнаружения и поражения. Также на видео не замечены следы внешнего кинетического воздействия на летательный аппарат», – добавил эксперт.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи БПЛА, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина. Уточняется, что на Кремль были нацелены два украинских беспилотника.
«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – отмечается в сообщении.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы государства не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотниками. По его словам, Путин работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Он также добавил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, сообщил Песков.
Украинские власти заявили, что не имеют отношения к атаке. При этом сам украинский президент после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей. Он пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину.
Между тем власти Москвы запретили полеты всех беспилотных летательных аппаратов над городом, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Об этом сообщили в мэрии столицы.
На актера Панина завели дело за оправдание терроризма
На актера Панина завели дело за оправдание терроризма после высказываний о Крымском мосте
На актера Алексея Панина возбуждено уголовное дело за высказывания, оправдывающие подрыв Крымского моста, сообщил источник в правоохранительных органах.
Столичное ГСУ СК возбудило дело в отношении артиста по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что речь идет о высказываниях Панина, оправдывающих теракт на Крымском мосту. По этой статье подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В 2021 году Панин получил вид на жительство в Испании. До этого артист называл россиян «скудоумными» и обещал покинуть ее, но возвращаться «за деньгами».
В результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. ФСБ сообщала, что теракт организовал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Рогов: Попытка атаки на Ореховском направлении в Запорожской области отражена
Атака украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, попытка разведки боем ВСУ в районе Орехова отражена, ситуация под контролем, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области.
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
Москва предупредила Украину о печальных последствиях контрнаступления
МИД: Задуманное Киевом и поддерживаемое Западом наступление приведет к неминуемо печальным последствиям
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Планируемое Киевом контрнаступление приведет исключительно к печальным последствиям, российские войска готовы к любому развитию событий, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Галузин в интервью «Известиям» назвал поставки Украине современного западного вооружения «бездумными и абсолютно безответственными». Он также отметил, что поддержка Западом задуманного Киевом контрнаступления приведет к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта.
На этом фоне замглавы МИД предупредил Украину и ее западных спонсоров о «неминуемо печальных последствиях» их действий. Галузин подчеркнул, что российские военные готовы к любому развитию событий, и «никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».
Тем временем стало известно, что ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области. При этом в США предсказали провал контрнаступления ВСУ и завершение конфликта.
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