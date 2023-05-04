Нидерланды пообещали продолжить поставлять оружие Украине

Глава МИД Нидерландов сообщил о продолжении поставок оружия Украине

Нидерланды продолжат поставлять Киеву оружие, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра на выступлении в Гааге, где присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил Хукстра, Нидерланды все время оказывали поддержку Украине и продолжат поставлять оружие, потому что «ничто другое не заменит такую помощь на поле боя», передает РИА «Новости».

Он добавил, что Нидерланды продолжат также гуманитарную помощь Украине и помогут в восстановлении страны.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где планирует встретиться с премьером страны, главами МИД и Минобороны, а также посетить Международный уголовный суд (МУС).