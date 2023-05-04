Reuters: Россия и Индия приостановили переговоры о торговле в рупиях

Россия и Индия приостановили переговоры о торговле в рупиях, начали искать другие альтернативы, сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на несколько источников в правительстве Индии сообщает, что месяцы переговоров не смогли убедить Москву хранить рупии в своей казне, поскольку расчеты в этой валюте не работают, несмотря на усилия Нью-Дели, передает «Прайм».

Один из чиновников заявил, что Москва и Нью-Дели начали искать альтернативы, но торговля с Россией не прекратится. По словам источника, платежи между странами осуществляются в дирхамах и некоторых других валютах, но большинство – по-прежнему в долларах, для расчетов используются третьи страны.

Ранее СМИ сообщили, что на фоне санкций Россия и Индия изучат возможность приема карт национальных платежных систем RuPay и «Мир».