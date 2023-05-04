Сирия осудила атаку Киева на Кремль

|
4 мая, четверг | Последнее обновление — 12:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль
Разделы
Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой.
Подробности...
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.
Подробности...
Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело.
Подробности...
2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
Подробности...
В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
Подробности...
В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Сирия осудила атаку Киева на Кремль
МИД Сирии назвал атаку украинских беспилотников на Кремль терактом и осудил ее
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Сирия осуждает атаку Украины беспилотниками на Кремль и считает это терактом, сообщили в МИД страны.
«Сирия решительно осуждает совершение украинским режимом, которым управляют Соединенные Штаты и их союзники, атаки на Кремль с помощью беспилотников и считает это терактом и глупым поведением», – приводит заявление сирийского ведомства РИА «Новости».
Кроме того, Дамаск поддерживает право Москвы на самооборону в случае подобных атак.
Напомним, в ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Следственный комитет возбудил дело по факту атаки.
Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников
Пресс-служба президента России: Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников
Ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что на Кремль были нацелены два украинских беспилотника.
«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – цитирует сообщение РИА «Новости».
«В результате этого террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», – сообщили в Кремле.
Вследствие падения и разлета осколков БПЛА на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.
Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Украиной удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным.
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление, людей и вооружения у них много
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его мнению, у ВСУ на данный момент люди и снаряды «в безлимите», передает ТАСС.
В то же время, по информации Пригожина, российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовске и за сутки продвинулись в городе на 230 метров. ВСУ все еще контролируют чуть более 2,5 кв. км территории города.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны.
В США рассказали о потерях Украины перед контрнаступлением
Портал Military Watch Magazine: Ракетные удары России резко снизили шансы Украины на успех контрудара
Ракетные удары России уничтожили запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, считают авторы американского портала Military Watch Magazine.
В статье утверждается, что истощение украинских сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу России, передает РИА «Новости».
При этом отмечается, что потери ощутимы не только в вопросе техники, но также они отмечаются среди личного состава киевских силовиков.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил финскому изданию Yle, что идет подготовка к контрнаступлению, которое может позволить ВСУ «захватить» Крым одним маневром.
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему право на самоопределение жителей территорий, которые прежде входили в состав Украины, имеет преимущество перед сохранением территориальной целостности Украины.
Военкор Сладков показал обстановку внутри Кремля после атаки дронов ВСУ
Военкор Сладков снял на видео обстановку внутри Кремля после ночной атаки дронов ВСУ
Военный корреспондент Александр Сладков рассказал об обстановке внутри Кремля после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сладков в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором рассказал, что зашел проверить обстановку в Кремле. Военкор пришел к выводу, что в Кремле все нормально: тихо, спокойно, народ ходит, никто ничего не боится, все нормально.
В ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Президент России Владимир Путин не пострадал, главы государства в момент атаки в Кремле не было. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции российского президента.
Пугачева прилетела в Москву
Помощница Пугачевой подтвердила приезд певицы в Москву
Певица Алла Пугачева прилетела в Москву, причина визита пока неизвестна, сообщила ее помощница Елена Чупракова.
Она отметила, что не знает, связан ли приезд Пугачевой с ее намерением проститься со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным, передает ТАСС.
Ранее эстрадная певица Алла Пугачева почтила память российского модельера и телеведущего передачи «Модный приговор» Вячеслава Зайцева, попрощавшись с ним в блоге.
Российские войска перешли под Кременной в контрнаступление
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко: Подразделения ВС России продвинулись под Кременной на 1,5 км
Подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что Краснолиманское направление – очень сложный участок, на котором противник из-за неблагоприятных погодных условий сконцентрировал свое внимание, но даже несмотря на это подразделения ВС России имеют довольно существенный успех в продвижении. Он сообщил, что российские военные пошли в контрнаступление, продвинулись на 1,5 км под Кременной и сейчас находятся на территории мелового производства в Белогоровке, передает ТАСС.
Марочко отметил, что сейчас там идет очень активная фаза боевых действий, даже из официальных сводок Минобороны России видно, что за последнее время на этом участке потери украинских боевиков увеличились на порядок. По его словам, потери ВСУ под Кременной в некоторой степени уже можно сопоставлять с Артемовским направлением.
Напомним, в конце апреля под Кременной был уничтожен несостоявшийся пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, украинский журналист Александр Бондаренко, который вступил в ряды вооруженных сил Украины.
Появилось видео предположительно момента атаки беспилотника на Кремль
Опубликовано видео с моментом, предположительно, атаки украинских беспилотников на Кремль.
На кадрах видно, как БПЛА двигается над территорией Кремля, но его сбивают над крышей здания Сената.
Напомним, Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, они были уничтожены. В Кремле назвали атаку покушением на президента и пообещали ответ.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стартовало строительство энергоблока № 3 АЭС «Эль-Дабаа» с участием России
Строительство энергоблока № 3 АЭС «Эль-Дабаа» стартовало в Египте с участием России
Строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» стартовало с участием России в Египте, сообщает пресс-служба инжинирингового дивизиона Росатома.
По информации госкорпорации, в фундаментную плиту энергоблока № 3 АЭС «Эль-Дабаа», которая находится в Египте, залили «первый бетон». Таким образом, строительство перешло в основную стадию, передает РИА «Новости».
Напомним, строительство первого и второго блоков станции стартовало в 2022 году, в ноябре гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что строительство с российским участием еще двух энергоблоков на АЭС планируется начать в 2023 году.
Спутник предупреждения о ракетной атаке «Космос-2222» сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2222», предназначавшийся для раннего предупреждения о ракетном ударе, сгорел в земной атмосфере, об этом свидетельствуют данные сервиса Space-Track, отслеживающего информацию Пентагона о космических объектах.
Аппарат сгорел в атмосфере Земли, его масса составляла 1,9 тонны, его запустили с космодрома Плесецк в 1992 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса.
Ранее Институт прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша сообщал, что «Космос-2222» должен сгореть в атмосфере в начале мая.
Медведев заявил о необходимости физического устранения Зеленского
Медведев сравнил Зеленского с Гитлером после атаки на Кремль
Нападение на президента России Владимира Путина не оставляет для президента Украины Владимира Зеленского «никаких вариантов», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Остается лишь «физическое устранение Зеленского и его клики», написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению зампреда Совбеза, Зеленский не пригодится даже для подписания акта безоговорочной капитуляции, и напомнил, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер тоже его не подписывал.
«Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала [Карла] Деница», – заключил Медведев.
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
Напомним, на Кремль напали украинские беспилотники, их уничтожили. Кремль назвал нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещал ответ. Позже появился ролик, в котором предположительно снят момент атаки беспилотников.
Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей
Стало известно о планах Зеленского не возвращаться сразу на Украину из Финляндии
Президент Украины пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» после попытки атаки беспилотников на Кремль.
По его словам, в Финляндии будут обсуждаться конкретные шаги, которые могут приблизить Украину к членству в НАТО. Никифоров подчеркнул, что из Финляндии делегация не едет сразу на Украину, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский прибыл с визитом в Финляндию на саммит стран Северной Европы и Украины, ранее о поездке не сообщалось.
Напомним, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал в ответ на попытку атаки беспилотников на Кремль нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского.
Стало известно о скоплении ВСУ на передовой в Запорожской области
Рогов: ВСУ дислоцировали военных на передовой в Запорожской области
ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области, заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления, передает РИА «Новости».
Рогов отметил, что о планах ВСУ российское командование знает и ожидает удара по городу Токмак, однако заверяет, что попытка контрнаступления ВСУ может стать началом конца существования всего киевского режима.
Ранее американский правозащитник Аджаму Барака предсказал провал контрнаступления ВСУ и завершение конфликта. Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление.
Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади
Экс-премьер Франции Фийон сыронизировал о возможности продавать паштет на Красной площади
Бывший глава французского кабинета министров при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон сыронизировал в ответ на обвинения в связях с Россией со стороны французского парламента, сообщил канал TV5 Monde.
Он подчеркнул, что ведет свою профессиональную деятельность так, как считает нужным. «Если захочу торговать паштетом на Красной площади, буду продавать паштет на Красной площади», – заявил Фийон.
Бывший премьер предстал перед парламентской комиссией по расследованию из-за его работы в совете директоров «Сибура» и «Зарубежнефти», передает РИА «Новости».
Проверка была начата по инициативе «Национального объединения» Марин Ле Пен. Фийона обвинили в причастности к «политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств с целью повлиять или скомпрометировать общественное мнение, управленцев или политические партии Франции».
В завод нефтепродуктов в Ростовской области врезался беспилотник
Губернатор Ростовской области Голубев: БПЛА врезался в конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов и взорвался
|
|
Беспилотный летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области и взорвался, возникший в результате взрыва огонь был сразу погашен, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что в четверг ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался, передает ТАСС.
Он уточнил, что возникший в результате взрыва огонь был сразу погашен, пострадавших нет, причиненный ущерб оценивается как незначительный, возгорание было ликвидировано силами служб предприятия.
Ранее на Кубани из-за атаки дрона загорелся резервуар Ильского НПЗ. Кроме того, накануне ночью загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Причиной возгорания стало падение беспилотника.
Антонов назвал цинизмом и абсурдом реакцию США на атаку дронов на Кремль
Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым
|
|
Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, Вашингтон выгораживает киевских преступников. Россия ответит на атаку, когда посчитает необходимым, заявил посол России в американской столице Анатолий Антонов.
Дипломат подчеркнул, что заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом, так как в Вашингтоне не нашли возможным признать очевидное – спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента России, передает РИА «Новости».
Антонов выразил уверенность, что время атаки накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, было выбрано не случайно.
Российская сторона, отметил посол, надеялась, что у администрации США хватит сил и достоинства осудить атаку, но Вашингтон выгораживает киевских преступников.
Антонов назвал слова американских чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского на атаки против России. Дипломат подчеркнул, что слова бюрократов о якобы сдерживании Киева от ударов по целям за пределами своих границ – лживый фарс.
Антонов заверил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает это необходимым, в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для российского руководства.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами. В связи с атакой зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.
|
|