Автобус с российскими номерами повредили в Тбилиси

Автобус с российскими номерными знаками, припаркованный в центре Тбилиси у Дворца спорта, облили красной краской и исписали нецензурными словами, сообщили грузинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Группа радикально настроенной молодежи в течение нескольких часов протестовала у автобуса, объясняя это тем, что на лобовом стекле был значок «Службы безопасности президента Российской Федерации».

Несмотря на появление полиции, антироссийские активисты облили автобус краской и забросали яйцами.

«Нам говорили, что автобус привез туристов, но это не имеет никакого значения. Туристами могут быть и российские силовики, вот такой мы им устроили прием», – заявил один из протестовавших.

После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, однако поддерживаются экономические и гуманитарные связи, а российские туристы активно посещают Грузию.