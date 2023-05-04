Знакомый назвал соучастницу убийства школьницы в Петербурге душой компании

Знакомый девушки, подозреваемой в соучастии в убийстве школьницы, назвал ее доброй и милой

Друзья 15-летней девушки, подозреваемой в соучастии в убийстве школьницы в Санкт-Петербурге, считали ее душой компании, рассказал знакомый девушки.

По его словам, подозреваемая «очень добрая и милая», а также толерантная и вежливая, никого не обсуждала и не сплетничала. Он назвал девушку душой компании, но добавил, что некоторые пользовались ее добротой и просили оплатить им покупки, передает РИА «Новости».



Источник выразил мнение, что девушка не могла быть причастна к убийству человека по собственной воле. При этом, добавил знакомый подозреваемой, у нее были «странности»: она любила «ходить по заброшкам и лесам».

Ранее двое подростков были задержаны в Петербурге по подозрению в убийстве школьницы, которую пригласили на пикник, а после «для собственного самоутверждения» забили молотком и закопали в заранее вырытой яме. Участвовавшая в расправе девочка 15 лет пришла с повинной в отделение полиции.