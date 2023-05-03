Подростков заподозрили в убийстве школьницы «ради самоутверждения» в Петербурге

СК: Два подростка стали подозреваемыми в убийстве школьницы «для самоутверждения» в Петербурге

В Петербурге задержаны двое подростков по подозрению в убийстве школьницы, которую пригласили на пикник, а после «для собственного самоутверждения» забили молотком и закопали в заранее вырытой яме, сообщили в СК.

По данным следственных органов, двое подростков – житель Петербурга 16 лет и его знакомая 15 лет – задержаны по подозрению в убийстве семиклассницы, которое они совершили без какого-либо мотива, а ради «собственного самоутверждения», передает РИА «Новости».

Как выяснило следствие, подозреваемые заранее выкопали могилу в лесу у поселка Парголово, после чего пригласили школьницу якобы «на пикник», где подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары молотком по голове. Тело девочки подозреваемые закопали.

Кроме того, СК выяснил, что после содеянного подозреваемые переписывались с матерью погибшей школьницы, чтобы «ввести ее в заблуждение касательно местонахождения дочери». Позднее подростки разбили телефон, выбросили в яму, где лежало тело девочки вместе с другими вещами погибшей.

Спустя некоторое время мать пропавшей семиклассницы сообщила о пропаже ребенка.

По информации питерского издания Neva.Today, позднее участвовавшая в расправе девочка 15 лет пришла с повинной в отделение полиции Приморского района Петербурга. Она рассказала, что снимала на видео, как ее приятель бьет молотком по голове несовершеннолетнюю пострадавшую.

По данным следственного управления, подозреваемый на допросе признался в содеянном, после чего показал место, где в лесном массиве было обнаружено тело потерпевшей.

СК уточняет, что решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.