Голливудским сценаристам приостановили выплаты из-за забастовки

Крупные голливудские киностудии вынуждены приостанавливать выплаты ряду сценаристов из-за их первой за 15 лет забастовки, сообщает Bloomberg.

По информации источников издания, корпорация Sony Group приостановила выплаты сценаристам, которые в связи с забастовкой не могут работать, то есть не могут выполнять условия договора, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Согласно информации агентства, последовать примеру Sony могут и другие студии в случае, если забастовка продлится несколько месяцев. Так, медиакомпании воспользуются моментом, чтобы сократить расходы и изменить условия договоров, подписанных в период с 2016 по 2021 год, когда индустрия переживала бум.

В начале мая сообщалось, что Голливуд стоит на пороге первой крупной забастовки сценаристов за последние 15 лет. Ее причинами называют уровень заработной платы, борьбу за авторское право и условия работы.