Бывшая узница концлагеря в Кенигсберге рассказала об использовании радиации на детях

Бывшая узница концлагеря «Норд» в Кенигсберге рассказала об использовании нацистами радиации на детях ради экспериментов

Нацистские ученые концлагеря «Норд» в Кенигсберге во время Великой Отечественной войны проводили бесчеловечные эксперименты над детьми, подвергая их рентгеновскому облучению, рассказала родившаяся в лагере в мае 1944 года бывшая узница Любовь Платонова.

По ее словам, гитлеровцы отняли ее у пленной матери и поместили в детский блок, где над малышами систематически проводились эксперименты, в частности, детей облучали рентгеном, это известно документально, передает РИА «Новости».

По воспоминаниям Платоновой, в полгода она перенесла черную оспу, причем переболела очень тяжело, а две военнопленных медсестры сказали родителям девочки, что она не переживет болезнь.

Сама бывшая узница рассказывает, что чудом выжила, так как, согласно статистике, в нацистских лагерях погибали девять из 10 детей.

«Нас спасла Советская армия… Эсэсовцы-врачи сбежали из детского блока до наступления наших войск», – подчеркнула она.

Также Платонова заверила, что, будучи дома, бабушка много лет не могла прийти в себя от того ужаса, который увидела: ребенок выглядел, как «уголек, обтянутый кожей».

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