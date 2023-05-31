Социологи проанализировали работу главы Якутии Николаева за пять лет

За пять лет работы глава Якутии Айсен Николаев реализовал в регионе ряд масштабных проектов, которые привели к демографическому и экономическому росту, следует из доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Эксперты выделили среди них три главных экономических аспекта для республики: транспортную связь с другими регионами и внутри республики, создание комфортной городской среды, необходимость реализации проекта Ленского моста. В их решении Якутия активно взаимодействует с федеральным центром и задействует внутренние ресурсы развития.

Одновременно с решением хозяйственных стратегических вопросов управленческая команда Якутии работала над развитием человеческого капитала, повышением уровня жизни, поддержкой института семьи и материнства, обеспечив выход на лидирующие места в ДФО по рождаемости и естественному приросту населения.

Николаев за время, проведенное на посту главы Якутии, реализовал ряд масштабных региональных проектов – 100-летие республики, Год матери, создание ведущей в ДФО ИТ-индустрии. Был поддержан курс на диверсификацию региона, мощное развитие получил творческий сектор, включая киноиндустрию.

Создан первый в федеральном округе и уникальный по российским меркам творческий кластер «Квартал труда», решается проблема расселения ветхого аварийного жилья, наступил «золотой век» газификации.

Оценивая достижения региона за последние годы, сам Николаев особенно отметил заслуги жителей республики: «По итогам пяти лет Якутия – лучшая по многим показателям среди регионов Дальнего Востока и приближается к первым местам в стране. Мы гордимся вкладом в развитие экономики России: суммами инвестиций, объемами жилищного строительства, ремонта дорог и благоустройства. За каждой цифрой достижений стоят судьбы конкретных якутян».

Он подчеркнул, что республика достойно прошла испытания последних лет благодаря вкладу каждого: жителя Якутска и отдаленного села, учителя школы и шахтера.

«Наша общая цель – процветание родной земли, которое невозможно без желания людей жить и работать в Якутии. Надеюсь, что скоро на свет появится миллионный якутянин. Уверен, что эта символическая цифра даст старт новым свершениям и победам», – сказал он.

Позитивную динамику в решении республикой стратегической «тройки» задач – рост населения, развитие экономики и транспортной доступности – отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, охарактеризовав и общую стратегию работы команды Николаева.

«Команда Николаева придерживается политики максимального вовлечения граждан в управление регионом, разделения ответственности за свою территорию. Выбранная стратегия дает позитивные результаты. (…) За пятилетний период Айсен Николаев вместе с командой продемонстрировал нужный республике уровень управленческого мастерства. Предложил не просто набор действий, а комплексную стратегию регионального развития», – заявила Кислицына.

Председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев отдельно подчеркнул подходы Якутии как региона с высоким процентом молодого поколения к работе с молодежью.

«Айсен Сергеевич на посту главы республики ведет большую и планомерную работу в части поддержки молодежи, предоставления жилья, цифровизации и в целом в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. (…) В республике открылось первое местное отделение «Движения Первых». Активно поддерживается и волонтерское движение, регион в лидерах по стране. В регионе принят отдельный закон о патриотическом воспитании», – отметил он.