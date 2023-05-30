В Росдетцентре рассказали о работе советников директоров по воспитанию в этом учебном году

Советники директоров по воспитанию становятся настоящими лидерами в области практического применения идей Новой философии воспитания, рассказали в Росдетцентре, подводя итоги реализации проектов в 2022-2023 учебном году.

Сегодня деятельность Росдетцентра охватывает всю страну. Она включает в себя систему профессиональной переподготовки для школьных учителей и педагогов СПО, подготовку вожатых и лидеров ученического самоуправления, проектирование и реализацию мероприятий в сфере социальной, творческой и интеллектуальной реализации детей и молодежи. Актив проектов Росдетцетра – более 50 тыс. специалистов по воспитанию по всей стране.

«Непосредственно Росдетцентр занимается развитием проекта «Навигаторы детства», в кадровый состав которого уже вошли более 22 тысячи специалистов по воспитанию. Очевидно, что школьная жизнь с приходом советников меняется в лучшую сторону, ребята с удовольствием принимают участие во внеурочной деятельности – занимаются в школьных театрах и музеях, спортивных клубах», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В 2021 году Росдетцентр запустил проект «Навигаторы детства». Это трехступенчатая система конкурсного отбора, повышения квалификации и экспертной поддержки педагогов, занимающих новую для образовательных организаций России должность – советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями и объединениями.

В настоящий момент команда «Навигаторов детства» объединяет 22 тыс. специалистов по воспитанию из 49 регионов. По данным на май 2023 года к проекту присоединились еще 40 регионов, а конкурс на должность советника директора по воспитанию охватил всю страну и составил порядка 3 человек на место.

По инициативе советников директоров по воспитанию в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, все школы страны в этом году охватила Всероссийская акция «Бессмертный полк в каждой школе». Им принадлежит проект по объединению традициями наставничества образовательные организации страны со школами из новых регионов, чтобы облегчить для детей и педагогов из Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей процесс адаптации к российским стандартам образования и воспитания.

Например, наставники взяли шефство над школами-побратимами и в формате телемостов проводят мастер-классы по «Осмысленному чтению». Росдетцентр запустил акцию «Дети-Детям» по сбору книг для ребят из Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. По итогам прошлого сезона добровольческой акции было собрано более 103 000 книг.

Благодаря работе советников директоров по воспитанию, активно развивается программа социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», которую мы реализуем совместно с ВДЦ «Орленок» и Российским движением детей и молодежи. За два года проект объединил свыше 1,5 млн ребят из более, чем 60 тыс. классов по всей стране. 12 тыс. самых активных обучающихся младших классов летом 2023 года станут участниками тематических смен «Содружество Орлят России».

В свою очередь директор «Артека» Константин Федоренко отметил, что между «Артеком» и Российским детско-юношеским центром сложились дружеские отношения и выразил уверенность в эффективности совместной работы. Константин Федоренко рассказал о взаимодействии «Артека» и Росдетцентра в сфере подготовки советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

«В 2021 году «Артек» стал базовой площадкой подготовки советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. За два года во взаимодействии с партнерами мы обучили почти шесть тысяч советников, в том числе, из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В этом году «Артек» не только продолжает обучение советников, но и занимаемся подготовкой команд школ, в которые входят директор, заместитель по воспитательной работе и советник по воспитанию», – подчеркнул Федоренко.