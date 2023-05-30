Автоэксперт дал советы столкнувшимся со сбоями GPS в Москве таксистам и автомобилистам

Автоэксперт посоветовал незнающим Москву таксистам приобрести бумажную карту города

Пешеходам, таксистам, а также автомобилистам, которые плохо знают город, следует научиться пользоваться бумажной картой либо скачать карту города на телефон для использования без навигационной системы и интернета, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, комментируя жалобы столичных таксистов на сбои в работе GPS.

Водители такси Москвы и Московской области в Сети массово жалуются на сбои в работе спутниковой системы навигации GPS, которые наблюдаются после атаки украинских дронов на столичный регион. Отмечается, что сигналы спутниковой навигации в столице «глушат» для устранения беспилотников, которые угрожают жизням граждан.



«Здесь претензий не может быть вообще ни у кого и ни к кому, потому что мы понимаем, что это не блажь или какие-то эксперименты. Более того, это даже не какие-то технические недостатки в работе навигационной системы. Очевидно, что такие методы предприняты для того, чтобы сбить с толку беспилотные летательные аппараты, чтобы они не могли достичь Кремля, государственных учреждений, важных для обороноспособности и управления страной и так далее», – говорит Лысаков.

Для того чтобы заказ можно было выполнить, таксист должен знать географию Москвы и области, подчеркивает эксперт. Он напоминает, что в советские годы портативного интернета не было, однако это не мешало автомобилистам и водителям такси ездить по городу. В современном мире навигатор служит лишь помощником, предлагающим различные пути. Кроме того, если он работает в режиме онлайн, то можно в режиме реального времени посмотреть, на каком участке дороги пробка и как ее можно объехать.

«Большая часть таксистов в крупных городах – это мигранты из Средней Азии, которые временно проживают на территории Российской Федерации. Эти наши гости, бывшие братья советского пространства, вообще не ориентируются, что неправильно. Если уж они занимают эти рабочие места, то должны иметь хоть какие-то знания города, понимать маршруты. Хорошо, если пассажир подскажет, как ехать до места, которое ему необходимо. Но я не думаю, что все знают, куда ехать, и эту проблему определенно должен решить водитель такси», – считает специалист.

Так он настоятельно рекомендует неопытным автомобилистам, а также незнающим город таксистам приобрести бумажную карту города, которая будет актуальна во все времена. Свои передвижения следует отслеживать именно по ней, используя для определения места улицу и дом, находящиеся поблизости.

«Думаю, в связи со сбоями количество выполненных заказов резко упадет. Если хотя бы на несколько дней вот такая электронная защита Москвы от нападения по воздуху продлится, и будет навигация отключена, то единицы из ныне существующих таксистов смогут получать заказы. Поэтому изучение города по обычной карте точно ни для кого не будет лишним», – советует Лысаков.

Также собеседник порекомендовал попробовать пешеходам, таксистам и автомобилистам, плохо знающим город, скачать на телефон карты, а не использовать их в режиме онлайн. Так, в случае если повторятся сбои в GPS, человек сможет самостоятельно найти, где находится, и проложить себе маршрут.

Рано утром во вторник в Подмосковье и Новой Москве были замечены украинские дроны, все они были сбиты. Некоторые из БПЛА врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. Генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным взять под контроль расследование атак беспилотных летательных аппаратов. Жители Москвы и области рассказали об инциденте. Позже на атаку дронов отреагировали в Сети.