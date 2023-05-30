Украина заявила о стремлении к нормальным отношениям с Россией

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30 мая, вторник  |  Последнее обновление — 03:05  |  vz.ru
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Ажиотажный спрос на золото вполне объясним

Мир накрыла новая золотая лихорадка DPA/TASS
В мире начинается новая золотая лихорадка. Драгоценный металл продолжают активно скупать не только мировые центробанки, но и частные лица. Цены держатся вблизи исторического максимума. Многие ждут нового исторического рекорда. Почему такой ажиотаж вокруг золота и как долго он продлится? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Россия получила всевидящий глаз из космоса

Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных? Подробности...
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На выборах в Турции победила Россия

Западные страны и турецкая оппозиция считают, что Москва фактически помогла Реджепу Эрдогану победить MURAT CETINMUHURDAR/Reuters
Важнейший внешнеполитический партнер России – президент Турции Реджеп Эрдоган – одержал победу во втором туре выборов главы государства. Почему Запад делал все для его поражения, почему провалился турецкий Майдан, за счет чего Эрдогану удалось удержаться на своем месте и что это теперь означает для интересов России? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    золотая лихорадка


    Ажиотажный спрос на золото вполне объясним

    внешнеполитический партнер


    На выборах в Турции победила Россия

    прорывные технологии


    Россия получила всевидящий глаз из космоса

    русофобская риторика


    Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

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    Украина заявила о стремлении к нормальным отношениям с Россией

    Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о стремлении Киева к нормальным отношениям с Москвой
    		   
    30 мая 2023, 03:05
    Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украина «стремится к нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

    Резников утверждает, что Украине «российская земля не нужна» и что вооруженные силы Украины не причастны к обстрелам Белгородской области. Он также заявил, что наступление ВСУ возможно «в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке», передает ТАСС со ссылкой на Funke.

    По словам министра, ВСУ получили около 60 танков «Леопард» от Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Франция передала колесные танки AMX-10RC, Великобритания – Challenger, США – Abrams, заявил он.

    Резников также заявил, что Украине требуется около 120 истребителей, большая часть которых должна быть F-16. По его словам, Eurofighter и Gripen также оказались бы важным подспорьем для ВСУ. Киев рассчитывает на германские Eurofighter и Tornado.

    Как заявил министр, «важным шагом» было бы объединение Великобритании и Германии для поставок Eurofighter. Прежде всего, по его словам, Киев был бы признателен, если бы Берлин участвовал в обучении украинских летчиков использованию Eurofighter. Украина хотела бы получить первые F-16 «к концу года». По словам Резникова, Киев нуждается в истребителях четвертого поколения и выше: F-16, Eurofighter, Rafale или Gripen.

    Напомним, в последнее время Белгородская область крайне активно подвергается атакам со стороны ВСУ.

    СМИ: Удар России по носителям Storm Shadow навел министр обороны Украины
    «Российская газета»: Министр обороны Украины Резников навел удар ВКС России по носителям Storm Shadow
    		   
    29 мая 2023, 15:54
    Фото: mil.gov.ua
    Текст: Ольга Никитина

    В результате российского авиаудара по украинской авиабазе в Хмельницкой области могли быть уничтожены самолеты-носители британских ракет Storm Shadow, пишут СМИ.

    Удар ВКС, как сообщается, мог «навести» министр обороны Украины Алексей Резников, который ранее опубликовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с британской Storm Shadow, раскрыв носителя этих ракет, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».

    На той же открытке, по данным СМИ, «засветилась» эмблема 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, база которой расположена в городе Староконстантинове в Хмельницкой области.

    Об уничтожении пяти самолетов в Хмельницкой области ранее сообщали местные власти, подконтрольные Киеву.

    Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS.

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    Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника
    Российские силы за двое суток взяли в плен у Белогоровки более 20 украинских десантников
    		   
    29 мая 2023, 08:16
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Российские военнослужащие за двое суток взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам эксперта, за двое суток российские штурмовые отряды провели несколько успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка и захватили в плен 23 военнослужащих 81-й бригады Вооруженных сил Украины.

    Как указал Марочко, военнопленным оказали медицинскую помощь и отправили их в место содержания, «отвечающее всем нормам международного гуманитарного права», передает ТАСС.

    Российские военные также заняли выгодные позиции на линии боевого соприкосновения у Белогоровки.

    Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к маневренной обороне, пытаются прощупать слабые места российских позиций на Луганском направлении.

    Коментарии (22)
    Губернатор Гладков предложил решение проблемы с обстрелами Белгородской области
    Губернатор Гладков: Присоединение Харькова станет решением проблемы с обстрелами Белгородской области
    		   
    29 мая 2023, 09:38
    Фото: t.me/vvgladkov
    Текст: Ольга Никитина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова.

    Гладков в эфире канала «Россия 24» подчеркнул, что если Харьков присоединить к Белгородской области, это станет лучшим решением проблемы обстрелов региона, передает ТАСС.

    В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек.

    Коментарии (67)
    Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Киеве
    ТАСС: В центре Киева прозвучало больше десяти взрывов, люди спускаются в подвалы
    		   
    29 мая 2023, 12:03
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    По сообщениям очевидцев, в центре Киева прогремело более десяти взрывов, жители спускаются в метро и подвалы.

    Очевидец сообщил ТАСС, что над городом работает система ПВО. По его словам, жители в панике.

    Источник сообщил также, что дым виден в районе киевского аэропорта Жуляны.

    Воздушная тревога в понедельник объявлена почти во всех регионах Украины, кроме Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской.

    Ранее сообщалось, что некоторых жителей во время воздушной тревоги не пустили в метро.

    Коментарии (32)
    В США назвали число ликвидированных на Украине американских наемников
    Washington Post: На Украине ликвидированы не менее 16 американских наемников, воевавших на стороне ВСУ
    		   
    29 мая 2023, 15:22
    Фото: U.S. Army photo/Pfc. Denice Lopez, Training Support Activity Europe
    Текст: Ольга Никитина

    Не менее 16 американских наемников, участвовавших в конфликте на Украине на стороне ВСУ, ликвидированы, сообщают СМИ США.

    В публикации The Washington Post говорится, что «последние войны Америки» уходят в историю, однако некоторые американские ветераны решили вновь взяться на оружие на Украине и «по крайней мере в 16 случаях отдали свои жизни».

    WP рассказывает о пятерых наемниках, которые прибыли на Украину «как частные лица», игнорируя неоднократные предупреждения властей США о серьезной опасности, которая ожидает каждого, кто ступит на поле боя, передает РИА «Новости».

    В статье говорится, что точное число американцев, которые отправились в качестве наемников на Украину, неизвестно, однако их могут быть тысячи.

    Так, напоминает издание, в начале 2022 года в Киеве сообщали, что в «иностранный легион» пожелали вступить свыше 20 тыс. американских граждан. За службу, по данным газеты, они получают от 500 до 3,5 тыс. долларов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях.

    Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, на стороне киевского режима воюют более чем 2,5 тыс. иностранных наемников.

    Коментарии (10)
    В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
    Советник главы военной администрации Одесской области Украины Братчук сообщил о повреждении портовой инфраструктуры
    		   
    29 мая 2023, 07:47
    Фото: Рупор Москвы/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Повреждены объекты портовой инфраструктуры, заявил советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук после сообщений о взрывах в регионе.

    Как рассказал Братчук, воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что «в портовой инфраструктуре вспыхнул пожар». Она уточнила, что «пострадала портовая инфраструктура именно Одессы», передает ТАСС.

    Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.

    Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.

    Коментарии (15)
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прозвучали в Киеве и ряде регионов Украины
    		   
    29 мая 2023, 04:29
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На окраинах Киева, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве взрывы прогремели в четырех районах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе начался пожар.

    Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Сначала тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Также тревогу объявили на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Предупреждение об угрозе с воздуха также было объявлено в Полтавской и Черкасской областях.

    Позднее тревога прозвучала в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, далее – в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях. Последними тревогу объявили в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

    В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (16)
    Командование ВСУ заявило о скором контрнаступлении
    		   
    29 мая 2023, 13:50
    Фото: REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки определены, заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

    Командующий заявил о скором наступлении по итогам встречи с командирами украинских частей и подразделений. Заявление сделано в Telegram-канале Сырского, передает ТАСС.

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы в любой момент начать контрнаступление, заранее дата оглашаться не будет.

    Россия подчеркивала, что Запад активно подталкивает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски катастрофических последствий для страны.

    Коментарии (27)
    Военный эксперт: России надо присоединять не только Харьковскую область
    Военный эксперт Онуфриенко оценил инициативу губернатора Гладкова присоединить Харьковскую область для прекращения обстрелов Белгорода
    		   
    29 мая 2023, 18:03
    Фото: Антон Вергун/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Заявление губернатора Вячеслава Гладкова продиктовано заботой о безопасности местных жителей. Но эта проблема охватывает все приграничные регионы. Для решения задачи нужна полная демилитаризация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Гладков заявил, что защитить регион от обстрелов сможет только присоединение Харьковской области.

    «Заявления белгородского губернатора Гладкова – это констатация факта, на которую обратили внимание только тогда, когда об этом сказал глава региона. В экспертном сообществе об этом речь шла еще в прошлом году, когда принималось решение об отводе наших войск с территории Харьковской области», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Уже тогда было совершенно очевидно, что такая близость Белгородской области и территорий, подконтрольных ВСУ, грозит тем, что они будут обстреливать наш регион. Гладкова, конечно, волнуют вопросы безопасности вверенного ему субъекта, поэтому он говорит о необходимости присоединить Харьковскую область», – отметил он.

    На ваш взгляд

     
    Нужно ли России присоединить Харьковскую область?



    Обсуждение:  10 комментариев

    «Но мы понимаем, что точно так же губернатора Курской области волнует близость границы в районе Сумской области. А главу Брянщины – сопредельные с его регионом территории Черниговской области. По сути, это то, о чем в самом начале СВО говорил президент Путин: необходимость денацификации и демилитаризации всей территории, подконтрольной украинским властям. Пока этого не произойдет, обстрелы наших регионов не прекратятся», – полагает собеседник.

    Вместе с тем, если говорить о теоретическом планировании подобных операций, то в первую очередь необходимо обратить внимание на настроения людей в регионе с поправкой на то, что наш противник полностью контролирует медиапространство Харьковщины.

    «К сожалению, люди, которые родились, скажем, во времена первого Майдана 2004 года и учились в школе во времена Евромайдана 2014 года, сегодня воюют с оружием в руках. Уж что-что, а промывать мозги на Украине умеют, особенно с учетом медийной поддержки США и других стран НАТО. Как следствие – немалая доля местных жителей искренне верят, что они защищают свой регион. И эту проблему нам надо решать», – заключил собеседник.


    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области, сославшись на то, что это относится к категории связанных со спецоперацией вопросов, и он никак не может это прокомментировать.

    Издание Lenta.ru сообщает, что жители города Шебекино в Белгородской области в понедельник заявили о сильнейшем с начала СВО обстреле. Отмечается, что прилеты фиксируются каждую минуту. По предварительным данным, вооруженные силы Украины атакуют российский город из реактивной системы залпового огня «Град». В результате на промзоне начался пожар. Как написал Гладков в своем Telegram-канале, в результате обстрелов пострадали четыре человека – это сотрудники одного из предприятий.

    В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек. Напомним, в прошлый понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

    Коментарии (16)
    Массовая драка произошла во Львове между местными и переселенцами из Харькова
    		  
    29 мая 2023, 19:02
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    В микрорайоне Левандовка во Львове произошла массовая драка, участниками стали местные жители и переселенцы из Харькова.

    Инцидент произошел 27 мая, сообщает украинское издание «Страна».

    Сообщается, что харьковчане грубо отреагировали на бандеровское приветствие «Слава Украине!», что стало причиной конфликта, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание.

    О количестве участников драки не сообщается, но отмечается, что с обеих сторон как минимум по одному человеку получили ранения. Несколько человек позже попали в больницу с травмами головы.

    Коментарии (11)
    Стало известно о мощном взрыве в Киеве
    «Клименко тайм»: В Киеве произошел мощный взрыв, объявлена воздушная тревога
    		   
    29 мая 2023, 11:37
    Фото: Latin America News Agency/Reuters
    Текст: Ольга Никитина

    Мощный взрыв в понедельник утром прогремел в Киеве, в городе объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    О взрыве сообщает «Клименко тайм».

    В регионе объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что некоторых жителей во время воздушной тревоги не пустили в метро.

    Как сообщали очевидцы, прошлой ночью в Киеве прогремели десятки взрывов, работала система ПВО.

    Коментарии (8)
    Москва раскритиковала нелепые попытки оправдать сенатора США Грэма
    МИД: Попытка оправдать русофобские высказывания сенатора США Грэма обречена на провал
    		   
    29 мая 2023, 13:02
    Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Попытка американских СМИ оправдать сенатора США Линдси Грэма обречена на провал, отмыться от таких слов уже невозможно, заявил МИД России.

    В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что чудовищная фраза Грэма о том, что «Русские умирают... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно» ошарашила людей. МИД указал, что это проявление не только пещерной русофобии, а истинного человеконенавистничества.

    Широкое возмущение, как отмечает МИД, привело к тому, что пропагандистская машина, обслуживающая западных политиков, занялась кризис-менеджментом. Reuters и Би-би-си выпустили материалы, в которых говорится, что «Грэм сказал не так и не то». Сенатора, как некогда бывшего президента США Джорджа Буша – младшего с его «людоедскими измышлениями», стали нелепо и позорно оправдывать, утверждая, что слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    «Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм – порождение нейросетей и его не существует?» – поинтересовался МИД.

    Ведомство подчеркивает, что оправдаться в этой ситуации невозможно. Даже если слова произнесены порознь, отмыться от них нельзя, говорится в заявлении.

    Киевский режим и американские патриоты объединились в нацистской философии ненависти к русским, подчеркивает МИД России.

    История с трусливыми оправданиями и попытками выгородить американского сенатора стала ударом для репутации Reuters и Би-би-си, которая и без того уже поблекла.

    «С учетом всего того, что они наговорили, миссия невыполнима: надо оправдать сенатора Грэма, но при этом не замазать главу режима Зеленского. Пропаганда, сэр», – заключил МИД России.

    Напомним, Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне». После русофобских высказываний Грэм был объявлен в розыск в России.

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    Генерал ВСУ назвал потерянные Украиной города
    		   
    29 мая 2023, 21:54
    Фото: ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Из-за ошибки президента Украины Владимира Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью украинским СМИ.

    По его словам, это произошло из-за того, что президент стремился начать контрнаступление, вместо того чтобы укреплять оборону страны, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

    Военный добавил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами для того, чтобы продолжить продвижение своих сил за линию Артемовска.

    Напомним, формирования группы «Вагнер» при поддержке ВС России ранее полностью установили контроль над Артемовском.

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    Во Франции объяснили, почему установки CAESAR не подходят для конфликта на Украине
    Французский эксперт Моро: Артиллерийские установки CAESAR не подходят для украинского конфликта

    29 мая 2023, 09:11

    Текст: Ольга Никитина

    Самоходные артиллерийские установки CAESAR, поставленные Киеву, для конфликта на Украине не подходят, поскольку быстро будут выведены из строя, а ремонту они не подлежат, заявил французский активист Ксавье Моро.

    Моро, который окончил военную академию и служил во французском десантном полку, заявил РИА «Новости», что эти самоходки являются очень хорошим оружием, они созданы легкими (около 17,5 тонны) и их легко использовать.

    При этом CAESAR не имеют брони. Их в основном использовали в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая, отметил эксперт.

    Он сообщил, что установка, если имеет «нормальные боеприпасы», может стрелять на расстояние до 40 километров. При этом, отметил Моро, Украине «нормальные боеприпасы» не поставляли, поскольку это очень дорого. Франция сама не производит их, а закупает у Германии, пояснил эксперт.

    CAESAR является хорошим оружием, однако быстро выйдет из строя в таких условиях, как в Донбассе, сказал Моро. Ремонтировать данные установки невозможно. Секрет, по словам французского эксперта, в том, что их придется пересобирать.

    В конце апреля Киев сообщал о получении от Дании самоходных артиллерийских установок французского производства CAESAR.

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    Очевидцы сообщили о десятках ночных взрывов в Киеве
    ТАСС: Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Киеве прошлой ночью

    29 мая 2023, 10:37

    Текст: Ольга Никитина

    Прошлой ночью в Киеве прогремели десятки взрывов, работала система ПВО, сообщили очевидцы.

    Очевидцы сообщили ТАСС, что первые взрывы раздались примерно в 3.00. В небе заметили дроны, работала система противовоздушной обороны.

    Взрывы звучали каждые две-три минуты в течение часа, сообщил местный житель.

    По словам еще одного источника, ПВО работала в разных районах, особенно раскаты слышались в Подольском районе.

    В ночь на воскресенье, как сообщали очевидцы, в Киеве ощущались толчки и вибрация. Мэр города Виталий Кличко заявил, что это связано с «перемещением мощного оружия».

    В ночь на понедельник воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Утром в Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры, в Хмельницкой области – о повреждении военного объекта.

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