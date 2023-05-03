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3 мая, среда | Последнее обновление — 19:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Санкт-Петербурге ввели запрет на запуск дронов
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Принимать роботов за людей – опасная ошибка. Но размывание грани между ИИ и людьми опасно и в другую сторону – когда навыки общения с роботами переносятся на людей.
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Минобороны: США не намерены выводить ядерные заряды из Европы
Минобороны заявило о неприятии США требований России по выводу ядерных зарядов из Европы
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Вашингтон не принял требования о выводе своего ядерного оружия на свою территорию, заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин.
Российские требования о прекращении размещения американских ядерных боеприпасов в Европе и по выводу американского ядерного оружия на национальную территорию США отвергли, рассказал Фомин на брифинге для военных атташе дружественных стран, передает ТАСС.
Также замминистра пояснил, что деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Госсекретарь США Блинкен: Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью Fox News сообщил, что, как известно американской стороне, украинцы обдумывают начать контрнаступление в ближайшие недели.
«Посмотрим, что при этом произойдет», – приводит его слова РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какие меры предпринимают российские военные для того, чтобы украинское контрнаступление не состоялось.
Военный аналитик: США поставили ВСУ в безвыходное положение
Военный аналитик Онуфриенко: В США провалы ВСУ расцениваются как личные неудачи Байдена
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Вашингтон вынужден давить на Владимира Зеленского в вопросе контрнаступления и перекладывать на президента Украины ответственность за потенциальный провал атаки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в западных СМИ сообщили, что украинская армия не готова к наступлению, однако выбора у нее нет.
«С военной точки зрения мы видим сомнительные попытки подготовить контрнаступление, о котором говорят почти пять месяцев. Судя по открытым данным, ВСУ не удалось собрать и половины того, что они хотели получить для полноценной атаки. Отдельный вопрос связан с западной авиацией, о которой украинские власти говорят постоянно, хотя сами самолеты им никто не обещал», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Положение Зеленского осложняет и накал страстей внутри так называемой украинской элиты, – продолжает собеседник. – Это клубок змей, в котором каждая группировка пытается доказать, что именно она должна находиться у власти. А так как сам Зеленский не обладает субъектностью, а все решения принимаются не в Киеве, у окружающих его политиков полно времени на внутреннюю грызню», – рассуждает он.
«Для американцев тут тоже есть проблема. Поскольку военные задачи для ВСУ ставятся в Вашингтоне, многие увязывают неудачи украинской армии с ошибками Белого дома. Но администрация Байдена пытается откреститься от этого. Если внимательно посмотреть на публикации западных СМИ, мы увидим, как пресса планомерно снимает ответственность с Байдена, Пентагона и Демпартии США за провалы ВСУ», – указывает эксперт.
«Расставляются и соответствующие акценты. В частности, мы видели заявления о том, что Штаты выступают против удержания Артемовска «любой ценой», а Зеленский якобы не прислушался к этим советам. То же самое говорили о Северодонецке и Лисичанске. «Бахмутскую мясорубку» тоже называют сугубо ошибкой президента Украины. Они же пишут о внутриполитических разборках на Банковой, будто бы там есть хоть один самостоятельный политик», – перечисляет аналитик.
«Я убежден, что Штаты прекрасно понимают, насколько серьезную ошибку допустили, глубоко погрязнув в украинском конфликте. Им не стоило в первых рядах рассказывать о том, что они готовы до последнего поддерживать Украину. Сейчас же выстроилась прямая аналогия – поражение ВСУ равнозначно поражению лично Байдена. Теперь они пытаются эту связь разорвать, и тем самым ВСУ оказываются в безвыходном положении», – заключил Онуфриенко.
Украине придется начать контрнаступление, несмотря на неготовность армии. Об этом ранее написал профессор Марк Галеотти в британской газете The Sunday Times. По данным эксперта, откладывать атаку больше нельзя по военным и политическим причинам. Отмечается, что ВСУ довольно активно осваивают переданные им 230 танков, а также 1550 бронемашин. Однако систем ПВО для наступления все еще не хватает, о чем ранее писала газета ВЗГЛЯД.
Вопреки очевидным проблемам, у Зеленского не осталось альтернативных вариантов. «У Украины нет иного выхода, кроме как перейти в наступление весной или летом. Ее лидеры загоняют себя в рамки. Зеленский умело вел отношения с Западом, но чтобы сохранить поддержку, он должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций», – цитирует Галеотти «Русская служба BBC» (признана в России иностранным агентом).
Еще одна проблема, с которой сталкивается Зеленский, связана с внутриполитическим разногласием на Украине относительно перспектив конфликта. В пример Sunday Times приводит главу военной разведки Украины Кирилла Буданова (ответственного за серию терактов в России – прим. ВЗГЛЯД), который выступает против переговоров с Россией и рассчитывает на успех наступления, замечает «Коммерсант».
На этом фоне телеканал CNN, анализируя потенциал ВСУ, пишет: прорыв российских оборонительных линий станет для украинской армии огромным испытанием. Чиновники также признают, что ВСУ может не хватить фактора внезапности. Помимо этого, Россия сохраняет явное преимущество в воздухе, «и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины».
Кроме того, обозреватель New York Times Майкл Швирц сообщил, что атака ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у них сокращаются запасы оружия.
Американский генерал заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Генерал США Милли: ВСУ прямо сейчас имеют возможность провести контрнаступление
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У украинских военных прямо сейчас имеется возможность проведения наступательных операций, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли.
Милли в интервью журналу Foreign Affairs заявил, что Киев обладает достаточным количеством ресурсов и для обороны, причем, подчеркнул он, за последний год они значительно возросли. Срок начала возможной наступательной операции ВСУ Милли называть не стал. Он заявил, что решение будет принимать Киев, передает РИА «Новости».
Милли добавил, что у Киева есть «значительный объем планирования и координации», если бы он решил провести наступление.
Также американский генерал заявил, что не ожидает окончания украинского конфликта в этом году.
Ранее Милли выражал сомнения в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед вооруженными силами Украины цели по вытеснению российских войск и возвращению всех утраченных территорий.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие меры предпринимают российские военные, чтобы контрнаступление ВСУ не состоялось.
На Украине погиб военный из США
На украинской территории погиб бывший американский военный Купер Эндрюс, он участвовал в боевых действиях, сообщил телеканал CNN со ссылкой на семью погибшего.
Эндрюс погиб примерно 19 апреля у Артемовска, сообщил CNN, передает ТАСС.
Американский военный уехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в ноябре 2022 года. У него в марте закончился контракт, но он решил остаться в стране сверх обозначенного срока.
Представитель госдепа США подтвердил гибель американца на Украине, но не раскрыл его личность.
ЕС задумался об ограничении транзита товаров через Россию
Евросоюз в рамках новых санкций собрался ограничить транзит товаров через Россию
Европейский союз планирует принять 11-й пакет санкций в отношении Москвы, в котором намерен ограничить транзит товаров через территорию России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Таким образом европейские политики рассчитывают бороться с обходом уже введенных санкций в отношении России. Кроме того, в ЕС рассматривают меры против судов, отключающих транспондеры, передает ТАСС.
Кроме того, источники Bloomberg сообщают, что США, Япония и Канада также планируют ввести новые ограничения против Москвы. В частности, Оттава работает над мерами, касающимися прав человека, и ограничениями против оборонной промышленности России.
Планы по введению новых санкций будут обнародованы в мае в ходе саммита в Японии.
Ранее СМИ сообщали, что команда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начала разрабатывать санкции против России еще в ноябре 2021 года, до начала спецоперации на Украине.
В Евросоюзе запретили экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы
Еврокомиссия со 2 мая по 5 июня запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены, говорится в заявлении ЕК.
Ограничения могут быть продлены в случае необходимости, передает ТАСС.
«В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии», – сказано в заявлении. При этом транзит через эти страны разрешен.
В заявлении говорится, что эти страны обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.
Ранее сообщалось, что Варшава приняла решение о запрете импорта украинского зерна и других продуктов, поскольку правящая партия «Право и справедливость» не захотела поддержкой Киева оттолкнуть избирателей в преддверии парламентских выборов.
В США обвинили Киев в «непрерывном геноциде и терроризме»
Американский ведущий Моррис обвинил Киев в «непрерывном геноциде и терроризме» в отношении жителей Донбасса
Действия украинских властей в отношении жителей Донбасса – это геноцид и терроризм, заявил американский журналист, ведущий Redacted News Клейтон Моррис.
Моррис, оценивая ситуацию в регионе с 2014 года, обвинил Киев в «непрерывном геноциде и терроризме». Он подчеркнул, что конфликт начался с артиллерийских ударов Украины по мирным жителям Донбасса в 2014 году и лишь «необразованный человек» может этого не понимать, передает РИА «Новости».
Ведущий указал, что накануне ВСУ нанесли удары по Донецку и Запорожской области, причем целились по территории, где отсутствуют военные объекты. При этом погибли мирные жители, но западные СМИ «проигнорировали несколько массивных смертельных атак со стороны Украины», этого «не увидеть на главных телеканалах» в США, сказал он.
Напомним, Моррис заявил, что Белый дом потерял интерес к Украине из-за потенциального конфликта с Китаем.
Пушков рассказал о «сбывшемся кошмаре» де Голля
Пушков: Прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии
Возможность автономии Европы похоронена из-за приема в состав Европейского союза восточноевропейских республик, заявил сенатор Алексей Пушков.
Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал перепалку между Францией и Польшей, заявив, что Парижу следовало думать раньше.
По словам российского политика, прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии. При этом в Париже и других столицах Старой Европы об этом не догадались вовремя, отметил он.
В результате, продолжил Пушков, европейские государства стали заложниками новых членов Евросоюза, впали в зависимость от Польши и прибалтов.
Из-за такого альянса, подчеркнул Пушков, суверенитет Франции оказался нивелирован. «Генерал де Голль не смог бы представить себе такое в самом страшном кошмаре», – заявил сенатор.
Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон призвал Европу к стратегической автономии. По его словам, европейским государствам необходимо прекратить подстраиваться под «американский ритм», им нужно «проснуться» и подумать о собственных интересах.
Польский премьер Матеуш Моравецкий в ответ раскритиковал Макрона и заявил, что Варшава – это надежный стратегический союзник Вашингтона.
Bloomberg рассказал о перепалке Маккарти с российским журналистом
Bloomberg: Спикер Конгресса США резко обменялся мнениями об Украине с журналистом из России
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, находясь в Израиле, «резко обменялся мнениями» с российским журналистом по вопросу предоставления Украине американской помощи.
Корреспондент, по данным Bloomberg, спросил Маккарти о планах Вашингтона по сокращению помощи для Киева.
Маккарти в ответ заявил, что голосует за оказание Украине помощи, что поддерживает выделение помощи этой стране. «Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной», – приводит его слова RT.
Спикер Палаты представителей Конгресса США добавил, что его страна будет продолжать поддержку Украины.
Имя российского журналиста не уточняется.
Ранее в Белом доме сообщили, что американская сторона намерена передать киевскому режиму новые пакеты военной помощи, США отдали почти все, о чем просила Украина.
Москва не раз подчеркивала, что страны Запада накачивают оружием и боеприпасами Украину, предоставляют разведданные, обучают солдат, что приближает к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Reuters: США не знали об ударе БПЛА по Кремлю
Reuters со ссылкой на американского чиновника: США не были предупреждены об ударе ВСУ по Кремлю
Американские власти не были заранее предупреждены о попытке удара Украины по Кремлю с помощью беспилотников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США.
Он уточнил, что в Вашингтоне все еще пытаются подтвердить информацию об атаке, передает ТАСС.
«Если что-то было, то не было никакого предупреждения», – сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, их удалось уничтожить. Президент Владимир Путин не пострадал, его не было в тот момент в Кремле.
Россия указала на превращение зерновой сделки в коммерческий проект Запада
Советник-посланник посольства России в США Леденев констатировал превращение зерновой сделки в коммерческий проект
Зерновая сделка превратилась в коммерческий проект, Запад интересуют только прибыли собственных агрохолдингов, заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.
Леденев отметил «изворотливость», с которой США пытаются игнорировать «четко прописанную» связь между вывозом украинского зерна и «нормализацией росагроэкспорта». «Впечатление таково, что исторический принцип Pacta sunt servanda – договоры должны соблюдаться – здесь вмиг забывается, когда речь касается нашей страны», – заявил Леденев, слова которого приводятся в Telegram посольства.
Он указал на отсутствие прогресса в «разрешении финансово-логистических проблем при отгрузках российского зерна и удобрений», в вопросах импорта в Россию сельхозтехники и работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса».
Леденев заявил, что указанные проблемы вызваны «опостылевшей всему миру санкционной стратегией» Запада. По его словам, Запад интересует не помощь Глобальному Югу, а «поступление украинского зерна на явно не бедствующие европейские рынки» и «преумножение прибылей западных агрохолдингов». Так, США продемонстрировали «выразительное безмолвие» в ситуации с запретом импорта украинского продовольствия странами Восточной Европы.
Указывается, что «из почти 29 млн тонн вывезенных с украинской территории сельхозтоваров лишь 2,6% были направлены в нуждающиеся нацхозяйства». При этом России мешают поставлять зерно и удобрения в развивающиеся страны даже на безвозмездной основе.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не выполняется в части условий, которые касаются России, поэтому имеет «не очень хорошие» перспективы продления.
Песков: Россия наблюдает за экономической ситуацией в США
Россия внимательным образом следит за ситуацией в мировой экономике и, в частности, в американской экономике, которая испытывает определенные проблемы, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что в США высокий уровень инфляции, инфляционные ожидания также остаются на высоком уровне, передает РИА «Новости».
Песков, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Россию то, что 1 июня истекает потолок госдолга в США и возможен дефолт, напомнил, что в США это происходит не впервые, однако американские власти до сих пор находили решения.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в письме Конгрессу заявила, что если лимит госдолга не повысить, страна может исчерпать чрезвычайные меры к июню, в результате чего возникнет угроза дефолта.
Правозащитник из США Барака назвал вовлечение Запада в конфликт с Россией катастрофой
Намерение западных руководителей вступить в открытый конфликт с российской стороной обернулось катастрофой, заявил правозащитник из Соединенных Штатов Аджаму Барака.
Капитал из Европы не может никого винить в произошедшем, «кроме самого себя», заявил Барака в Twitter, передает РИА «Новости».
По его мнению, сейчас «слишком поздно», чтобы осознать, какой «огромной катастрофой» было втягивание Запада в военное противостояние с Россией.
Ранее Барака заявлял, что второй целью США в украинском конфликте является ослабление Германии.
Госдеп уклонился от прямого ответа на вопрос об атаке дронов ВСУ на объекты в России
Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель не дал прямого ответа на вопрос о том, как американское внешнеполитическое ведомство может прокомментировать атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Брянской области, в Севастополе и Крыму.
Патель, отвечая на данный вопрос, заявил, что предоставит украинской стороне возможность рассказать о своих операциях, которые они решили предпринять.
При этом представитель Госдепа заявил, что Соединенные Штаты, как и прежде, будут поддерживать украинских партнеров. Он подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать стремиться к тому, чтобы «привлечь Россию к ответственности», пишет РБК со ссылкой на заявление на сайте внешнеполитического ведомства США.
Напомним, одна из последних атак на Севастополь, главную базу Черноморского флота, была совершена 29 апреля. Тогда один украинский дрон смог долететь до нефтебазы, второй БПЛА сбили на постах наружного наблюдения Черноморского флота при помощи стрелкового оружия. Одновременно с этим два дрона сбили над Крымом. В Госдуме атаку на Севастополь назвали терактом.
Экс-разведчик США назвал расследование о «Северных потоках» «неудобной правдой»
Экс-разведчик США Риттер: Расследование Херша о «Северных потоках» – неудобная правда
Расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках» игнорируется Западом, поскольку является «неудобной правдой», заявил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
Риттер рассказал, что Херш является его другом, они знакомы 25 лет. Бывший американский разведчик выразил доверие всему, что пишет этот журналист. «Это неудобная правда, поэтому это игнорируется», – приводит его слова РИА «Новости».
Независимый военный эксперт Скотт Риттер в понедельник в Новосибирске впервые в России представил свою книгу о ядерной безопасности «Гонка разоружения».
Напомним, Херш по итогам проведенного расследования пришел к выводу, что взрывчатку на «Северных потоках» установили водолазы США во время натовских учений. По данным Bloomberg, организаторы диверсий могли иметь доступ к быстроходному подводному аппарату, на котором и покинули место преступления.
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