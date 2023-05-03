В Москве открылась фотовыставка о конкурсе «Лидеры России»

Посвященная конкурсу управленцев «Лидеры России» фотовыставка начала работу в парке культуры и отдыха «Сад Эрмитаж» в Москве, она продолжит работу до 31 мая.

Эта выставка стала третьим по счету фотопроектом в Москве, открывающим возможности конкурса, посетители смогут попасть туда до 31 мая, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«За пять лет у «Лидеров России» появилась большая история – это прохождение оценочных испытаний, результативные встречи с наставниками, рассказы конкурсантов о том, как проект изменил их жизнь, карьерные достижения, научные разработки, социальные проекты участников и многое другое. Десятки тысяч москвичей и гостей столицы уже увидели фотохронику о конкурсе в парках Музеон и ВДНХ, а с сегодняшнего дня зарядиться атмосферой «Лидеров России» можно в «Саду Эрмитаж» – в фотографиях мы собрали самые яркие моменты конкурса. А тем, кто хочет проверить свои навыки руководителя, профессиональные компетенции и испытать себя, напоминаю, что регистрация на конкурс открыта до 14 мая. Советую не откладывать подачу заявки на последний момент», – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Серия выставок «Открываем новые возможности с Лидерами России» открылась в начале апреля 2023 года в парке «Музеон». Второй площадкой стал парк ВДНХ. Экспозиция в парке культуры и отдыха в «Саду Эрмитаж» стала третьей площадкой.

До 14 мая продолжается регистрация на пятый сезон конкурса управленцев «Лидеры России». Принять участие в нем могут россияне и других государств до 55 лет с опытом управления не менее двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на сайте лидерыроссии.рф. В новом сезоне каждый зарегистрированный участник сможет получить рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления.

В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев. Иностранные граждане, победившие в конкурсе, смогут претендовать на получение в упрощенном порядке российского гражданства, а иностранцы-финалисты – на получение по такой же системе вида на жительство в России.