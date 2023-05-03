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В США заявили о безвыходном положении Зеленского
Подполковник США Дэвис: Зеленскому надо будет выбрать переговоры с Россией или продолжение боев
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется выбирать между мирными переговорами с Россией и продолжением боевых действий, заявил подполковник США Дэниел Дэвис изданию 19FortyFive.
«Реальность такова, что у него (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) нет возможности полностью вытеснить российскую армию», – приводит его слова «Российская газета».
По словам Дэвиса, контрнаступление ВСУ не принесет Киеву каких-то значительных успехов.
Ранее председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Госсекретарь США Блинкен: Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью Fox News сообщил, что, как известно американской стороне, украинцы обдумывают начать контрнаступление в ближайшие недели.
«Посмотрим, что при этом произойдет», – приводит его слова РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какие меры предпринимают российские военные для того, чтобы украинское контрнаступление не состоялось.
Командование ВСУ сообщило о решении усилить оборону Артемовска
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский сообщил о принятии решения об усилении обороны Артемовска
Руководство вооруженных сил Украины приняло ряд решений об усилении обороны Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.
Он добавил, что ВСУ продолжают обороняться и ведут сдерживание наступления на востоке.
«Вместе с командирами приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны», – приводит его заявление в Telegram РИА «Новости».
Сырский заявил, что несмотря на все прогнозы, ВСУ удается удерживать Артемовск.
Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои, российские войска продолжают атаковать.
Мирошник: ВСУ перейдут в контрнаступление после сдачи Артемовска
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ перейдут в контрнаступление перед 9 мая, чтобы перекрыть негатив от сдачи Артемовска
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ВСУ находятся на грани оставления Артемовска. И чтобы избежать мощной негативной реакции в случае сдачи города, попробуют перебить информационную повестку контрнаступлением. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно, что Украина может перейти в атаку перед 9 мая.
«Для организации точечного узконаправленного наступления у ВСУ имеется все необходимое. Противник располагает человеческим ресурсом, техникой и западными разведданными. Но не последнюю роль при атаке будут играть вопросы имиджевого и политического характера», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина осознает всю тяжесть собственного положения в Артемовске. Очевидно, что этот город рано или поздно придется оставлять. Однако офис Зеленского придал населенному пункту колоссальное идеологическое значение, в результате чего отступление нанесет ВСУ непоправимый репутационный ущерб», – отмечает собеседник.
«В связи с этим мы можем предположить, что украинские военные перейдут в контрнаступление в преддверии 9 мая, чтобы перекрыть негативный информационный фон в СМИ в случае сдачи Артемовска. Ведь иначе подобное поражение офиса Зеленского вызовет недовольство не только среди населения Украины, но и у стран-доноров. ВСУ могут лишиться канала поставок вооружений», – подчеркивает он.
«Контрнаступление могло бы начаться и раньше, но противник не располагает ресурсами для полномасштабной атаки по нескольким направлениям. Все это время Зеленский и его команда тянули время и пытались выжать из США и ЕС как можно больше денег и оружия. На ВСУ сделаны слишком высокие ставки. Зеленский понимает, что в случае провала он может лишиться всего», – заключил Мирошник.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские вооруженные формирования с высокой долей вероятности могут перейти в масштабное контрнаступление в конце этой – начале следующей недели, пытаясь омрачить празднование Дня Победы.
По его словам, в этот период установятся благоприятные погодные условия, что позволит ВСУ в полной мере реализовать потенциал натовского вооружения и техники. Он отметил, что сейчас противник накапливает материально-технические средства, а для «масштабных контрнаступательных действий» формируются ударные группы.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна выходит на финишную прямую в подготовке к масштабной атаке. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Он также назвал ключевые факторы в возможном наступлении: наличие необходимого оружия, подготовленных военных, а также возможность восстановления расходуемых амуниции и топлива.
«Мы можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», – цитирует Резникова газета.
Между тем накануне экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленной западными государствами.
Кроме того, в ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Газета ВЗГЛЯД писала, как российские упреждающие действия скажутся на планах противника, а также о том, как своими военными амбициями Зеленский загнал себя в ловушку.
В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину
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Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей.
Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта.
Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны.
Появились сообщения о возможном уничтожении командующего теробороной ВСУ
Пригожин заявил об уничтожении машины командующего теробороной ВСУ Танцюры
Российские штурмовые отряды уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, сообщил Евгений Пригожин.
Он заявил, что удар нанесли артиллерийские подразделения ЧВК «Вагнер» в 13.25 мск. Автомобиль, в котором мог находиться Танцюра, следовал в Бахмут, передает ТАСС.
Информация уточняется, добавил Пригожин. Пресс-служба Пригожина опубликовала фото с места событий.
Ранее Пригожин заявил, что российские силы в Артемовске прошли за день около 120 метров.
Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Минобороны: ПВО России за сутки сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожено три самолета военно-воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что речь идет о двух украинских истребителях МиГ-29, которые были сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики и Миролюбовка Херсонской области, а также самолете Су-25, сбитом в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
1 мая российские зенитчики сбили украинский Су-25 над островами на Днепре в Херсонской области.
В Донецке рассказали о качественных изменениях в жизни после запуска водовода
Жительница ДНР Чайка: Запуск нового водовода заметно облегчает жизнь дончан
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Сейчас вода появилась даже в тех районах, где ее не было больше года. Несмотря на то, что система пока работает в испытательном режиме, качественные изменения в жизни населения уже начались, рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Валентина Чайка. Ранее в канал Дон - Донбасс, который построен для снабжения Донецкой агломерации, совершили первый пуск воды.
«Как и было обещано, 30 апреля для жителей Донбасса свершилось историческое событие. Можно считать, что водная блокада была разрушена. По новому водоводу из реки Дон к нам пришла вода в тот же день», – рассказала жительница Донецка Валентина Чайка.
«Вода появилась даже в тех районах, где ее не было с февраля прошлого года. Более того, за счет увеличения количества воды в системе, теперь она может подниматься по трубам даже до верхних этажей. Уже третий день город получает воду по расширенному графику, с 17 до 22 часов. Пока все функционирует в тестовом режиме, но в ближайшее время заработает в полную силу», – отметила она.
«Планируется, что в мае воду еще будут подавать по графику раз в три дня, но с расширенным временным интервалом, с июня – уже через день, а в июле – ежедневно», – добавила собеседница.
«Но для того, чтобы вода в кранах была круглосуточно, нам все-таки необходимо полностью освободить канал Северский Донец – Донбасс, ведь он пролегает еще и через часть Харьковской области. Тем не менее, уже сейчас жизнь становится легче и население может заниматься бытовыми делами в более удобном графике. Особенно это актуально в преддверии лета», – заключила Чайка.
Напомним, в канал Дон–Донбасс, который строят для снабжения Донецкой агломерации, 30 апреля был совершен первый пуск воды. Об этом сообщили в Telegram-канале Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России.
Регион подвергся водной блокаде год назад, когда власти Украины приняли решение остановить работу насосной станции в районе города Майорска. Ключевой источник воды, то есть канал Северский Донец – Донбасс, перестал функционировать, а оборудование в других районах невозможно починить из-за активных боевых действий.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о сути этого проекта, сложности его возведения и о том, как строительство водовода изменит жизнь дончан.
Военный эксперт сообщил об уничтожении цехов оборонного завода в Сумской области
Военный эксперт Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс»
Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» – единственного на Украине предприятия по выпуску средств взрывания.
Рожин опубликовал в своем Telegram-канале «Colonelcassad» фотографии разрушенных цехов какого-то предприятия, пояснив в комментарии ниже, что разрушения являются следствием поражения оборонного завода «Импульс» в Сумской области, в результате которого часть предприятия была уничтожена.
Эксперт также отметил, что во вторник вечером, после теракта на железной дороге в Брянском области, где суммарно сошло с рельсов 20 вагонов, по Сумской области «пошли новые прилеты».
Государственное предприятие «Шосткинский завод «Импульс» – единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры), входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Ранее в РЖД сообщали, что в результате взрыва на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. Позже губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что к повреждению железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, привело срабатывание взрывного устройства.
Политолог: Киев не простит украинцам получение паспорта России
Правозащитница Шеслер: Пытки и гонения присутствуют лишь там, где руководит украинская власть
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России не свойственно преследовать и подвергать репрессиям тех, кто не хочет иметь российское гражданство. В отличие от Украины, которая не простит своим гражданам получение паспорта РФ, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее на Украине поспорили о необходимости получения российского паспорта.
«В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», также был принят новый закон «О гражданстве Российской Федерации». Эти документы вызвали массу дискуссий на Украине», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«В новых российских регионах есть часть жителей, которые не хотят получать гражданство РФ. Поэтому в соответствии с новыми документами они получат статус иностранцев, проживающих в России. Также регламентируется их порядок пребывания, регистрации, трудоустройства и прочие детали», – пояснила собеседница.
«Однако в документах содержится норма относительно высылки иностранных граждан из России за действия, несущие угрозу национальной безопасности страны, поддержку экстремистской и террористической деятельности и посягательство на общественную безопасность. Складывается ощущение, что на Украине увидели только этот пункт, подхватили его и начали перевирать», – отметила она.
«Заявления киевских властей о том, что гражданам Украины, проживающим в новых российских регионах и не получившим гражданство РФ, грозят преследованием – это выдумки. В Киеве пытаются запугать и настроить против России небольшое число проукраински настроенных людей», – считает правозащитница.
«При этом тот же Подоляк не скрывает, что Украина будет подвергать репрессиям своих бывших граждан, если сможет до них дотянуться. Делают лишь оговорку, что преследованию не подвергнутся те, кто стал гражданином РФ под жестким принуждением. Так что пытки и гонения присутствуют лишь там, где руководит украинская власть, и на тех территориях, которые оккупируют ВСУ», – заключила Шеслер.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцам не стоит отказываться от российских паспортов, но при определенных условиях. «Если у вас есть возможность не получить российский паспорт, постарайтесь его не получить. Если вам нужно взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий и пыток, берите», – написал он в своих социальных сетях.
Украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что живущим на вошедших в состав России территориях украинским гражданам не следует брать российские паспорта. Вместе с тем до этого уполномоченный Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинским гражданам на освобожденных Россией территориях стоит брать российские паспорта.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, решивших не получать российское гражданство.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, граждане Украины, лица, состоявшие в гражданстве ДНР или ЛНР, а также лица без гражданства признаются с 30 сентября 2022 года «постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства», если они постоянно проживали по состоянию на указанную дату на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области или ранее постоянно проживали на этих территориях и выехали в РФ, в том числе через территории третьих государств.
Днем позже глава государства подписал закон «О гражданстве РФ», предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Американский генерал заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Генерал США Милли: ВСУ прямо сейчас имеют возможность провести контрнаступление
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У украинских военных прямо сейчас имеется возможность проведения наступательных операций, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли.
Милли в интервью журналу Foreign Affairs заявил, что Киев обладает достаточным количеством ресурсов и для обороны, причем, подчеркнул он, за последний год они значительно возросли. Срок начала возможной наступательной операции ВСУ Милли называть не стал. Он заявил, что решение будет принимать Киев, передает РИА «Новости».
Милли добавил, что у Киева есть «значительный объем планирования и координации», если бы он решил провести наступление.
Также американский генерал заявил, что не ожидает окончания украинского конфликта в этом году.
Ранее Милли выражал сомнения в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед вооруженными силами Украины цели по вытеснению российских войск и возвращению всех утраченных территорий.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие меры предпринимают российские военные, чтобы контрнаступление ВСУ не состоялось.
ВС России задействовали «Ланцеты» для уничтожения остатков ПВО Украины
Источник: ВС России наносят групповые удары дронами «Ланцет» для уничтожения остатков систем ПВО ВСУ большой дальности
Вооруженные силы России для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном налете может использоваться до десяти барражирующих боеприпасов, рассказал информированный источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет».
Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.
Напомним, в апреле советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ.
В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры
В пресс-службе командования сил территориальной обороны украинских войск опровергли сообщения о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры.
Как заявил пресс-секретарь Денис Зелинский украинским СМИ, «все живы и здоровы», при этом кто именно, он не уточнил, передает РИА «Новости».
«Будем работать дальше», – так Евгений Пригожин отреагировал на опровержение гибели Танцюры.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что российские штурмовые отряды уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.
Шойгу: ВСУ за месяц потеряли более 15 тыс. человек
Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны Запада, вооруженные силы Украины несут значительные потери, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.
Только за прошедший месяц ВСУ потеряли более 15 тыс. человек, приводятся слова министра в Telegram-канале военного ведомства.
Российские военные, сообщил Шойгу, уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и других боевых бронированных машин, а также 18 боевых машин реактивных систем залпового огня и 225 орудий полевой артиллерии и минометов.
Министр подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжают ликвидировать оружие, которое ВСУ поставляется западными государствами.
Ранее в США заявили, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленной западными государствами.
В боях за Артемовск ликвидированы воевавшие за ВСУ канадцы
CTV: Воевавшие в составе Вооруженных сил Украины два гражданина Канады погибли в боях в Артемовске
Во время боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) на прошлой неделе погибли воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) два гражданина Канады, сообщил телеканал CTV.
Речь идет о 21-летнем Коуле Зеленко из провинции Онтарио и 27-летнем Кайле Портере из провинции Альберта. По данным телеканала, канадцы служили в составе 92-й механизированной бригады ВСУ и погибли в результате артиллерийского обстрела. Как утверждается, Зеленко и Портер были единственными гражданами Канады в составе своего подразделения, передает ТАСС.
Напомним, в марте Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства.
В Евросоюзе запретили экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы
Еврокомиссия со 2 мая по 5 июня запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены, говорится в заявлении ЕК.
Ограничения могут быть продлены в случае необходимости, передает ТАСС.
«В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии», – сказано в заявлении. При этом транзит через эти страны разрешен.
В заявлении говорится, что эти страны обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.
Ранее сообщалось, что Варшава приняла решение о запрете импорта украинского зерна и других продуктов, поскольку правящая партия «Право и справедливость» не захотела поддержкой Киева оттолкнуть избирателей в преддверии парламентских выборов.