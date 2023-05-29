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Рада перенесла День Победы на 8 мая
Рада утвердила перенос Дня Победы на 8 мая
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Верховная рада Украины проголосовала за перенос Дня Победы на 8 мая, сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
8 мая устанавливается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает ТАСС.
Гончаренко добавил, что в странах Европы победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии. В это день чествуют память павших во Второй мировой войне.
«Украина присоединяется к демократическому миру», – сказал он.
Между тем на Украине создали петицию с требованием вернуть празднование Дня Победы и отменить установленный вместо него 9 мая День Европы.
Специально упавший в грязь перед бойцами офицер привел в восторг интернет
Замполит Александрийской бригады привел в восторг российские соцсети своим разговором с бойцами
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Замполит Александрийской бригады «Черных гусар» с позывным «Метод», объясняя бойцам, как следует действовать при обстреле, не побрезговал упасть в грязь, чтобы быть убедительнее.
Замполит объяснял, что при обстреле противнику будет труднее попасть по лежащему человеку, чем по тому, который стоит в полный рост. Еще сложнее попасть по бойцу, который при этом «перевернется и переползет» в другое место, сказал он. При этом «Метод» продемонстрировал все указанные действия прямо в грязи.
«Мужики, стесняться ничего не надо, – сказал он, поднявшись. – Я лучше своими руками вот этими 150 тыс. раз буду иметь возможность умыть свое вот это грязное лицо. Но я вернусь к своей маме, которая подарила мне жизнь, моей семье, моим детям. И ради них я дойду здесь до конца. Я не вправе оставить себя здесь. Я вправе закончить с этой нечистью – и идти вперед с высоко поднятой головой».
Замполит заявил: «Пусть я сегодня грязный, пусть у меня не будет возможности сегодня постираться, но я живой. Берегите себя здесь каждый, мужики». Он подчеркнул, что бойцам нужно сплотиться в «единый кулак», которым можно «пробить лоб противнику» так, что «кулак вылезет из затылка».
Он сравнил отделение с кулаком: «Вот отделение – пять человек. Сломай мизинец – минус один человек. Можно ударить этим кулаком? Нет. Командир – большой палец. Если он сломан, можно ударить этим кулаком? Нет». А собранные в единый кулак бойцы сильны, их не сломить, заявил «Метод». Он подчеркнул, что «русский человек долго запрягает», но «если запряжет – нас не остановить».
В комментариях к записи пользователи Telegram заявили, что «каждое слово» замполита «прям отточено и точно в мозг». «Молодец, командир. Берегите солдат, в них сила армии», – отметил другой комментатор. Указывается, что «Метод» – это «наглядный пример для дебилов, вечно вопрошающих, зачем нужен грамотный политофицер». «Каждое слово как пуля и точно в сознание. Политрук огонь просто», – заявили в комментариях.
Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как во время Великой Отечественной войны Красной армии приходилось сражаться с врагом не только на передовой, но и на идеологическом фронте.
СМИ: Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar
Россия лишила ВСУ важного стратегического ударного средства, уничтожив все БПЛА Bayraktar TB2, сообщило издание Business Insider.
Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА хорошо работают в случаях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но Россия сбила много украинских БПЛА, передает Lenta.ru.
По словам эксперта, сейчас Киев использует оставшиеся турецкие БПЛА лишь для наблюдения и разведки.
Ранее украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом.
Кличко назвал причину ночных вибраций в квартирах киевлян
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация, которую ощущали жители города в своих квартирах ночью, связана с перемещением «мощного оружия».
В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что это мощное оружие идет к фронту и вибрация может быть связана с ним, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию.
До этого Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.
Reuters: Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян
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Заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа, следует из сообщения информационных агентств.
На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Позднее Киев предоставил Reuters полную запись встречи. На ней Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Грэм сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же заявил, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.
Reuters указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи Украине от США.
При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ.
Напомним, сообщалось, что Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника
Российские силы за двое суток взяли в плен у Белогоровки более 20 украинских десантников
Российские военнослужащие за двое суток взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам эксперта, за двое суток российские штурмовые отряды провели несколько успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка и захватили в плен 23 военнослужащих 81-й бригады Вооруженных сил Украины.
Как указал Марочко, военнопленным оказали медицинскую помощь и отправили их в место содержания, «отвечающее всем нормам международного гуманитарного права», передает ТАСС.
Российские военные также заняли выгодные позиции на линии боевого соприкосновения у Белогоровки.
Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к маневренной обороне, пытаются прощупать слабые места российских позиций на Луганском направлении.
Губернатор Гладков предложил решение проблемы с обстрелами Белгородской области
Губернатор Гладков: Присоединение Харькова станет решением проблемы с обстрелами Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова.
Гладков в эфире канала «Россия 24» подчеркнул, что если Харьков присоединить к Белгородской области, это станет лучшим решением проблемы обстрелов региона, передает ТАСС.
В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек.
Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Киеве
ТАСС: В центре Киева прозвучало больше десяти взрывов, люди спускаются в подвалы
По сообщениям очевидцев, в центре Киева прогремело более десяти взрывов, жители спускаются в метро и подвалы.
Очевидец сообщил ТАСС, что над городом работает система ПВО. По его словам, жители в панике.
Источник сообщил также, что дым виден в районе киевского аэропорта Жуляны.
Воздушная тревога в понедельник объявлена почти во всех регионах Украины, кроме Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской.
Ранее сообщалось, что некоторых жителей во время воздушной тревоги не пустили в метро.
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Советник главы военной администрации Одесской области Украины Братчук сообщил о повреждении портовой инфраструктуры
Повреждены объекты портовой инфраструктуры, заявил советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук после сообщений о взрывах в регионе.
Как рассказал Братчук, воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти четыре часа, передает РИА «Новости».
Официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что «в портовой инфраструктуре вспыхнул пожар». Она уточнила, что «пострадала портовая инфраструктура именно Одессы», передает ТАСС.
Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.
Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Киеве и ряде регионов Украины
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На окраинах Киева, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
В Киеве взрывы прогремели в четырех районах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе начался пожар.
Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник на всей территории Украины, передает ТАСС.
Сначала тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Также тревогу объявили на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, передает РИА «Новости».
Предупреждение об угрозе с воздуха также было объявлено в Полтавской и Черкасской областях.
Позднее тревога прозвучала в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, далее – в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях. Последними тревогу объявили в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.
В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.
Зеленский назвал ночную атаку дронами по Украине одной из самых крупных
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.
По его словам, Украину атаковали одновременно 54 дрона, отмечены попадания в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.
Командование ВСУ заявило о скором контрнаступлении
Время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки определены, заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
Командующий заявил о скором наступлении по итогам встречи с командирами украинских частей и подразделений. Заявление сделано в Telegram-канале Сырского, передает ТАСС.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы в любой момент начать контрнаступление, заранее дата оглашаться не будет.
Россия подчеркивала, что Запад активно подталкивает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски катастрофических последствий для страны.
Стало известно о мощном взрыве в Киеве
«Клименко тайм»: В Киеве произошел мощный взрыв, объявлена воздушная тревога
Мощный взрыв в понедельник утром прогремел в Киеве, в городе объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
О взрыве сообщает «Клименко тайм».
В регионе объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что некоторых жителей во время воздушной тревоги не пустили в метро.
Как сообщали очевидцы, прошлой ночью в Киеве прогремели десятки взрывов, работала система ПВО.
Во Франции объяснили, почему установки CAESAR не подходят для конфликта на Украине
Французский эксперт Моро: Артиллерийские установки CAESAR не подходят для украинского конфликта
Самоходные артиллерийские установки CAESAR, поставленные Киеву, для конфликта на Украине не подходят, поскольку быстро будут выведены из строя, а ремонту они не подлежат, заявил французский активист Ксавье Моро.
Моро, который окончил военную академию и служил во французском десантном полку, заявил РИА «Новости», что эти самоходки являются очень хорошим оружием, они созданы легкими (около 17,5 тонны) и их легко использовать.
При этом CAESAR не имеют брони. Их в основном использовали в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая, отметил эксперт.
Он сообщил, что установка, если имеет «нормальные боеприпасы», может стрелять на расстояние до 40 километров. При этом, отметил Моро, Украине «нормальные боеприпасы» не поставляли, поскольку это очень дорого. Франция сама не производит их, а закупает у Германии, пояснил эксперт.
CAESAR является хорошим оружием, однако быстро выйдет из строя в таких условиях, как в Донбассе, сказал Моро. Ремонтировать данные установки невозможно. Секрет, по словам французского эксперта, в том, что их придется пересобирать.
В конце апреля Киев сообщал о получении от Дании самоходных артиллерийских установок французского производства CAESAR.
Очевидцы сообщили о десятках ночных взрывов в Киеве
ТАСС: Очевидцы сообщили о десятках взрывов в Киеве прошлой ночью
Прошлой ночью в Киеве прогремели десятки взрывов, работала система ПВО, сообщили очевидцы.
Очевидцы сообщили ТАСС, что первые взрывы раздались примерно в 3.00. В небе заметили дроны, работала система противовоздушной обороны.
Взрывы звучали каждые две-три минуты в течение часа, сообщил местный житель.
По словам еще одного источника, ПВО работала в разных районах, особенно раскаты слышались в Подольском районе.
В ночь на воскресенье, как сообщали очевидцы, в Киеве ощущались толчки и вибрация. Мэр города Виталий Кличко заявил, что это связано с «перемещением мощного оружия».
В ночь на понедельник воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Утром в Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры, в Хмельницкой области – о повреждении военного объекта.
Москва раскритиковала нелепые попытки оправдать сенатора США Грэма
МИД: Попытка оправдать русофобские высказывания сенатора США Грэма обречена на провал
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Попытка американских СМИ оправдать сенатора США Линдси Грэма обречена на провал, отмыться от таких слов уже невозможно, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что чудовищная фраза Грэма о том, что «Русские умирают... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно» ошарашила людей. МИД указал, что это проявление не только пещерной русофобии, а истинного человеконенавистничества.
Широкое возмущение, как отмечает МИД, привело к тому, что пропагандистская машина, обслуживающая западных политиков, занялась кризис-менеджментом. Reuters и Би-би-си выпустили материалы, в которых говорится, что «Грэм сказал не так и не то». Сенатора, как некогда бывшего президента США Джорджа Буша – младшего с его «людоедскими измышлениями», стали нелепо и позорно оправдывать, утверждая, что слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм – порождение нейросетей и его не существует?» – поинтересовался МИД.
Ведомство подчеркивает, что оправдаться в этой ситуации невозможно. Даже если слова произнесены порознь, отмыться от них нельзя, говорится в заявлении.
Киевский режим и американские патриоты объединились в нацистской философии ненависти к русским, подчеркивает МИД России.
История с трусливыми оправданиями и попытками выгородить американского сенатора стала ударом для репутации Reuters и Би-би-си, которая и без того уже поблекла.
«С учетом всего того, что они наговорили, миссия невыполнима: надо оправдать сенатора Грэма, но при этом не замазать главу режима Зеленского. Пропаганда, сэр», – заключил МИД России.
Напомним, Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне». После русофобских высказываний Грэм был объявлен в розыск в России.