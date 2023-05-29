Итальянские СМИ сообщили о погибшей россиянке на озере Маджоре

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29 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Россия получила всевидящий глаз из космоса

Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных? Подробности...
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На выборах в Турции победила Россия

Западные страны и турецкая оппозиция считают, что Москва фактически помогла Реджепу Эрдогану победить MURAT CETINMUHURDAR/Reuters
Важнейший внешнеполитический партнер России – президент Турции Реджеп Эрдоган – одержал победу во втором туре выборов главы государства. Почему Запад делал все для его поражения, почему провалился турецкий Майдан, за счет чего Эрдогану удалось удержаться на своем месте и что это теперь означает для интересов России? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...

Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    В Совфеде назвали ролик с сенатором Грэмом о «смерти русских» топорной пропагандой Киева

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    Итальянские СМИ сообщили о погибшей россиянке на озере Маджоре

    АНСА: Среди погибших на озере Маджоре в Италии может быть одна россиянка

    29 мая 2023, 12:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россиянка может оказаться среди погибших при крушении прогулочной лодки на озере Маджоре в Италии, сообщило агентство АНСА.

    Как отметили в генконсульстве России в Милане, по этому вопросу в компетентные органы страны был направлен запрос, пока информация проверяется и еще не может быть подтверждена, передает ТАСС.

    Согласно информации газеты Corriere della Sera, в ходе инцидента на озере погибли двое мужчин и две женщины, среди жертв два гражданина Италии и один – Израиля, их пол не уточняется.

    Трагедия, по предварительным данным, произошла из-за сильных порывов ветра. Перевернулась лодка, на борту которой находились более 20 человек. По некоторым данным, ее арендовала группа иностранных туристов. Из спасенных серьезных травм ни у кого нет.

    Ранее на острове Сардиния в Италии утонула в море 33-летняя фотомодель из Уфы Галина Федорова.

    Специально упавший в грязь перед бойцами офицер привел в восторг интернет
    Замполит Александрийской бригады привел в восторг российские соцсети своим разговором с бойцами
    		   
    29 мая 2023, 01:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Замполит Александрийской бригады «Черных гусар» с позывным «Метод», объясняя бойцам, как следует действовать при обстреле, не побрезговал упасть в грязь, чтобы быть убедительнее.

    Замполит объяснял, что при обстреле противнику будет труднее попасть по лежащему человеку, чем по тому, который стоит в полный рост. Еще сложнее попасть по бойцу, который при этом «перевернется и переползет» в другое место, сказал он. При этом «Метод» продемонстрировал все указанные действия прямо в грязи.

    «Мужики, стесняться ничего не надо, – сказал он, поднявшись. – Я лучше своими руками вот этими 150 тыс. раз буду иметь возможность умыть свое вот это грязное лицо. Но я вернусь к своей маме, которая подарила мне жизнь, моей семье, моим детям. И ради них я дойду здесь до конца. Я не вправе оставить себя здесь. Я вправе закончить с этой нечистью – и идти вперед с высоко поднятой головой».

    Замполит заявил: «Пусть я сегодня грязный, пусть у меня не будет возможности сегодня постираться, но я живой. Берегите себя здесь каждый, мужики». Он подчеркнул, что бойцам нужно сплотиться в «единый кулак», которым можно «пробить лоб противнику» так, что «кулак вылезет из затылка».

    Он сравнил отделение с кулаком: «Вот отделение – пять человек. Сломай мизинец – минус один человек. Можно ударить этим кулаком? Нет. Командир – большой палец. Если он сломан, можно ударить этим кулаком? Нет». А собранные в единый кулак бойцы сильны, их не сломить, заявил «Метод». Он подчеркнул, что «русский человек долго запрягает», но «если запряжет – нас не остановить».

    В комментариях к записи пользователи Telegram заявили, что «каждое слово» замполита «прям отточено и точно в мозг». «Молодец, командир. Берегите солдат, в них сила армии», – отметил другой комментатор. Указывается, что «Метод» – это «наглядный пример для дебилов, вечно вопрошающих, зачем нужен грамотный политофицер». «Каждое слово как пуля и точно в сознание. Политрук огонь просто», – заявили в комментариях.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как во время Великой Отечественной войны Красной армии приходилось сражаться с врагом не только на передовой, но и на идеологическом фронте.

    Коментарии (21)
    Изможденную Пугачеву заметили на сцене с «Машиной времени» в Израиле
    		   
    28 мая 2023, 13:41
    Фото: @israelafisha
    Текст: Алексей Дегтярев

    Советская и российская певица Алла Пугачева появилась на сцене в ходе концерта группы «Машина времени» в Израиле, блогеры обратили внимание на изможденный вид артистки.

    Пугачева вышла на сцену, она подержалась за руку с вокалистом группы Андреем Макаревичем (иноагент), передает «Московский комсомолец».

    Концерт прошел в населенном пункте Кесария на открытой площадке, он приурочен к 54-летнему юбилею музыкального коллектива.

    Пугачева появилась на сцене в тот момент, когда там звучала фонограмма песни «Я сюда еще вернусь». Ряд блогеров обратил внимание, что артистка выглядит слишком худой, указало издание.

    Ранее в пресс-службе мэрии Солнечногорска сообщили, что Пугачева два года не платила арендную плату за пользование участком в городе, и комитет по управлению имуществом подал в суд.

    Коментарии (67)
    СМИ: Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar

    28 мая 2023, 19:54

    Текст: Ольга Иванова

    Россия лишила ВСУ важного стратегического ударного средства, уничтожив все БПЛА Bayraktar TB2, сообщило издание Business Insider.

    Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА хорошо работают в случаях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но Россия сбила много украинских БПЛА, передает Lenta.ru.

    По словам эксперта, сейчас Киев использует оставшиеся турецкие БПЛА лишь для наблюдения и разведки.

    Ранее украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом.

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    Кличко назвал причину ночных вибраций в квартирах киевлян
    		   
    28 мая 2023, 19:08
    Фото: Chris Emil Janssen/Keystone Press Agency
    Текст: Ольга Иванова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация, которую ощущали жители города в своих квартирах ночью, связана с перемещением «мощного оружия».

    В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что это мощное оружие идет к фронту и вибрация может быть связана с ним, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию.

    До этого Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (54)
    Раненная при атаке ДРГ под Белгородом рассказала, как ее удерживали в заложниках
    		  
    28 мая 2023, 16:52
    Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Раненная при атаке украинской ДРГ жительница Белгородской области, чьего мужа убили диверсанты, рассказала, что ее саму держали в заложниках украинцы, поляки и американцы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале написал, что посетил всех раненых из Грайворонского и Шебекинского округов.

    Он рассказал, что тяжело пришлось жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. По словам Гладкова, женщина находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить.

    «В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов – поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа. Но нужно собраться и быть сильной ради детей, а мы, со свой стороны, обязательно поможем», – написал Гладков.

    Также он рассказал о детях из Шебекино. Мальчик получил контузию, девочка также получила серьезное ранение в результате прилета снаряда.

    Главков навестил и супружескую пару из Грайворонского округа, которая была ранена и тоже много часов находилась в подвале, и женщину с тяжелым ранением.

    Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

    Коментарии (31)
    Reuters: Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян
    		   
    29 мая 2023, 01:25
    Фото: Ukrainian Presidentia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа, следует из сообщения информационных агентств.

    На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    Позднее Киев предоставил Reuters полную запись встречи. На ней Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Грэм сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же заявил, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.

    Reuters указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи Украине от США.

    При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ.

    Напомним, сообщалось, что Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».

    Коментарии (49)
    Представлявшийся бойцом «Вагнера» Медведев отказался от встречи со следователями Украины
    NYT: Представлявшийся бойцом «Вагнера» россиянин отказался от встречи со следователями Украины
    		   
    28 мая 2023, 15:19
    Фото: Gwladys Fouche/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом группы «Вагнер», сообщил, что отказался от встречи с украинскими следователями, просившими о встрече, сообщили СМИ.

    Как сообщает американская газета New York Times, генеральная прокуратура Украины обратилась к властям Норвегии за помощью в расследовании в отношении россиянина. Медведев рассказал изданию, что сам он отказался от встречи с украинскими следователями, которые просили о встрече в Норвегии. При этом не уточняется, просили ли украинцы о встрече Медведева лично или через посредников.

    Ранее нелегально бежавший в Норвегию Андрей Медведев, который выступал с утверждением, что якобы являлся бойцом группы «Вагнер», выразил намерение вернуться в Россию.

    Напомним, в российское посольство в Осло обратился назвавшийся бойцом группы «Вагнер» Андрей Медведев с просьбой оказать ему содействие в возвращении на Родину.

    Коментарии (11)
    В Германии пообещали принять шаги для паритета с Россией
    		   
    28 мая 2023, 15:54
    Текст: Ольга Иванова

    В Германии власти примут шаги для соблюдения фактического паритета с Россией после решения об ограничении численности дипмиссий, заявили в посольстве ФРГ в Москве.

    В посольстве сообщили, что в июне в силу вступают ограничения, установленные российской стороной. Они коснутся не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но также и сотрудников германских культурных организаций, к числу которых принадлежат представительства Института им. Гете и немецкие школы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это решение Москвы обяжет Германию серьезно сократить свое присутствие в России по всем направлениям.

    В посольстве подчеркнули, что Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике.

    Напомним, МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.

    Ранее сообщалось, что Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.

    Коментарии (23)
    Медведев напомнил сенатору Грэму о судьбе Роберта Кеннеди
    Медведев о словах сенатора США Грэма: Напрасно он так
    		   
    28 мая 2023, 13:53
    Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, заявив, что «напрасно он так», и предложив вспомнить судьбу американских политиков.

    По его словам, Грэм так высказался напрасно, поскольку в Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и «тратят грязные деньги на убийства сенаторов», передает РИА «Новости».

    Он предложил вспомнить печальную судьбу Роберта Кеннеди, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, а также других американских политиков.

    Роберт Кеннеди-младший – родной брат убитого 22 ноября 1963 года президента США Джона Кеннеди. Скончался 6 июня, после покушения, совершенного днем ранее во время предвыборной кампании президентских выборов в стране 1968 года.

    Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».

    Коментарии (37)
    Французы освистали украинку Костюк за отказ пожать руку белорусской теннисистке
    СМИ: Болельщики освистали украинку Костюк из-за отказа пожимать руку Соболенко после матча «Ролан Гаррос»
    		   
    28 мая 2023, 14:34
    Фото: Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинская теннисистка Марта Костюк подверглась критике со стороны зрителей на матче «Ролан Гаррос» за отказ пожать руку Арине Соболенко из Белоруссии, сообщили СМИ.

    Как сообщает «Советский спорт», Костюк уступила Соболенко со счетом 3:6, 2:6 и после окончания матча отказалась пожимать руку сопернице. Французская публика освистала украинку.

    Напомним, в марте россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).

    Коментарии (23)
    Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника
    Российские силы за двое суток взяли в плен у Белогоровки более 20 украинских десантников
    		   
    29 мая 2023, 08:16
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Российские военнослужащие за двое суток взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам эксперта, за двое суток российские штурмовые отряды провели несколько успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка и захватили в плен 23 военнослужащих 81-й бригады Вооруженных сил Украины.

    Как указал Марочко, военнопленным оказали медицинскую помощь и отправили их в место содержания, «отвечающее всем нормам международного гуманитарного права», передает ТАСС.

    Российские военные также заняли выгодные позиции на линии боевого соприкосновения у Белогоровки.

    Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к маневренной обороне, пытаются прощупать слабые места российских позиций на Луганском направлении.

    Коментарии (18)
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прозвучали в Киеве и ряде регионов Украины
    		   
    29 мая 2023, 04:29
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На окраинах Киева, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве взрывы прогремели в четырех районах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе начался пожар.

    Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Сначала тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Также тревогу объявили на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Предупреждение об угрозе с воздуха также было объявлено в Полтавской и Черкасской областях.

    Позднее тревога прозвучала в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, далее – в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях. Последними тревогу объявили в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

    В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (16)
    В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
    Советник главы военной администрации Одесской области Украины Братчук сообщил о повреждении портовой инфраструктуры
    		   
    29 мая 2023, 07:47
    Фото: Рупор Москвы/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Повреждены объекты портовой инфраструктуры, заявил советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук после сообщений о взрывах в регионе.

    Как рассказал Братчук, воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что «в портовой инфраструктуре вспыхнул пожар». Она уточнила, что «пострадала портовая инфраструктура именно Одессы», передает ТАСС.

    Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.

    Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.

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    Зеленский назвал ночную атаку дронами по Украине одной из самых крупных

    28 мая 2023, 20:28

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.

    По его словам, Украину атаковали одновременно 54 дрона, отмечены попадания в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

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    Губернатор Гладков предложил решение проблемы с обстрелами Белгородской области
    Губернатор Гладков: Присоединение Харькова станет решением проблемы с обстрелами Белгородской области
    		   
    29 мая 2023, 09:38
    Фото: t.me/vvgladkov
    Текст: Ольга Никитина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова.

    Гладков в эфире канала «Россия 24» подчеркнул, что если Харьков присоединить к Белгородской области, это станет лучшим решением проблемы обстрелов региона, передает ТАСС.

    В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек.

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