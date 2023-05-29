В кафедральном соборе Бердянска прошла первая литургия РПЦ

Епископ Лука провел литургию Русской православной церкви в кафедральном соборе Бердянска

Епископ Бронницкий Лука, которого патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил управляющим Бердянской и Приморской епархии Русской православной церкви, провел литургию в кафедральном соборе Бердянска.

Епископ Лука отметил, что «была отслужена на этой земле благословенной первая божественная литургия». По его словам, это «знаменательный день» как для него самого, так и для епархии, которой он «определен быть управляющим в ответ на просьбу клира и мирян», передает ТАСС.

Епископ сообщил, что народ принял его «радушно». «Город мне понравился, была особенная благодать на службе. Поэтому попросил Господа о помощи, прошу также молиться за патриарха Кирилла, который не оставил паству без архипастыря как всемилостивый отец», – сказал он.

На литургии присутствовали сотни верующих. Первый вице-губернатор Запорожской области Сергей Толмачев, который также участвовал в ней, подчеркнул, что на Украине «идут гонения на Русскую православную церковь», но «в новых регионах» России «все идет по-другому», пишет «Запорожский вестник».

Напомним, священники Бердянской и Приморской епархии Запорожской области канонической Украинской православной церкви попросили патриарха принять их в РПЦ. Священный синод РПЦ постановил принять Бердянскую епархию в непосредственное подчинение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.