Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о способности США вести «большую войну» не дольше недели

Военные запасы США истощаются, если придется вести «большую войну», страна сможет это делать не дольше недели, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Кто-то спросил меня: «Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?» Я сказал: «Ну, если она продлится всего неделю, то да», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости».

Кроме того, Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что сейчас российские войска ожидают «еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет». По мнению Макгрегора, после этого войска России «пойдут на Одессу и Харьков». Макгрегор считает, что оба города перейдут под контроль России.

Напомним, как считает Макгрегор, Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории. По его словам, в случае ослабления поддержки США правительство президента Украины Владимира Зеленского может развалиться как карточный домик в случае ослабления поддержки со стороны США.